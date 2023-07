Alonso elárulta, hogy miért hisz a győzelemben a Magyar Nagydíjon

A spanyol klasszis Fernando Alonso úgy érzi, hogy a Hungaroringen sokkal erősebb lehet az Aston Martin, mint a korábbi versenyeken, és jó eredményt szerezne a Magyar Nagydíjon.

Alonso a már eddig megszerzett 6 dobogós helyével is elégedett lehetne, de a Magyar Nagydíjon ismét jobb eredményben reménykedik a spanyol versenyző – derült ki a motorsport.com oldaláról.

Azonban az Aston Martin tempója nagyon visszaesett az osztrák és a brit futamokon. Alonso azonban úgy érzi, hogy a Hungaroring vonalvezetése kedvezhet az Aston Martin sok leszorítóerőt termelő, de az egyenesekben nem túl gyors autójának, és titkon még a győzelemről is ábrándoznak a csapatnál. Ezen a hétvégén talán megint reménykedhetünk egy hasonló eredményben – nyilatkozta Alonso a csütörtöki sajtótájékoztatón az első, 2003-as futamgyőzelmére visszaemlékezve. Szenvedtünk az elmúlt két versenyen, de most jobb eredményt érhetünk el – mondta el Alonso.