Forgalmi változásokra kell számítani a Forma-1-es Magyar Nagydíj miatt

Az idei évben július 21. és július 23. között rendezik meg a Formula 1-es versenysorozat Magyar Nagydíját, a rendezvény miatt forgalmi változásokra kell készülni az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy az M3 autópályán közlekedők a 19-es kilométernél lévő Hungaroring csomóponton át, valamint a 23-as jelzésű mogyoródi csomópont felől is meg tudják közelíteni a versenypályát. A VIP-vendégek részére az M3-as autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán, a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávon külön forgalmi sávot alakítanak ki - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy Budapestről, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felől az M31-es autópályán át is megközelíthető a Hungaroring: az M5-ös autópálya felől jövők az M0-s autóút 54-es számú csomópontjánál tudnak ráhajtani az M31-es autópályára, majd azon végig haladva, az M3-as autópálya mogyoródi, valamint a 19-es jelzésű csomóponton át érhetik el a versenypályát.



Az ideiglenes forgalmi rendet sárga színű tájékoztató, illetve az autópályák felett található változtatható jelzésképű táblák jelzik majd - írták.

A verseny befejezését követően, a 19-es kilométerszelvénynél lévő csomóponton át, valamint a mogyoródi csomópontnál is rá lehet hajtani az M3 autópályára. A közlemény szerint M3-as autópálya Budapestről Gödöllő felé vezető szakaszán hosszabb menetidőre szombat és vasárnap délelőtt kell számítani.



A Budapest felé vezető oldal forgalma várhatóan szombaton az időmérő edzés után, vasárnap pedig a verseny végeztével, 17 és 20 óra között jelentősen nő majd - figyelmeztetett a MKIF. Azt javasolták, hogy a torlódások elkerülése érdekében érdemes Budapest felé az M31-es autópálya-M0-s autóút útvonalat választani.A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte hétfőn a police.hu oldalon, hogy a sportrendezvényre nagy számban érkeznek hazai és külföldi látogatók, ami a település és a környék forgalmát erősen leterheli, ezért arra kérik a mogyoródiakat, hogy gépkocsival csak akkor induljanak el otthonról, ha az feltétlenül szükséges.



Figyelmeztettek arra is, hogy a versenypálya környékén és az odavezető utakon péntek reggeltől hétfő reggelig megállási tilalom lesz érvényben. A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség elszállíttatja, azokat csak a szabálysértési bírság, illetve a szállítási költség kifizetése után kaphatják vissza a tulajdonosok - tették hozzá.



A rendezvény ideje alatt Szilasligeten, a József Attila úton egészen a 3-as számú főútig kétirányú lesz a forgalom, azonban a délutáni órákban előfordulhat, hogy csak a versenypályától kifelé közlekedhetnek a járművek. Mogyoródon, a Gödöllői úton és a Dózsa György úton - ahogy az adott közlekedési helyzet engedi - szintén kétirányú lesz a forgalom, viszont a Mázsa tértől a Dózsa György út irányába a délelőtti órákban csak a versenypálya felé, délután pedig onnan kifelé haladhatnak az autósok. A Kerek-tó és a Hungaroring főbejárata közötti úton délelőtt egy irányba, csak a főbejárat felé, délután szintén egy irányba, a Kerek-tó felé lehet majd közlekedni. A Hungaroring főbejárata és a Szilasligeti buszforduló között, a főbejárat felől (7-es és 6-os kapu felé) egy irányban haladhatnak az autósok, a versenyek végén megfordul a forgalmi rend - tudatták.



Tömegközlekedéssel a 8-as HÉV-vel lehet kijutni a versenypályához. A HÉV kerepesi megállójától ingyenes buszok szállítják az érdeklődőket a Hungaroring 3. számú kapujáig, ahonnan minden nézőtéri hely elérhető. A délutáni órákban az ingyenes buszok viszik a nézőket a gödöllői MÁV-, illetve HÉV-megállóba - áll a közleményben.