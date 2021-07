Hamilton szerint a Mercedes idei utolsó dobása sem lesz elég a Red Bull ellen

Nem valami derűlátó a Brit Nagydíjon érkező fejlesztésekkel kapcsolatban Lewis Hamilton, aki kételkedik benne, hogy ez elég lesz a Red Bull ellen. Főnöke szerint a Mercedes ugyanakkor nem csak az újításokban bízhat.

Az egyéni pontversenyben Max Verstappen mögött már 32 pontos, azaz több mint egy futamgyőzelemnyi hátrányban levő Lewis Hamilton szkeptikus a Mercedes silverstone-i fejlesztéseivel kapcsolatban, amelyek szerinte nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy általuk utolérjék a Red Bullt. Toto Wolff csapatfőnöke viszont bizakodó, és úgy véli, nem csak a fejlesztéseknek köszönhetően javulhatnak.

Wolff elmondása szerint a Brit Nagydíjon az idei utolsó fejlesztések fognak felkerülni a W12-esre, azaz a kocsi lényegében ezután az év hátralevő részében változatlan lesz. Ezért is lehet nagy jelentősége annak, hogy beváljanak az újítások, hiszen jelenleg hátrányban vannak a Red Bullhoz képest. Hamilton azonban nem hiszi, hogy ezzel a lépéssel ledolgozhatják a lemaradást. „ Jönnek kisebb fejlesztések, de nem fogják eléggé lecsökkenteni a különbséget. Dolgoznunk kell" – nyilatkozta a hétszeres világbajnok.

„Az elmúlt futamok nehezek voltak, hiszen [Verstappen] nagyjából csak autókázott az élen, úgyhogy nincs túl sok dolog, amit tehetek. Természetesen imádkozom, hogy a következő futamon más legyen a forgatókönyv, de ha megnézzük az autójukat, egyszerűen sínen húzzák – fejtegette Hamilton, aki kiemelte, hogy még a szimulátorba is beült, hogy segítsen az autó jobbá tételében. – Mindent beleadunk. Az elmúlt két hétben a gyárba is ellátogattam, próbálva a lehető legtöbbet kihozni az autóból, a mi kocsink azonban valamilyen oknál fogva nem megy jól Ausztriában. Igazán remélem, hogy a következő versenyeken jól fog."