A Red Bull csapatfőnöke magyarázkodik a kirúgott F1-es pilóta miatt

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elmagyarázta, mi történt pontosan, amikor Nyck de Vries elvesztette az ülését az AlphaTaurinál.

De Vries azt követően került az AlphaTauri csapatához, hogy a tavalyi Olasz Nagydíjon Alex Albont helyetteseként remek teljesítményt nyújtva kilencedik lett a Williamsszel. A holland pilóta lenyűgözte Helmut Markót, a Red Bull tanácsadója pedig meglátta benne a lehetőséget, hogy ő vegye át Pierre Gasly helyét az Alpine-nál. Christian Horner azonban a kezdetektől fogva ellenezte de Vries érkezését, mivel szerinte mindig is csak egy „hézagpótló" volt az AlphaTauri Forma-1-es csapatánál.

"Nyilvánvalóan nehéz helyzetté kezdett ez válni Nyck számára, mivel sok elvárás volt vele szemben, hiszen ugyan az F1-ben nem volt tapasztalt, de összességében mégis sok rutinnal rendelkezik. Szerintem az volt az alapvető érzés, hogy Nyck nem érte el a kívánt szintet" – magyarázta Horner a döntésük kapcsán.