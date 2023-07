Daniel Ricciardo elárulta, mit gondol a Forma-1 veszélyeiről

Az elmúlt években két halálos baleset is történt a belga Forma-1-es pályán, Spa-Francorchampsban, ahová most hétvégén érkezik a mezőny. 2019-ben a Forma-2-es versenyző, Anthoine Hubert halt meg egy balesetben, négy évvel kisőbb, 2023. július elsején pedig a 19 éves holland Dilano van't Hoff vesztette életét szintén egy ütközés következtében. Az AlphaTauri versenyzőjét, Daniel Ricciardót kérdezték ezzel kapcsolatban a sportág veszélyeiről.

"Autóversenyzőként fiatal korunk óta tisztában vagyunk azzal, hogy amit csinálunk, az veszélyes. Tudjuk azt is, hogy az egyre fejlettebb biztonsági előírások ellenére a sportág még mindig veszélyes. Azt hiszem, megtanulunk együtt élni ezzel a tudattal, de nem gondolhatunk rá túl sokat. Ha folyamatosan ezen gondolkodnánk, akkor nem is ülnénk be az autóba. A versenyzés egy olyan sport, amiben nem lehet csak félig benne lenni. Bizonyos szempontból könnyebb vagy biztonságosabb az autót a határaihoz közelebb vezetni, mint óvatoskodni" - mondta az ausztrál versenyző.