Saját csapatát és a többi pilótát hibáztatta Hamilton csapattársa

Felemás időmérőt zárt a Mercedes csapata a Forma–1-es Magyar Nagydíjon, hiszen amíg Lewis Hamilton megszerezte a pole pozíciót, addig George Russell mindössze a 18. helyen zárt. A fiatalabb brit pilóta frusztráltan nyilatkozott szombat este, majd Toto Wolff csapatfőnök is reagált Russell mondataira.

Az első szabadedzést és a tavalyi kvalifikációt megnyerő Russell elsősorban a csapata Q1-ben mutatott időzítését kifogásolta a nyilatkozatában, valamint több riválisának, köztük Pierre Gaslynak is odaszúrt az íratlan szabályok be nem tartása miatt. Ugyanis az első szakasz végén annyira igyekezett mindenki megtalálni a jó pozíciót, hogy (az íratlan szabályt megszegve) némelyikük meg is előzte, majd némileg fel is tartotta Russellt, aki így nem tudott javítani az utolsó körén. Noha a brit elismerte, hogy valószínűleg ő is ezt csinálta volna, szerinte ha jobb időpontba küldi ki őt a Mercedes, nem került volna bajba.

„Az egész edzés alatt rossz időben, rossz helyen voltunk, és túl sok kockázatot is vállaltunk csapatként. Az autó volt olyan gyors, hogy nem kellett volna csak egyetlen körre tankolni és a legvégén kimenni, bele a legnagyobb forgalomba. Igyekeztem betartani az íratlan szabályokat, de voltak, akik megelőztek, például Pierre, aki a legutolsó kanyarban ment el mellettem. Három tizedet ezzel már azelőtt buktam, hogy elindult volna a kör, így érthető módon már az elején elszállt az esély, de nem akarom a többi pilótát hibáztatni, mert mindenki magáért küzd. Csapatként viszont sokkal jobb munkát kellett volna végeznünk – nyilatkozta Russell. – Az íratlan szabály legfeljebb csak régen létezett, és őszintén szólva valószínűleg én is ugyanígy tettem volna a helyükben. Harcolnod kell magadért, a pálya viszont elég hosszú, 4,5 kilométeres, és mi egy kilométert használtunk 10 másik autóval. Szóval tükörbe kell néznünk, és el kell ismernünk, hogy ezt eléggé elba***tuk."

Toto Wolff is értesült arról, hogy miként reagált Russell a korai kiesése után, és az osztrák csapatfőnök reagált is a brit pilóta mondataira.

„Az első szakasz kaotikus volt, de nemcsak nekünk, hanem másoknak is, olyan sok autó volt a pálya egy kis részén. Szóval valóban rossz helyzetbe hoztuk őt. Az első mért körök alatt is már forgalomba került, a végén pedig mindenki összesűrűsödött az utolsó kanyarban, így messze nem volt ideális a helyzet – mondta Wolff. – Láttuk, hogy már nincs meg az íratlan szabály a versenyzők között, hiszen hárman is megelőzték őt a 13-as és a 14-es kanyar között, és ez teljesen felborította az utolsó kört. De vállalnunk kell, hogy mi is hozhattuk volna őt jobb helyzetbe."

A 70 körös Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.

Érdemes kihasználni a MÁV-VOLÁN-csoport járatait a Magyar Nagydíj nézőinek. A Hungaroringre kifelé Kerepesig a MÁV-HÉV és onnan a Volánbusz ingyenes különbuszai nyújtanak egyszerű eljutási lehetőséget. Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a MÁV-VOLÁN-csoport azt javasolja, hogy a Gödöllőig közlekedő különbuszokról a modern, klimatizált motorvonatokkal utazzanak tovább, amik 15 percenként indulnak a Keleti pályaudvarra. A MÁV-HÉV járatait elsősorban Mogyoród és Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlják.