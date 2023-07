Max Verstappen elképesztő fölénnyel döntött rekordot a Hungaroringen

A 38. Forma–1-es Magyar Nagydíjon az első kanyartól kezdve az élen álló Max Verstappen idei kilencedik, sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta. A holland világbajnok sikerével a Red Bull az F1 történetének első csapata lett, amely egymás után 12 versenyt meg tudott nyerni. Verstappen mögött a Brit Nagydíj után ismét dobogóra álló Lando Norris végzett a McLarennel, míg a harmadik helyen az a Sergio Pérez zárt, akit a hajrában hiába üldözött Lewis Hamilton.

Akárcsak a korábbi napok, a vasárnap is igencsak eseménydúsan zajlott a Hungaroringen, már a Forma–1-es futam előtt is. A Forma–3-asok főversenye és a Porsche-szuperkupa futama után is brit himnuszt játszottak le (Zak O'Sullivan és Harry King tiszteletére), a kettő közötti F2-es nagydíjon pedig az Alpine-nál örülhettek a legjobban a két akadémista, Jack Doohan és Victor Martins dobogójának. Doohan idei első sikerét a MotoGP-világbajnok édesapa, Mick is a könnyeivel küszködve nézte végig, de az Alpine-nak nem csupán örömkönnyekben volt része: a Forma–2-es futam alatt a csapat egyik dolgozóját a mentőknek kellett ellátnia.

A három betétfutam után már minden szem az F1-esekre szegeződött, a főlelátó teljesen meg is telt az ebédszünetet követő pilótaparádéra. A brit himuszban délután is reménykedő, Mercedes-szurkolók alkotta fehér foltból több volt a nézőtéren, de a Max Verstappenért szorító narancssárga embertömeg egységesebb és hangosabb is volt, amíg kedvenceik körbementek a pályán. Ám amikor Fernando Alonso, majd Daniel Ricciardo megjelent az óriáskivetítőn, akkor talán még nagyobb hangorkán tört ki – a spanyol nevét szinte folyamatosan skandálták is –, így hamar bebizonyosodott, hogy nézőszempontból (is) kifizetődő volt az AlphaTaurinak Nyck de Vries lecserélése az ausztrálra.

Az F1 történetének első, július 23-án rendezett futama előtt több nagy kérdés is volt. Talán a legnagyobb, hogy a Red Bull magára talál-e a Hungaroringen és Max Verstappen megszerzi-e sorozatban a hetedik futamgyőzelmét, vagy Lewis Hamilton a pole pozícióból esetleg tényleg valós esélyekkel indul-e a kilencedik mogyoródi sikeréért. De arra is sokan kíváncsiak voltak, hogy a második sorból induló McLaren és az első hét közül rajtoló két Alfa Romeo folytatja-e a meglepetések gyártását; illetve hogy Alonso milyen eredménnyel folytatja a Hungaroringen 2010 óta tartó pontszerzési sorozatát.

A rajt előtti percekben a Magyar Rádió Gyermekkórusa Dinyés Soma vezető karnagynak, és a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató versenyzőinek közreműködésével énekelte el a magyar Himnuszt, majd a felvezető körig egy DJ csinálta az egyébként is fergeteges hangulatot. Az élmezőny egyöntetűen közepes keverékű gumikon indult, hátrébb az élpilóták közül Pérez és Russell keményeken, Sainz lágyakon vágott neki a 70 körös futamnak.

A rajt aztán máris káoszos volt,

a gyengén rajtoló Hamilton az első kanyarban a külső ívre szorult, így Verstappenen kívül Piastri és Norris is elment mellette, az ausztrál ráadásul a csapattársát is megelőzte. Mögöttük az Alfa Romeók nagyon gyengén rajtoltak, a Ferrarik viszont annál jobban, és a Leclerc-Sainz páros az 5-6. helyre ugrott fel a nyitókör végére. A hátsó régióban a célegyenes végi tumultus közben Csou tolta meg hátulról Ricciardónak, aki dobinószerűen nekiment Oconnak, aki így letarolta a másik Alpine-t, Gaslyt – mindkét francia számára véget ért rögtön a verseny, a kínai pedig 5 másodperces időbüntetést is kapott.

A következő körökben Verstappen fokozatosan lépett el a McLarenektől, akiket Hamilton sem tudott szorosan követni; míg Pérez nagy nehézségek árán megelőzte Alonsót a hetedik helyért. A tizedik körben az első bokszkiállásokat is láthatta a közönség, de az első nyolc helyezett sorrendje változatlan maradt. Miközben Verstappen 6 másodperc fölé növelte az előnyét, az élmezőny legszorosabb csatáját Sainz és Pérez vívta egymással, de az erősebb motorral rendelkező Red Bull a pályán nem bírt a lágy gumikon köröző Ferrarival.

A huszadik körhöz közeledve az élpilóták is megkezdték a kerékcseréket, egyaránt keményekre váltva. A Ferrari nyitotta a sort, és a médiaközpontban ülők mellett az ágaskodó lovas zászlót lobogtató nézők feljajdulása is hallatszott, amikor Leclerc bal hátsó kerekével sokáig nem tudtak mit kezdeni a szerelők, így a monacói rengeteg időt vesztett a bokszban. Történt más helycsere is a kiállásoknak köszönhetően: Norris egy körrel hamarabb állt ki csapattársánál, és olyan gyors kivezető kört teljesített, hogy elé tudott vágni Piastrinak. Hamilton a rádióban értetlenkedett is, hogy a McLaren hogy tudott ennyire gyors lenni hozzá képest.

A legjobbak közül Verstappen maradt a legtovább a pályán, és akkora előnyt autózott ki, hogy a 24. körös kiállása után is sikerült az élre visszatérnie, a továbbra is az eredeti gumijain köröző csapattárs, Pérez elé. A 26. körben aztán a mexikói is váltott (közepesekre), és a hetedik helyre tért vissza, így már csak az ötödik helyen haladó Russell volt kint a pályán a kezdetektől. Pérez hamar megelőzte Sainzot, majd Russellen is átverekedte magát – mindkét esetben centimétereken múlott az autók összeérése –, a brit pedig az előzés után jött is a bokszba: a 29 fokos levegőben és a 48 fokos aszfalton 30 körig bírták a kemények a Mercedesen.

Pérez és Russell a folytatásban is kihasználta a gumielőnyét, és sorra futották a leggyorsabb köröket, a mexikói ezzel rohamosan meg is közelítette Hamiltont. Eközben féltávhoz érve Verstappen 10 másodperccel vezetett Norris, 16-tal Piastri és 23-mal Hamilton előtt. Mögöttük Pérez, Sainz, Leclerc, Alonso, Stroll és Bottas álltak pontszerző helyeken.

Ahogy Russell áthámozta magát a középmezőnyön és Pérez közeledett Hamiltonra, úgy Hamilton is közeledett körönként mintegy fél másodperccel a McLarenekre. Leclerc is közelített, ő Sainzra, a monacói viszont a rádión ingerülten szólt is a csapatnak, hogy nem a megfelelő stratégiát követik. A versenymérnöke próbálta – sikertelenül – nyugtatni, hogy a Ferrari "rajta van az ügyön".

Miután Pérez sikertelenül próbálkozott Hamilton megelőzésével, a Red Bull váratlant húzva a 43. körben kihívta a mexikóit (egy 1,9 másodperces kerékcserére) közepes gumikért, de Piastrival is ugyanebben a körben csinált hasonlót a McLaren. A következő körben Leclerc és Alonso is érkezett a második kiállására, majd Norrisszal és Sainzcal sem várt tovább a csapata. Verstappen és Hamilton azonban továbbment, mögöttük Norris egy tátongó űrben haladt, Piastri és Pérez pedig hatalmas csatát vívott – végül a mexikóinak sikerült előznie, az ausztrál még a fűre is kiment a védekezése során.

