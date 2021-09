Hivatalos: Bottas otthagyja a Mercedest

Ahogyan arra számítani lehetett, Valtteri Bottas az idény végén távozik a Mercedestől és átigazol az Alfa Romeóhoz, ahonnan a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen visszavonul. Ezzel az is eldőlt, hogy Lewis Hamiltonnak jövőre új csapattársa lesz.

Az utóbbi hetek nyilatkozatai után végre lehullt a lepel az F1-es átigazolási piac őszi történéseinek legrosszabbul őrzött titkáról, és kiderült, hogy Valtteri Bottas valóban elhagyja a Mercedes-istállót, és 2022-től már az Alfa Romeo Racinget fogja erősíteni. A finn pilóta öt szezon után távozik, a helyére minden bizonnyal George Russell érkezik.

A kilencszeres futamgyőztes Bottas az Alfa Romeo közleménye alapján többéves megállapodást írt alá a csapattal, amely egybevág a finn versenyző korábbi nyilatkozatával, amelyben elmondta, az utóbbi évek egy szezonra szóló megállapodásai után célja, hogy több idényre elkötelezze magát. A szerződés hosszát a csapat azonban nem hozta nyilvánosságra.

„Új fejezet nyílik a versenyzői pályafutásomban. Izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok az Alfa Romeo Racinghez 2022-re és azutánra, egy újabb kihívásra egy ikonikus autógyártóval – olvashatók Bottas szavai a közleményben. – Az Alfa Romeót senkinek sem kell bemutatni, néhány nagyszerű oldalt írtak már az F1 történelemkönyvében, megtiszteltetés lesz képviselni ezt a márkát. Világos, hogy mekkora potenciál rejlik a csapatban, én pedig élvezettel ragadom meg a lehetőséget, hogy előbbre vezessem őket a rajtrácson, különösen úgy, hogy a 2022-ben érkező új szabályok esélyt kínálnak nekik a teljesítménybeli ugrásra.”

„Hálás vagyok a csapat által belém fektetett bizalomért, és már alig várom, hogy visszafizessem azt. Olyan éhes vagyok a jó eredményekre, mint ezelőtt bármikor, és amikor eljön az ideje, a győzelmekre is az leszek. Fred [Vasseurt, az Alfa Romeo csapatfőnökét] már jól ismerem, most pedig alig várom, hogy annak a csapatnak a többi tagját is megismerjem, amellyel majd együtt fogok dolgozni, olyan szoros kapcsolatokat építve ki, amilyeneket a Mercedesnél sikerült. Büszke vagyok arra, amit Brackley-ben elértem, és teljességgel arra koncentrálok, hogy elvégezzem a munkát, hiszen egy újabb világbajnoki címért harcolunk, de már a jövőre előttem álló új kihívásokat is várom."

Bottas nem véletlenül említette, hogy jól ismeri Vasseurt, hiszen 2009-ben és 2010-ben az ART F3-as, 2011-ben pedig GP3-as csapatában volt a főnöke, utóbbiban közösen bajnoki címet is nyertek. „Örömmel köszöntöm Valtterit a csapatban, és már a közös utunkra tekintek előre – nyilatkozta az Alfa Romeo csapatfőnöke. – Vele egy erős csapatjátékos érkezik Hinwilbe, az élmezőnyben szerzett tapasztalattal. Valtteri szerves részét képezte egy olyan csapatnak, amely újraírta a történelemkönyveket, négy konstruktőri világbajnoki cím szerepel a neve mellett, így ő a jó választás, hogy segítsen az Alfa Romeo Racingnek előrelépni a rajtrács eleje felé.”

„A kapcsolatunk régre nyúlik vissza, az F3-ban és a GP3-ban is sikeres szezonokban dolgoztunk együtt, a tehetsége és a képességei azóta nyilvánvalóak és idővel csak nőttek. Igazán várom, hogy lássam, ahogyan a csapatért veti ezeket latba. A több éves szerződése Valtterinek és a csapatnak is megadja a stabilitást, ami a Forma-1 számára kulcsfontosságú időszakban a projektünk felépítéséhez kell. Izgatottan várjuk, hogy mit tartogat számunkra a jövő."

Ezzel tehát egy újabb kiadó ülés talált gazdára a 2022-es szezonra, de korántsem biztos, hogy az Alfa Romeo jövőre a Bottas-Antonio Giovinazzi kettőssel áll majd rajthoz, sajtóértesülések szerint ugyanis az olasz pilóta helye egyáltalán nem biztosított.

Bottas Alfa Romeóhoz szerződésével ugyanakkor azt már szinte készpénznek vehetjük, hogy a Mercedes leigazolja a Williamstől George Russellt,

hiszen a címvédő istálló azt eddig is tényként kezelte, hogy kettejük közül kerül ki Lewis Hamilton jövő évi csapattársa.

Ami az idény végén a Mercedestől távozó Bottast illeti, a Mercedes Nico Rosberg váratlan, 2016 végi visszavonulása után szerződtette őt a Williamstől. Azóta 9 győzelmet és 17 pole pozíciót ért el, valamint összesen 54 alkalommal állhatott a dobogón. Első négy évében teljesítménye mindig elegendő volt ahhoz, hogy a Mercedes megnyerje a konstruktőri világbajnokságot, ám sokan kritizálták amiatt, hogy soha nem volt képes tartósan felvenni a versenyt az egyéni címeket zsinórban bezsebelő Hamiltonnal. Noha matematikai esélye még van az idei vb-címre, nem tűnik valószínűnek, hogy bele fog tudni szólni Max Verstappen és Hamilton csatájába, így alighanem világbajnoki cím nélkül hagyja el a Mercedest.