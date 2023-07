Újabb hatalmas káoszt és elképesztő rekordokat ígér a különleges Magyar Nagydíj

A szezon 11. versenyhétvégéjével az idény feléhez ér a Forma–1 mezőnye, és noha ezúttal a Hungaroring nem a nyári szünet előtti utolsó állomást jelenti, így is több szempontból emlékezetes lehet a 38. Magyar Nagydíj. A történelmi időpontban rendezett mogyoródi futamot ezúttal inkább a hőség, mint az eső befolyásolhatja; Max Verstappen és a Red Bull sikersorozata pedig jó eséllyel tovább folytatódhat Daniel Ricciardo visszatérő, egyben a Williams 800. hétvégéjén. Futamelőzetes.

A Brit Nagydíj óta eltelt két hétben három igazán fontos, a Magyar Nagydíjat nagyban befolyásoló változást jelentettek be hivatalosan a Forma–1 világában. Előbb a Scuderia AlphaTauri csapata közölte, hogy megválik Nyck de Vriestől, és a Red Bull tesztpilótáját, Daniel Ricciardót ülteti a holland pilóta helyére. Majd kiderült, hogy Brad Pitt mégsem látogat el a Hungaroringre, ugyanis az előzetesen tervezett filmforgatás sztrájk miatt elmarad. A hétvégi programban pedig az is változást jelent, hogy a szombati időmérő edzésen meghatározott gumikeverékeket kell használni az egyes szakaszokban: a Q1-ben kemény, a Q2-ben közepes, míg a Q3-ban lágy abroncsot kell feltenni az autókra.

Ezt leszámítva talán idén utoljára szinte minden változatlan, az elmúlt években megszokott lesz a Hungaroringen, hiszen a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) dokumentuma alapján egyedül a kettes kanyar bukóterében hajtottak végre néhány módosítást. Vagyis továbbra is az egyik leglassabb átlagsebességű, rövid és kanyargós, "falak nélküli Monaco" névre is hallgató pálya következik, amelyen igencsak nehéz előzni.

Ugyanakkor ez az elmúlt két évben nem látszott. Ugyanis azok után, hogy az első 35 Magyar Nagydíjból összesen kétszer nyert valaki a negyedik helynél hátrébbról rajtolva, 2021-ben Esteban Ocon a 8., tavaly pedig Max Verstappen a 10. pozícióból indulva tudott a dobogó tetejére állni. Oconnak ebben nagyban segített a kaotikus, esős futam, Verstappen viszont lényegében saját erőből menetelt végig a mezőnyön, így végül az élete első pole-ját ünneplő George Russellnek a győzelem akkor még nem jött össze – ám a Mercedes így is kettős dobogót ünnepelhetett.

Russell mellett egyébként Verstappen (és Thierry Boutsen) is a Hungaroringen ünnepelhette első időmérős sikerét, de az első győzelmüket is többen érték már el Mogyoródon: Ocon előtt Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button és Heikki Kovalainen is itt állhatott fel először a pódium tetejére. Ráadásul tavaly a harmadik szabadedzés egy azóta visszavonult Nicholas Latifi-elsőséget hozott, azaz hiába közhely, de tény: a Hungaroringen bármi megtörténhet.

Egyébként az elmúlt másfél évtizedben Lewis Hamilton (8 pole, 8 siker, további 3 dobogó) annyira dominálta a Magyar Nagydíjakat, hogy a jelenlegi mezőnyből a többieknek elvétve jutott egy-egy erős eredmény. Az idei pilóták közül a briten kívül mindössze négyen (köztük a visszatérő Ricciardo) nyertek már a Hungaroringen, pole-ja Hamiltonon kívül három versenyzőnek van, de dobogóra is csak 8-an állhattak már fel a 20-as mezőnyből. Ám nem tartozik egyik kategóriába az idei eredmények alapján dobogóesélyesek közül sem Charles Leclerc, sem Sergio Pérez, sem pedig Lando Norris; Alonso ellenben már öt dobogónál jár, és a spanyol 2010 óta minden Magyar Nagydíján dobogóra állt.