Az 50. körben a Ferrari-tábor újabb rossz hírt kapott, miután Leclerc kapott egy ötmásodperces büntetést bokszutcai sebességtúllépésért. Így hiába állt a pályán Sainz előtt, virtuálisan a spanyol végzett volna hatodikként, ha minden változatlan maradt volna. De ebbe Russellnek még nagy esélye volt beleszólni, a brit ugyanis a közepes gumikon folyamatosan üldözte a Ferrarikat.

Az 51. körben Hamilton, majd egy körrel később Verstappen is végrehajtotta a második kiállását, mindketten közepeseket kaptak. A pályán található rengeteg gumitörmelékre panaszkodó Verstappen 12 másodperces előnnyel Norris elé az élre, Hamilton Piastritól 6 másodperccel lemaradva az ötödik helyre érkezett vissza. Ezt azonban a brit hamar eltüntette, és tíz körrel a vége előtt már Hamilton haladt a negyedik pozícióban.

A fiatal ausztrál pilóta ráadásul látványosan szenvedett a McLarenjében, mert a teljes mezőny egyik leglassabbja volt körökön át, és a Ferrarik is megközelítették őt Russell-lel a nyakukon. A lekörözésre várókra panaszkodó Norris sem nyugodhatott meg a második helyét illetően, Pérez ugyanis körönként mintegy egy másodperccel gyorsabban autózott nála, így a hajrá egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy ők ketten milyen sorrendben állhatnak a dobogóra.

Azonban a közepes gumik sem bírták sokáig a nagy tempót a mogyoródi forróságban, így a Norris és Pérez közötti különbség 3-5 másodperc között stabilizálódni látszott. Azonban így sem maradt izgalmak és előzés nélkül a végjáték: az utolsó körökben az előtte a gumijai állapotára panaszkodó Russell ment el látványosan Sainz mellett, ezzel feljött a hetedik helyre, és igyekezett 5 másodperce belülre kerülni Leclerc-hez képest – ez végül sikerült is neki, és hatodikként zárt a Hungaroringen.

A hajrá azonban még egy fordulatot hozott, ugyanis kiderült, hogy Pérez túl agresszíven rohamozta meg Norrist. Tudniillik a Red Bullon teljesen elfogytak a gumik, ez pedig Hamilton előtt esélyt kínált, hogy az utolsó körben megtámadja a mexikóit. Ám hiába került másfél másodpercen belülre a brit, végül Pérez megtartotta a harmadik helyét, Hamilton pedig maradt negyedik. Mögöttük Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Alonso és Stroll zárt pontszerzőként.

A narancssárga tábor egy emberként ugrott talpra, amikor Max Verstappen a célegyenesbe fordult, az ovációjuk pedig azt jelentette, hogy a holland sorozatban a hetedik futamgyőzelmét aratta. Hasonlóra korábban csak Sebastian Vettel (9), Alberto Ascari (7), Michael Schumacher (7) és Nico Rosberg (7) volt képes a Forma–1 történetében. A sikerrel ráadásul a Red Bull utolérte az 1988-as McLaren 11-es győzelmi sorozatát a szezonkezdetet illetően, és összességében (a tavalyi idényzárón elért siker miatt) 12-re növelte az F1-es rekordot az abszolút sorozatot illetően.

A címvédés felé újabb hatalmas lépést tevő Verstappen előnye az egyéni pontverseny élén 110 pontra nőtt a Mogyoródon harmadik Pérezzel szemben. A Forma–1-es világbajnokság a jövő héten, a nyári szünet előtti utolsó hétvégén a Belga Nagydíjjal folytatódik, a július 30-ai spái futammal pedig egyben elkezdődik majd a 2023-as szezon második fele.