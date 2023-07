Sergio Pérez reagált a kirúgásával kapcsolatos pletykákra

Sergio Pérez szerint Nyck de Vries brutális kirúgása az AlphaTauritól semmin sem változtat a saját jövőjén a Red Bullnál.

A mexikói pilóta az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás alá került, mivel a kvalifikációs teljesítménye egyre inkább visszaesett - öt versenyen nem jutott be a Q3-ban, így a Miami Nagydíj óta csak egy dobogós helyezést tudott elérni.

Az AlphaTauri csapatánál történt pilótacsere - Nyck de Vries helyét Daniel Ricciardo vette át - további kérdéseket vetett fel Pérez jövőjét illetően, de a mexikói versenyző nem foglalkozik a pletykákkal.

Sajnálom Nycket, nagyon rövid tapasztalat volt - elég brutális volt ebből a szempontból. Soha nem tudhatod, mit hoz számodra a jövő, de ez van, ez a Forma-1" – mondta Pérez a RacingNews365-nek. „Másrészt örülök Danielnek is, nagyon motivált, hogy visszatérhet, szóval gratulálok neki, ez egy nagyszerű lehetőség számára. Részemről ez nem változtat semmin. én a Red Bullnál versenyzek. És nemcsak Daniel van, ott van Juki is. De ott van a fél mezőny is, akik mind szeretnének a Red Bullban ülni, szóval ez nem változtat semmin" – folytatta Pérez, aki 156 ponttal a második helyen áll a vb-pontversenyben.

De Vries-t mindössze 10 futam után rúgták ki az AlphaTauritól, így holland pilóta még a nyári szünetet sem élhette meg a csapatánál.

"Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Néha vannak olyan versenyzők, akiknek egy kicsit több idejük van, mint másoknak, csak a körülmények miatt. Nagy szerencse, hogy Daniel elérhető volt, a Red Bull számára pedig jó lehetőség volt, hogy beültethették" – folytatta Sergio Pérez.

A mexikói pilóta utóbbi időben mutatott gyenge teljesítménye kapcsán egyre többet pletykálnak arról, hogy ha a Red Bull fiókcsapatánál versenyző Daniel Ricciardo jól teljesít, akkor átveheti Pérez helyét a következő szezonban.

„Nincs időm arra, hogy arról beszéljek mi van Daniellel. Magyarországra, majd Belgiumra koncentrálok. Nem igazán gondolok 2025-re, badarság ilyen messzire tekinteni" – tette hozzá Sergio Pérez, a Red Bull pilótája.