Már akár a hétvégén bejelenthetik a Magyar Nagydíj szerződéshosszabbítását

Már javában zajlanak a tárgyalások a Forma-1-es Magyar Nagydíj jövőjét illetően és a hétfői sajtótájékoztatón kiderült, hogy már akár a mostani versenyhétvégén sor kerülhet a szerződéshosszabbításra. Emellett a magyar autósport szentélyébe megérkeztek a győzteseknek járó trófeák is, amiket a hagyományoknak megfelelően a Herendi Porcelánmanufaktúra készített - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az előttünk álló hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Hungaroringen. A száguldó cirkusz pilótái ugyan még nem érkeztek meg a 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj helyszínre, de az újságírók egy sajtótájékoztató keretén belül hétfőn betekintést nyerhettek az előkészületekbe. A Magyar Nagydíjnak jelenleg 2027-ig van szerződése, így addig mindenképp biztosított a helye a versenynaptárban, de Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy fontos információt is megosztott a mogyoródi futam jövőjéről.

Bízunk abban, hogy a hétvégi Magyar Nagydíjon már a szerződés meghosszabbításáról tudunk majd beszámolni. Ennek a céldátuma 2032, akár egy további ötéves opcióval, de az elsődleges feltétel ennek a megvalósulásához a korábban bejelentett fejlesztések határidőre történő végrehajtása" - fogalmazott Schmidt Ádám.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a Forma-1-ben a Hungaroringé a második leghosszabb aktív sorozat a megrendezett futamok szempontjából, de az esemény túlmutat egy sportrendezvényen, mivel turisztikai jelentősége is van.



"Az idei évben 40 százalékkal magasabb az előfoglalások száma, ezeknek több mint a 40 százaléka négy-, 10-12 százaléka pedig ötcsillagos szállodába szól" - hangsúlyozta Schmidt Ádám, hozzátéve, hogy a vasárnapi futam napjára több mint 100 ezer jegy már elővételben elkelt.



Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, a verseny előkészítési folyamata "rendkívüli" volt, mert nemcsak magának a futamnak a megrendezésével kellett foglalkozniuk, hanem a szerződéshosszabbításról szóló és több hónapja tartó tárgyalások végére is pont kerülhet a mostani, 38. Magyar Nagydíjon.



"A pályán elkezdődtek a felújítási munkálatok, a közművek a jövő év elejére teljes egészében megújulnak, de a bejárat korszerűsítése is zajlik már, ami jól jelzi, hogy a Hungaroring 38 év után megújul" - jelentette ki a sportvezető, majd hozzátette, telt ház és bevételi csúcs lesz a hétvégén. Tavaly közel 300 ezer néző látogatott ki a Hungaroringre, az idei futamra pedig a vasárnapi ülőhelyek már 2022 decemberében elfogytak. Februárban alig akadt belépő a hétvége bármely napjára, ugyanakkor még néhány állójegy várhatóan a futam napján is megvásárolható lesz.

"Azt látjuk, hogy a Forma-1 felívelő szakaszban van, a Liberty Media ugyanakkor kemény feltételeket támaszt, amelyeknek igyekszünk megfelelni. A 2026-os futamra a főépületnek és a célegyenesben elhelyezkedő főlelátónak meg kell újulnia, ugyanakkor nehéz lesz úgy építkezni, hogy a 2024-es és a 2025-ös verseny is gond nélkül lebonyolítható legyen" - közölte az elnök-vezérigazgató, hozzátéve, hogy ezek miatt hosszabb és nehezebb volt a hosszabbításról szóló tárgyalássorozat.

Valószínű, hogy a jövőben csak hat európai futam marad majd a Forma-1-es versenynaptárban, ebbe a Hungaroring szeretne beletartozni" - jelentette ki Gyulay Zsolt, aki szerint akár lezárulhatnak a hosszabbításra vonatkozó tárgyalások a mostani hétvégén.

A Hungaroringen megszokott, hogy a dobogón végző pilóták trófeáit a Herendi Porcelánmanufaktúra készíti. A névadó szponzor változtatott volna ezen a hagyományon, de a versenyzők ezt kikérték maguknak, egykoron Sebastian Vettel panaszkodott emiatt, hogy más trófeával díjazták. Így a 38. Magyar Nagydíj dobogósainak biztosan nem lesz panaszuk, hiszen azúttal is a Herendi Porcelánmanufaktúra által gyártott egyedi díjakkal gazdagodnak majd a vasárnapi futam legjobbjai.

Simon Attila, a cég igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 64 millió változatból kellett kiválasztaniuk az idei trófeákat, melyek megalkotásakor tradicionális és egyben innovatív megoldást kerestek.