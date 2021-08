Hároméves motorral nyert Ocon a Hungaroringen, főnöke elárulta az okát

A Forma-1-ben ritkán fordul elő, hogy egy csapat nem a lehető legújabb fejlesztésekkel lép pályára. A Magyar Nagydíjon meglepetésre győzelmet szerző Esteban Ocon autójának motorja F1-es léptékkel már elavult, de a technikai igazgató elmondta, hogy mi ennek az oka.

A koronavírus miatti korlátozások következtében felborult néhány gyakorlat a Forma-1-ben, és főleg a motorfejlesztés terén a csapatok szokatlan döntéseket is hoznak. A Ferrariról kiderült, hogy a teljes, 2021-es erőforrásuk várhatóan csak ősszel kerül majd be az autójukba, és nem az olasz istálló az egyetlen, ami hasonló taktikát követ.

Az Alpine-nál esetében ennél is furcsább a helyzet, hiszen Esteban Ocon lényegében 2019-es specifikációjú erőforrással győzött a Magyar Nagydíjon, néhány héttel azután, hogy a gyártó közös megegyezéssel megszüntette a korábbi motorfőnök, Rémi Taffin megbízását. Pletykák szerint a Renault jövőre alaposan átalakítja az erőforrást, ezt részben Marcin Budkowski is megerősítette.

A mostani motort már zsinórban a harmadik éve használjuk, 2020-ben és 2021-ben történtek nagyon apró változtatások, de még mindig a 2019-es motort használjuk – nyilatkozta a Hungaroringen a technikai igazgató. – Ennek következtében néhány ellenfelünk fokozta a teljesítményt, mi pedig nem. A váz és a sebességváltó is ugyanaz, úgyhogy az autó mechanikai részei már három éve változatlanok.”

Az idei szabályok szerint az erőforrás specifikációját csak egyszer lehet megváltoztatni, ezt a gyártók többsége már a szezon előtt megtette. Az Alpine-Renault kötelékében viszont úgy döntöttek, hogy nem élnek a lehetőséggel, és a kapacitásaikat inkább egy teljesen új változatra fordítják, ami a jövőre életbe lépő technikai szabályok szerint épülő autó szíve lesz.

„A döntést meghatározta az a tény, hogy 2021-re egy teljesen új erőforrást akartunk bevezetni, az új karosszériaszabályokkal együtt. Ezt viszont elhalasztották, ezért mi eltoltuk az új motor bevetését is 2022-re, mert sajnos a gyárbezárások és az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos tavalyi követelmények miatt egyszerűen képtelenek voltunk 2021-re elkészíteni.”

Budkowski elismerte, hogy motorfronton „kissé nem ideális” az idei helyzetük, de egyetértett a döntéssel, és kijelentette, az a teljesítmény és az energiamenedzsment mellett más előnyöket várnak az új erőforrástól, ami segítheti majd az autó egyenesfutását.

„Új az architektúrája is, és vannak változtatások, amelyek megoldanak néhány gyengeséget az ellenfeleinkkel összehasonlítva, de nincs annyi kapacitásunk, hogy újraindítsuk az idei motor fejlesztési programját és folytassuk a munkát a 2022-es motoron is, ezért úgy döntöttünk, hogy minden erőnket 2022-re fordítjuk. Ez egy stratégiai döntés, szerintem helyes is, egy kissé fájdalmas, mert az eredmény az, hogy idén visszaestünk az ellenfeleinkhez képest.”