Az Aston Martin tagadja, hogy Vettel utódját keresi

Tartja magát a pletyka, hogy Sebastian Vettel és az Aston Martin már az idei szezon végén szakíthat és a négyszeres világbajnok visszavonul, főnöke szerint azonban szó sincs arról, hogy súrlódás lenne közöttük.

Sebastian Vettel igencsak felejthető hétvégén van túl Monzában, amelyet a 12. helyen zárt, miközben csapattársa, Lance Stroll a hetedik lett. Ám a közvéleményt jelenleg jobban foglalkoztatja a négyszeres világbajnok eredményeinél annakl jövője, amely még nincs biztosítva, és egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint nem is lesz, a 34 esztendős pilóta pedig a szezon végén visszavonul.

Roberto Chinchero, a Motorsport.com olasz kiadásának veterán újságírója volt az, aki a legutóbb fejtegetésekbe bocsátkozott Vettel jövőjét illetően, mondván nem kizárt, hogy a négyszeres világbajnok tényleg befejezi, és nem tölti ki egy plusz egy éves szerződésének második felét.

Az olasz újságíró szerint éppen ezért az Aston Martinnak szét kellett néznie a pilótapiacon, miközben a silverstone-i gárda nincs könnyű helyzetben, hiszen a tapasztalt pilóták szinte mindegyike foglalt.

Chinchero szerint pedig csakis tapasztalt versenyző jöhet szóba, az Aston Martin F1-es csapatát tulajdonló konzorcium élén álló Lawrence Stroll ugyanis továbbra is rutinos pilótá szeretne fia, Lance mellé. Az újságíró szerint Daniel Ricciardo lehet az egyik célpont, a McLaren ugyanis kezd elbizonytalanodni az alulteljesítő ausztrál kapcsán, ám ez könnyen lehet, hogy Ricciardo vasárnapi győzelme után már nincs így, hiszen ha mást nem, az adott esetben a szerződésében szereplő teljesítményzáradékokat szinte biztosan kipipálhatja az immár nyolcszoros futamgyőztes.

Nico Hülkenberg, az Aston Martin tartalékpilótája is szóba került a cikkben, ám Vettel honfitársa nemrég úgy nyilatkozott, hogy végzett a Forma-1-gyel, miután nem talált magának ülést 2022-re. Chinchero egy igen vad elképzelést is felvázolt, mégpedig Robert Kubica szerződtetését. A lengyel veterán a jelek szerint nem marad az Alfa Romeo tartalékja, jelentős szponzori háttérrel rendelkezik, tapasztalata pedig nagyon hasznos lehet az új szabályok szerint épült autók fejlesztésében. Más kérdés, hogy a tempója már közel sem a régi.

Könnyen lehet persze, hogy hamarosan felesleges lesz tovább találgatni, és Vettel bejelenti, marad az Aston Martinnál. Ezt vetítik előre a csapatfőnök Otmar Szafnauer szavai is. „Ez teljességgel, 100%-ban nonszensz” – jelentette ki arra a felvetésre, hogy a hosszabbítás körüli késlekedés az felek szakítását vetíti előre. Nincs B-tervünk, és neki sincs B-terve. Abszolút semmilyen súrlódás nincs köztünk. Megkérdezhetik őt, és szerintem azt fogja mondani, hogy imád itt lenni. Csak el kell simítanunk még néhány részletet."

Szafnauer ezután elmagyarázta, hogy az F1-es szerződések bonyolultsága miatt nem történt még meg a bejelentés, mivel a legapróbb részletekben is meg kell egyezniük. „Több éves szerződése volt, és mindkét félnek vannak opciói. Ilyen esetben vannak részletek, amelyről az időkorlát végéig tárgyalunk. Most pontosan ez zajlik. Részletes párbeszédet folytatunk addig, amíg az opció le nem jár. Mielőtt ez megtörténik, be fogunk jelenteni valamit."

A csapatfőnök arra is kitért, hogy ha keresnének valakit Vettel helyére, azt már korábban elkezdték volna. „Ha lett volna bármi kétségünk, akkor júliusban, amikor ezek az emberek azon gondolkodtak, hogy »a Williamshez vagy az Alfa Romeóhoz kellene-e mennem«, lettek volna ilyen párbeszédeink, de nem voltak."

Szafnauer a következő két hétben, az Orosz Nagydíjig bezárólag számít bejelentésre, Vettel pedig Monzában azt mondta, hamarosan közölni fogják, hogy mire jutottak.