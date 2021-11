Az F1-es mezőnyből többen is lelkesen nyilatkoztak, miután ezen a hétvégén először kipróbálhatták a katari Losail International Circuit nevű aszfaltcsíkot. Sebastian Vettel ugyanakkor egy negatívumra is felhívta a figyelmet, ami a stratégiát is befolyásolhatja.

Egymást követő két nagydíjhétvégén is új helyszínt avat az F1 mezőnye, hiszen most Katarban, két hét múlva pedig Szaúd-Arábiában rendeznek futamot. Előbbi csupán a sportág számára új, hiszen 2004-ben építették, de Sergio Pérezt és Nyikita Mazepint leszámítva a jelenlegi pilóták közül korábban senki nem versenyzett rajta.

Ennek tudatában felmerül a kérdés, hogy a versenyzők hogyan vélekedtek az első edzésnap után. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy a tempós kanyarok elnyerik a tetszésüket, és ez végül be is igazolódott. Fernando Alonso például szuperlatívuszokban beszélt az új helyszínről.

Fantasztikus, egyszerűen fantasztikus! – idézi aThe-Race.com. –Igazán élvezetes itt a vezetés. A kanyarok ritmusa, a pálya jellege, a nagy sebességű szakaszok, tényleg maximálisan kihasználják a Forma-1-es autó lehetőségeit. Szóval remek aszfaltcsíkot fedezhettünk fel, az időmérő pedig ennél is jobb lesz, amikor könnyű autókkal és friss gumikon fogunk menni.”

A kétszeres F1-es világbajnok annak ellenére volt ennyire pozitív véleménnyel a pályáról, hogy teljesítménye annyira nem volt meggyőző, hiszen csak 12. lett a második szabadedzésen. Hasonló helyzetben volt honfitársa, a 10. pozícióban záró Carlos Sainz is, aki saját teljesítményükkel nem is volt elégedett, de magát az aszfaltcsíkot ő is méltatta.

Nagyon intenzív érzés volt ezekkel az autókkal, valamint ezen a pályán, egyszerűen elképesztően gyors – kezdte. – Nehéz leírni önöknek, hogy milyen sebességgel megyünk. Őrület, ezek a gyors kanyarok tényleg lehetővé teszik számunkra, hogy érezzük, milyen fenevadakat is vezetünk idén. Emellett egy kicsit hátborzongató is volt, hogy őszinte legyek. Az embernek mentálisan is kihívást jelent, hogy arra gondoljon, hogy meglesz a tapadás, és nagy G-erőt, illetve sebességet vigyen át a kanyarokban. Szóval szép feladat volt.”

Amellett, hogy a pilótáknak hozzá kellett szokniuk a pályához, az is fontos volt, hogy minél inkább megtisztítsák és felgumizzák azt. Igaz, Sebastian Vettel elárulta, sokkal jobb helyzetből indultak, mint amilyet előzetesen várt.

„Meglepődtem – mondta a négyszeres világbajnok. – Arra számítottam, hogy sokkal homokosabb lesz, de valójában jó állapotban volt. Úgy vélem, azok, akik a pályán dolgoztak, nagyszerű munkát végezhettek, így már az elejétől fogva minden rendben volt. Az aszfalt egyenletes, de nagyon gyors. Rengeteg tempós kanyar található rajta, és kell egy kis idő, mire az ember belerázódik, de ha egyszer rátalál a ritmusra, akkor kifejezetten élvezetes lesz. Fontos a jó időmérő, mert az előzés nehéz lehet.”

A német pilóta utolsó mondata alighanem be fog igazolódni, hiszen a gyors kanyarok miatt nehéz követni az elöl haladót, ráadásul a célegyenes végén sem lehet kifékezni a másikat, mert az 1-es szintén egy tempós kanyar. Többek között ez is szerepet játszhat abban, hogy az egyes istállók milyen stratégiát választanak.

„Amikor idejöttünk, azt gondoltuk, hogy ez leginkább egykiállásos verseny lesz – jelentette ki Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója. – Azonban, megnézve a kopás mértékét, nem vagyok meggyőződve erről. Az első gumik elhasználódásán fog múlni [hogy hány kerékcsere lesz]. Tény, hogy amíg az abroncs teljesen el nem kopik, addig a teljesítmény megmarad, vagyis a csapatok valószínűleg a lehető legtovább használni fogják a gumikat. Emellett úgy tűnik, hogy elég nehéz előzni, ezért gondolom azt, hogy megpróbálják minél jobban igénybe venni az abroncsokat. Azonban, ha teljesen elfogynak, akkor kétkiállásos stratégiát kell tervezniük.”