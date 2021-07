Hamilton már lemondott a győzelemről, Bottas megúszta a büntetést

Lényegében előre lemondott a győzelemről Lewis Hamilton az Osztrák Nagydíj időmérő edzése után, miközben a Mercedest további csapás érhette volna Valtteri Bottas büntetésének képében, de a finn versenyző végül megúszta a szankciót.

Lewis Hamilton igencsak lemondóan nyilatkozott a vasárnapi esélyeiről az Osztrák Nagydíj időmérő edzése után. A hétszeres világbajnok csupán a negyedik rajtkockát szerezte meg, miközben 3 tizeddel elmaradt a pole pozíciót megkaparintó Max Verstappentől. A címvédő úgy érzi, hogy a versenyen a kármentésre kell koncentrálniuk. Ezzel szemben Valtteri Bottas bízik a versenytempójukban.

Pénteken még úgy tűnt, hogy a Mercedes akár meg is nehezítheti a Red Bull dolgát egy körön, de végül nemcsak, hogy ez nem jött össze, hanem még a McLarennel szárnyaló Lando Norris is bejött Hamiltonék elé. A brit pilóta úgy véli, ezúttal még nehezebb dolguk lesz a futamon, mint a Stájer Nagydíjon volt. „Elég nagy kihívás lesz, nagyobb is, mint a múlt héten. Továbbra sincs meg a tempónk. Mindent megpróbáltunk, hogy többet hozzunk ki az autóból, de nincs elég tempónk. Jelenleg itt tartunk. A következő versenyeken teljesítményt kell találnunk. Nem tudom, hogy a McLaren fejlesztett-e, de nagyon gyorsak voltak ma, Lando remek munkát végzett. Egyszerűen meg kell próbálnunk fejlődni" – nyilatkozat Hamilton a Sky Sportsnak.

A hétszeres világbajnok kérdésre elmondta, hogy szerinte egy kicsit mindenhol veszít a kör során Verstappennel szemben, és úgy érzi, erőből nem tudják legyőzni a holland pilótát, akinek könnyed győzelmet jósol. Igen, azt mondanám [hogy a győzelem ki van zárva], legalábbis nyers tempóból. Először is két autót kellene megelőznöm, valamint szerintem ezen a hétvégén is fejlesztették az autót, három tizeddel gyorsabbak – utalt a Red Bullra. – Szerintem Max könnyedén elsétál a győzelemmel, nekünk pedig meg kell próbálni legalább Pérezt megelőzni és kármentést végezni."

Bottast a büntetés fenyegeti

A közvetlenül Hamilton mögött, az ötödik helyen záró Valtteri Bottas is egyetértett abban, hogy a Mercedesben ma ennyi volt. „Úgy tűnik, hogy egy kissé visszafelé mentünk a múlt hétvége után, vagy a többiek nagyobbat gyorsultak nálunk – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Azt mondanám, hogy egy vagy két tized hiányzik ahhoz képest, ahol lennünk kellene. Nem tudom, hogy ennek a C5-ös keverék-e az oka. Világos, hogy a McLaren talált valamit, miközben a mi autónk ennyire volt ma képes. Nem tudtunk több tempót találni az egyenesekben, úgyhogy ugyanaz a helyzet, mint a múlt héten. Nem hiszem, hogy eleget léptünk előre."

A versenytempóban viszont bízik a finn. „A versenytempónknak jobbnak kell lennie, mivel a beállításokkal is ezt tartottuk szem előtt. Tanulnunk kell a mai napból, és biztos vagyok benne, hogy holnap jó eredményt érhetünk el a csapatnak."

Könnyen lehet azonban, hogy Bottas még az ötödik helyét sem tarthatja majd meg, miután vizsgálat folyik ellene a Q2 végén történt incidens miatt. Michael Masi versenyigazgató a pénteki tapasztalatuk után szombatra megtiltotta a pilótáknak, hogy az utolsó (10-es) és utolsó előtti kanyarban (9-es) indokolatlanul lassan haladjanak, és a felvezető körükön így alakítsanak ki elegendő helyet maguk előtt.

Ezzel szemben az időmérő során többen, köztük Bottas is megtette ezt.

A finn versenyző utolsó Q2-es mért köre előtt lassított le nagyon a kilences kanyarban, miután ezt előtte számos versenyző – például Hamilton is – megtette, így igazi dugó alakult ki a bokszbejárat előtt. A sor végén haladt Sebastian Vettel, akit szintén beidéztek, mert a 10-es kanyarban feltartotta a már mért körön érkező Fernando Alonsót. Bottas vétke első ránézésre legfeljebb annyi lehetett, hogy meg sem próbált a 9-es kanyar előtt helyet hagyni maga előtt, hanem George Russellt követve lendületből megelőzte a lassító Sergio Pérezt és Vettelt, majd beállt a sorba az utolsó előtti kanyarban.

Bottast végül nem büntették

A felügyelők a versenyző és a csapat képviselőjének meghallgatása, valamint a videofelvételek megtekintése után úgy döntöttek, hogy nem büntetik meg a finn pilótát, mert bár ellentétes volt a versenyigazgató jegyzetében foglaltakkal az, ahogyan lelassított a kilences kanyarban, „olyan helyzet állt elő, amelyben sok versenyző sorakozott fel a pálya ezen részén, a felügyelők pedig úgy látták, hogy túl sok pilóta járult hozzá a szituáció kialakulásához, ezért nem teljes mértékben a szóban forgó versenyzőt terheli a felelősség.”