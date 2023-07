A Mercedesnél nem aggódnak a Red Bullhoz özönlő szakemberek miatt

A Mercedes Forma-1-es csapata számos szakembert elvesztett már az utóbbi időben a Red Bull miatt, ám Toto Wolff csapatfőnököt ez meglehetősen hidegen hagyja.

Mint ismert, a Red Bull 2026-ban debütál motorgyártóként az F1-ben, ám az erőforrásán már jó ideje dolgozik. Az energiaitalos cég semmiből felépített gyára már tavaly beindította az első belső motorverzióját. A motorrészleg vezetője a Mercedestől érkezett, Ben Hodgkinsont pedig tucatszám követték a korábbi kollégák. A Motorsport szerint több mint 120 ember hagyta el a Mercedest a Red Bull projektje miatt, ráadásul ahogy arra Toto Wolff csapatfőnök Silverstone-ban rámutatott, más gyártók is elcsábítottak embereket tőlük, ám a RacingNews365.com kérdésére elárulta, szerinte nincs nagy hatással rájuk az, hogy az alkalmazottak rivális csapatokhoz távoztak.