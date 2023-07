Már a Forma-1 létéért aggódik a korábbi négyszeres világbajnok

A Forma-1 létéért aggódik Sebastian Vettel. A korábbi négyszeres világbajnok attól fél, ha a sportág nem tesz jelentős lépéseket a fenntarthatóság felé, több országban is a betiltás vár rá.

A Red Bull, a Ferrari és az Aston Martin korábbi német klasszisa karrierje végén már számos alkalommal szót emelt a Forma-1 fenntarthatóságának javítása mellett, és visszavonulása után is szószólója maradt ennek a dolognak.

Így van ez akkor is, amikor például az idei goodwodi fesztiválon Nigel Mansell 30 éves Williamsét vezette, amit már szintetikus üzemanyag hajtott.

A klímaváltozás már a versenynaptárra is hatással lehet, idén például a heves esőzések okozta áradások miatt el kellett halasztani az Emilia Romagna Nagydíjat, mert víz árasztotta el az imolai pályát. Szaúd-Arábiában, Malajziában, az Egyesült Államokbeli versenyeken, így Miamiban, Las Vegasban és Austinban, de több európai helyszínen is az embertlen hőség okozhat gondot, míg Montréalban a kanadai erdőtüzek miatt kellett izgulni a verseny előtt.

"A felmelegedés és az extrém időjárási jelenségek között közvetlen kapcsolat van. Nem nézhetünk félre, látnunk kell, milyen sok ember életére van hatással világszerte ma is a klímaváltozás. Idén egy futam elmaradt, több megrendezése is veszélyben volt, és biztos, hogy ez jövőre ugyanígy lesz. De ez nem normális" - fejtegett Vettel Goodwoodban a híres Festival of Speed eseményen.

A német világbajnok aztán a vészharangot is megkongatta.

"Nem az a legnagyobb veszély, ami a Forma-1-re leselkedik, hogy páran a rajtrácsra ragasztják magukat. Hanem az, hogy egyes kormányok olyan dolgokat keresnek, amelyeket be lehet szüntetni, és majd motorsportora mutatnak rá, hogy azokra nincs szükség."

"Csak, hogy tiszta legyen: én nem ezt szeretném, mert szerintem a motorsport egy klassz dolog. Látjuk, hogy rengetegen vannak itt is, imádják az emberek, jól érzik magukat az eseményeken. Ezért is lenne hatalmas szégyen, ha megszűnne a Forma-1 csak azért, mert nem tudott időben alkalmazkodni" - mondta Sebastian Vettel.