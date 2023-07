Verstappen a csapatnak hálálkodott

A 38. Forma–1-es Magyar Nagydíjat a kétszeres világbajnok Max Verstappen nyerte Lando Norris és Sergio Pérez előtt. A pilóták értékelték a leintés után rögtön a futamot: Verstappen a régóta áhítozott jó rajtot, Norris a McLaren fejlődését, Pérez pedig Oscar Piastri megelőzését emelte ki kulcsként.

Max Verstappen az idei kilencedik, sorozatban pedig a hetedik futamgyőzelmét aratta, amihez hasonlóra korábban csak négy pilóta volt képes a Forma–1-ben. A Red Bull holland pilótája az első kanyarban meg tudta előzni az élről induló Lewis Hamiltont, onnan pedig már senki nem veszélyeztette az újabb győzelmét, amelyet a Hungaroringen másodszor tudott megszerezni.

Hosszú idő után végre jól sikerült a rajtom, ennek különösen örülök, mert sokat dolgoztam rajta. Miután megvolt a belső ív, már az enyém volt a pozíció, és onnantól minden jól alakult. Az autó ma elképesztően jó volt, az egykörös egyensúlyproblémának nyoma sem volt A tegnap történtek fényében ma legalábbis tökéletes napot zártunk – nyilatkozta Verstappen a leintés után, aki beállította az őt kérdező Nico Rosberg hetes győzelmi sorozatát. – Elképesztő munkát végez a csapat, amin az elmúlt két évben átmentünk, az hihetetlen. Ezt a lendületet meg kell tartanunk, és akkor folytatódhat ez az élvezetes időszak a csapat számára."

Lando Norris a Brit Nagydíj után ismét dobogóra állt, és ismét annak a második fokára. Noha a McLaren eleinte nem hitte, hogy a Silverstone-hoz képest teljesen más karakterisztikájú Hungaroringen is eredményes lehet, az időmérő után a versenyen is kiválóan teljesített. Egy ideig Norris csapattársa, Oscar Piastri mögé került, de végül a bokszkiállások után visszaelőzte őt, és megőrizte a második helyet.

„Nem volt könnyű futam, főleg mert Checo [Pérez] folyamatosan közeledett rám a végén. Sajnos nem volt elég tempóm ahhoz, hogy felzárkózzak Verstappenre. Az elején volt egy csatám is, el is rontottam az egyes kanyart, de igazából a dobogó nekem és a McLarennek egy óriási dolog – mondta Norris, aki a Red Bull fölénye miatt győzelemben a két második hely után sem igazán reménykedik. – Nagyon örülök a kemény háttérmunkának köszönhető fejlődésünknek, 4-5 hétvégével ezelőtt még a Q1-ből való továbbjutásért is meg kellett szenvednünk, most pedig dobogóért harcolunk. Bebizonyítottuk, hogy jók vagyunk!"

A harmadik helyen a másik Red Bull-lal az a Sergio Pérez zárt, aki csak a kilencedik helyről indulhatott, de az elmúlt hetekhez képest sokkal jobb vasárnapot zárt, és a nap versenyzője is lett.