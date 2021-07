A halasztás után törölték az idei Ausztrál Nagydíjat is

Az ausztráliai Victoria állam nem tudta megerősíteni, hogy a koronavírus közepette engedélyezik a MotoGP-s és az F1-es Ausztrál Nagydíj megrendezését, ezért a jogtulajdonosok kivették a futamokat az idei versenynaptárból. Az F1 szerint így is tartható a 23 nagydíjas szezon.

Hosszú huzavona után eldőlt, hogy idén sem rendezik meg az F1-es Ausztrál Nagydíjat. A melbourne-i futamot eredetileg az idénynyitónak szánták, majd novemberre halasztották azt, közben jelentősen átépítették az Albert Park nyomvonalát azzal a reménnyel, hogy az eddigieknél izgalmasabb lesz a verseny, és több előzést látnak majd a szurkolók.

Erről leghamarabb jövőre bizonyosodhatnak meg, mert Daniel Andrews, Victoria állam kormányfője közleményben bejelentette, hogy a koronavírus és a vártnál lassabban haladó oltási program miatt korlátozások maradnak érvényben a beutazással kapcsolatban, így nem tudnak garanciákat adni arra, hogy meg lehet majd tartani az októberi MotoGP nagydíjat és a novemberi F1-es versenyt.

„Victoria állam kormánya megérti, hogy a Forma-1 menedzsmentje és a MotoGP-t irányító Dorna Sports kénytelen visszaigazolni a versenynaptárait és ezekkel a testületekkel közösen döntöttünk úgy, hogy 2021-ben nem lépünk tovább. Azonnal elkezdjük tervezni e híres nemzetközi események 2022-es visszatérését” – áll a közleményben.

A közlemény kitér arra, hogy az F1-es Ausztrál Nagydíj megrendezésére 2025-ig szerződésük van, a Philip Islanden zajló MotoGP-vel pedig 2026-ig állapodtak meg. Az Ernst & Young tanulmánya szerint a kiemelt rendezvények (ebbe a két verseny is beletartozik) összesen 2,5 milliárd dollár bevételt hoztak az államnak a koronavírus előtti évben.

A Forma-1 jogtulajdonosát nem érte váratlanul a fejlemény, már hetek óta pletykálnak arról, hogy idén is elmaradhat az Ausztrál Nagydíj. A futamot a Kanadai Nagydíj törléséhez hasonlóan valószínűleg egy meglévő verseny duplázásával pótolják, az eddigi pletykák szerint az USA Nagydíj után is Austinban marad majd a mezőny és két verseny lesz a Circuit of the Americas pályán.

„Noha elkeserítő, hogy az idei szezon során nem fogunk Ausztráliában versenyezni, meggyőződésünk, hogy 2021-ben össze tudunk állítani egy 23 versenyes szezont és több lehetőségünk is van, hogy előrelépjünk és kitöltsük az Ausztrál Nagydíj helyét. A következő hetek során kimunkáljuk e lehetőségek részleteit és az egyeztetések lezárulta után további tájékoztatást nyújtunk” – áll az F1 közleményében.