Nem kizárt, hogy idén bármelyikük a dobogóra, vagy akár annak tetejére áll vasárnap délután, ám az elmúlt hónapok alapján utóbbihoz egyértelműen szükség lenne Max Verstappen vagy a Red Bull hosszú idő óta első hibájára. A 250. dobogójukért küzdő energiaitalosok az elmúlt 21 versenyből 20-at, köztük a legutóbbi 11-et megnyerték, és egy újabb sikerrel a McLaren 1988-as rekordját adnák át végleg a múltnak. Verstappen jelenleg hatos győzelmi sorozatnál jár, ezelőtt csak Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher és Nico Rosberg produkált hetes szériát. A 151. Red Bull-os versenyhétvégéjén rajthoz álló holland ráadásul az elmúlt öt nagydíjon a pole-ból indulva nyert – az abszolút rekordot Schumacher tartja hattal, így Verstappen ezt is beállíthatja. Ráadásul a Red Bull fejlesztésekkel érkezik a Hungaroringre.

„A Magyar Nagydíj mindig érdekes, tavaly a beköszönő esővel és a hidegebb hőmérséklettel trükkös volt a megfelelő taktikát követni, de csapatként nyugodtak maradtunk, és mindenben jó döntést hoztunk. Ezen a hétvégén van pár fejlesztésünk, amelyek remélhetőleg megteszik, amit elvárunk tőlük, hogy extra teljesítményt tudjunk találni a következő versenyekre. Meglátjuk, hogy teljesítünk egy olyan pályán, ahol nagy leszorítóerővel, viszonylag kis sebességű kanyarokkal szembesülünk – nyilatkozta Verstappen. – Ez egy vezetés szempontjából csodálatos pálya, egyben nagyon technikás is, de határozottan egy olyan hely, ahová mindig nagyon várom, hogy visszatérjek."

Csapattársa, Sergio Pérez az elmúlt hat versenyhétvégén mindössze kétszer állt dobogóra, ráadásul a Magyar Nagydíjon sosem végzett még a legjobb négyben. Ugyanakkor a mexikói tudja: ha szombaton nem betlizik, vasárnap jó eséllyel meglesz az első mogyoródi pódiuma.

„Tudom, hogy ebben a szezonban időnként alulmaradtam a kvalifikáción, szóval arra kell összpontosítanom, hogy sikeres szombatom legyen, mert tudom, hogy vasárnap a hihetetlenül jó autómmal a versenytempóm megvan ahhoz, hogy minden hétvégén dobogóra kellene állnom – mondta Pérez. – Milton Keynes-ben keményen dolgoztam a csapatommal a fejlesztéseken, ráadásul a szabad hétvégét is F1-es autóban töltöttem: nagyon jól éreztem magam a madridi bemutatón! Csak a Red Bull tudja lezárni egy főváros legforgalmasabb utcáit, szeretem, hogy csapatként folyamatosan népszerűsítjük a motorsportot új emberek számára is, szerte a világon, távol a versenypályáktól."

Tavaly a Ferrari a balul sikerült Francia Nagydíj ellenére jó előjelekkel érkezett a Hungaroringre, ahol az időmérőn meg is szerezték a 2-3. helyet, ám aztán a futamon Charles Leclerc és Carlos Sainz is lemaradt a dobogóról. Idén jóval szerényebb eredményekkel vág neki a Scuderia a Magyar Nagydíjnak, ráadásul Frédéric Vasseur szerint már inkább 2024-re koncentrál az olasz istálló. A francia szakember ugyanakkor bizakodva várja a hétvégét.

„Eltökélt szándékunk, hogy továbbra is haladjunk afelé, amely az SF-23 technikai frissítéseinek bevezetésével elkezdődött. Még ha Silverstone-ban vissza is esett az emelkedő trend, Kanadában és Ausztriában egyértelmű jelei voltak a fejlődésnek, és úgy gondoljuk, hogy most olyan autónk van, amely lehetővé teszi, hogy Charles és Carlos is a lehető legjobbat nyújtsa a Hungaroringen. Mindketten szeretik ezt a pályát, és nagyon jól felkészültek erre a hétvégére, különös figyelmet fordítva a kvalifikációra, ami mindig nagyon fontos ezen a pályán, különösen az új szabályokkal, amelyekkel minden csapatnak meg kell majd küzdenie" – nyilatkozta Vasseur, aki szerint az élmezőnyben fog harcolni a Ferrari szombaton és vasárnap is.

A Mercedes épp fordítva teljesített: az Osztrák Nagydíj betlije után Angliában az Ezüstnyilak visszatértek az élmezőnybe, és megerősítették a második helyüket a konstruktőri tabellán. Toto Wolff csapatfőnök Vasseurhöz hasonlóan így optimistán várja a Magyar Nagydíjat.

