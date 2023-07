Ideiglenes rendőrtábor működik a Magyar Nagydíj helyszínén

Ideiglenes "rendőrtábort" hoztak létre a Hungaroring mellett a hétvégi Forma-1 Magyar Nagydíj idejére, a verseny idején lovas, kutyás, motoros és segway-t használó rendőrrel is találkozhatnak majd a Hungaroringre kilátogatók.

Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy idén is ők biztosítják a verseny biztonságos lebonyolítását, mintegy 1200 rendőrrel. Munkájukat a Készenléti Rendőrség tagjai, valamint Bács-Kiskun, Heves és Nógrád vármegyei rendőrök segítik, de szorosan együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és külföldi kollégáikkal is.

A forgalmat helikopterről is figyelni fogják, és ha szükséges, akkor forgalomirányítással segítik a közlekedőket - tette hozzá.

Közölte: a pálya melletti parkolóban létrehozott rendőrtáborban van a biztosítás "vezetési pontja", az irányító parancsnokok onnan figyelik és koordinálják a szolgálatot teljesítő rendőröket.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője csütörtök déltől vasárnap reggel 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el, ami érinti a gödöllői rendőrkapitányságot, az M0-s teljes hosszát, valamint az M2-es, az M3-as, az M4-es, az M5-ös és az M6-os autópálya, illetve autóút Pest vármegyei szakaszát - ismertette a szóvivő.

Szabóné Berki Bianka beszámolt arról is, hogy a pálya térségében forgalomkorlátozások lesznek érvényben a hétvégén, erről bővebb információkat a rendőrség honlapján a Forma-1-es fül alatt lehet majd találni. A rendőri intézkedésekről soron kívül adnak majd tájékoztatást.

A Hungaroring közelében lévő utakat péntektől minden nap délelőtt egyirányúvá teszik a pálya felé, az edzések és a verseny után pedig fordított irányban lesznek egyirányúsítva az utak. Ezt jelzőtáblák is mutatják majd, de a helyszínen lévő rendőrök is jelezni fogják.

A rendőrség felhívta a kilátogatók figyelmét arra, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéket az autóban, illetve gondosan zárják be azt. A pálya területén is ügyeljenek az értékeikre, ne hagyjanak semmit őrizetlenül! - kérték.

Jelezték, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják, de a kijelölt parkolókból öt-tíz perces sétával elérhető minden bejárat.

A szóvivő kitért arra, hogy közösségi közlekedéssel, a H8-as (gödöllői) HÉV-vel is ki lehet jutni a versenypályához, a kerepesi HÉV-megállótól ingyenes buszok szállítják a versenyre kilátogatókat a Hungaroring 3-as bejáratához.

Szabóné Berki Bianka arra figyelmeztetett, hogy a nagy tömeg miatt a beléptetés hosszabb időt fog igénybe venni, ezért mindenki időben induljon el.

Hangsúlyozta: a rendőrség arra törekszik, hogy a versenyhétvégén a részvétel biztonságos és kényelmes legyen.