„A sorrend szinte minden hétvégén ingadozik. Folyamatosan növelnünk kell a teljesítményt, ha csökkenteni akarjuk a lemaradást az élmezőnyhöz képest, és hogy győzelmekért küzdjünk. Több csapat is nagy sikereket ért el a közelmúltban, különösen a McLaren lenyűgöző teljesítményére gondolok, ami minket is ösztönöz, hogy továbbra is sikereket érjünk el. Örülünk ennek a kihívásnak, és a kellő időben meghozzuk a saját lépéseinket – nyilatkozta Wolff. – A Hungaroring egy olyan pálya, amely természetében egészen más, mint a silverstone-i. Érdekes lesz felfedezni, hogyan teljesítenek legújabb fejlesztéseink a lassú kanyarokban. Jó emlékeink vannak Magyarországról tavalyról, hiszen George első pole pozíciója után a csapat dupla dobogót ért el. Ráadásul egy évtizede Lewis épp ezen a pályán szerezte az első győzelmét a csapat színeiben, szóval ez a pálya tényleg tele van jó emlékekkel. Remélhetőleg ezúttal is erős eredményeink lesznek, szeretnénk építkezni a Silverstone-ban látható pozitív lendületre, és felvenni a harcot a riválisainkkal."

A McLaren előretörése egy csapatnak tett igazán rosszat, mégpedig az Aston Martinnak, hiszen azok után, hogy Fernando Alonso sorra hozta a dobogós helyezéseket az év első harmadában, a legutóbbi két állomáson esélye sem volt az élmezőnyben végeznie. Ráadásul mindezt úgy, hogy nem a spanyol hibája állt emögött, hanem szimplán az autó teljesítménye esett vissza a riválisokhoz képest.

„Szerintem a maximumot hoztuk ki egy kihívásokkal teli silverstone-i hétvégéből – kezdte Alonso a Magyar Nagydíj előtti nyilatkozatát. – Most már Budapestre helyezzük a hangsúlyt. Sok jó emlékem van a Hungaroringről: 2003-ban, pontosan 20 évvel ezelőtt itt nyertem meg az első versenyem a Forma–1-ben, és gyakran ez a helyszín, ahol a születésnapomat ünneplem. Furcsa lesz ezt idén Belgiumban megünnepelni, de reméljük, lesz valami ünnepelnivalónk ezen a hétvégén is. Az előzés itt nem egyszerű, de néha nagyon furcsa versenyek vannak kiszámíthatatlan időjárással, úgyhogy készen kell állnunk arra, hogy minden lehetséges dolgot kihasználjunk, és szerezzünk minél több pontot."

Ami az időjárást illeti, a pénteki szabadedzéseket várhatóan esőben rendezik majd meg, és akár az időmérőn is visszatérhet a csapadék, ám a csütörtöki előrejelzések alapján a vasárnapi futamon szinte kizárt, hogy akár egyetlen felhő is lesz az égen – cserébe 30 fok feletti hőmérsékletet jósolnak a rajt idejére. Azaz a történelem hatodik esős Magyar Nagydíjára még minden bizonnyal legalább egy évet várni kell.

Ez alapján tehát biztosan nem lehet következtetéseket levonni, ahogy a dátum alapján sem, ugyanis július 23-án még sosem rendeztek ezelőtt F1-es futamot – március 1. és november 10. között így csak augusztus 20. marad az egyetlen dátum, amely napon még sosem volt verseny. És egyébként is, hiába a fejleszéseket hozó Red Bull sikersorozata, hiába nem várható eső és hiába nem jellemző a biztonsági autós fázis, mint már írtuk: a Hungaroringen bármi megtörténhet.

A Magyar Nagydíj programja

1. szabadedzés: péntek 13:30-14:30

2. szabadedzés: péntek 17:00-18:00

3. szabadedzés: szombat 12:30-13:30

időmérő: szombat 16:00-

futam (70 kör): vasárnap 15:00-

Érdemes kihasználni a MÁV-VOLÁN-csoport járatait a Magyar Nagydíj nézőinek. A Hungaroringre kifelé Kerepesig a MÁV-HÉV és onnan a Volánbusz ingyenes különbuszai nyújtanak egyszerű eljutási lehetőséget. Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a MÁV-VOLÁN-csoport azt javasolja, hogy a Gödöllőig közlekedő különbuszokról a modern, klimatizált motorvonatokkal utazzanak tovább, amik 15 percenként indulnak a Keleti pályaudvarra. A MÁV-HÉV járatait elsősorban Mogyoród és Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlják.