Alonso szerint sem hibázott, mégis megbüntették Vettelt feltartás miatt

Saját és Fernando Alonso véleménye szerint sem tehetett volna sokkal többet azért, hogy ne tartsa fel az Alpine kétszeres világbajnokát az Osztrák Nagydíj időmérőjén, Sebastian Vettel mégis büntetést kapott. Ami pedig ennél is érdekesebb, azok a feltartáshoz vezető körülmények.

Sebastian Vettel három rajthelyes büntetést (és egy büntetőpontot) kapott a vasárnapi Osztrák Nagydíjra, amiért az időmérő edzés második szakaszának végén feltartotta Fernando Alonsót. A négyszeres világbajnok ugyanakkor saját elmondása és Alonso szerint sem hibázott, a dolgok mögé nézve pedig kiderül, hogy tulajdonképpen arra fázott rá, hogy egyedüliként megpróbálta betartani a szabályokat.

A Q2 végén Fernando Alonso nagy sebességgel érkezett meg az utolsó kanyarba, majd meglepődve látta, hogy Sebastian Vettel szinte áll előtte a pálya közepén. Vettel volt az utolsó azok közül, akik a második edzésszakasz végén meg akarták kezdeni a gyorskörüket, de előtte akkora torlódás alakult ki, hogy nem tudta ezt megtenni, mielőtt a kétszeres világbajnok körbeért a mért körén.

Noha amint észlelte a spanyolt a tükörben, Vettel rálépett a gázra, ez már késő volt, az Alpine versenyzője rengeteg időt veszített, és kiesett.

A négyszeres világbajnok a késlekedés miatt nem tudta megkezdeni a maga gyorskörét, de így is továbbjutott a Q3-ba, ahol a 8. időt autózta, de a büntetés miatt végül a 11. helyről kell majd rajtolnia.

Alonsón azonban ez már nem segít. A spanyol pilóta a rádióban magából kikelve üvöltözött, a kamerák előtt viszont már higgadtabban értékelt. „Elvesztettük a lehetőséget, hogy holnap az ötödik-hatodik hely környékéről rajtoljunk és más versenyünk legyen, mint amilyen így lesz – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Gondolom nem fogunk pontot szerezni holnap, úgyhogy bármilyen büntetést kapnak a többiek, az nem lesz elég nagy. De ez van, nagyon rosszul kezelték a helyzetet az előttem levők. Csalódott vagyok, mert megvolt bennünk a potenciál, valószínűleg most volt a legjobb az autónk az egész szezonban időmérőn, és nem hoztuk ki belőle a maximumot."

A feltartás

Alonso elmondta, hogy „egy kicsit beszéltünk a versenyzői eligazításon" a 9-es és 10-es kanyarban való viselkedésről, „de összességében nagyon zavarbeejtő a helyzet, mert szerintem a szabályok részben a józan észre alapoznak. Kemény büntetések kellenek, mert nem helyes, ami ma történt. Nagyon frusztráló, hogy sok pontot veszítünk holnap, és már most elfelejthetjük a versenyt, hiszen a 14. helyről rajtolva már gyakorlatilag most vége van. Ez egy újabb furcsa hétvége a számunkra."

Michael Masi versenyigazgató a pénteki szabadedzésen látottak után szombatra megtiltotta, hogy a versenyzők a kilences, utolsó előtti kanyar bejárata, és a 10-es, azaz utolsó kanyar kijárata között indokolatlanul lassan haladjanak, és például így alakítsanak ki megfelelő távolságot a felvezető körben az előttük levőhöz képest. Ám ahogyan arra Alonso is utalt, többen mégis ezt tették. Tegnap megállapodtunk, hogy a 8-as és a 9-es kanyar közötti egyenesben lassítunk le, én ezt tettem, erre mindenki elment a sor mellett, aztán lelassítottak a 9-es és a 10-es között, holott megegyeztünk, hogy ott nem lassítunk le – mutatott rá az Alonsót feltartó Vettel. – Ha engem megbüntetnek, akkor mindenki mást is meg kellene, és akkor ugyanott tartunk. Nem tudom, nem hiszem, hogy bármit másként csinálhattam volna."

Ezzel egyébként Alonso is egyetértett, aki többször is kiemelte, hogy nem Vettelt okolja a történtekért. „Nem hiszem, hogy Seb sokkal többet tehetett volna, mert az autóban csak a mérnökünkre támaszkodunk. Szerintem inkább a csapat hibája volt, mint Sebé – mondta a spanyol, aki szerint bizonyos szituációkban elkerülhetetlen, hogy az utolsó kanyarokban tömegjelenet alakuljon ki. – Néha lassítani kell, mert az elöl haladók is ezt teszik. Ennek következménye, hogy három-négy autó kerül egymás mögé, és lassítaniuk kell. Ha szabad előttünk a pálya, tiszta kivezető körre törekszünk. De amint mondtam, nem hiszem, hogy Seb bármi rosszat tett volna, mert már néhány autó lassított előtte. De ami minket illet, nem sokon változtat az, ami velük történik."

„Elővigyázatosságból figyeltem a tükröt, de Fernando a holttérben volt, csak az utolsó másodpercben vettem őt észre, és ez lényegében tönkretette az én körömet is, mert már túl közel voltunk, rossz volt a kigyorsításom, csak próbáltam eltűnni az útjából. Nagyon sajnálom őt, mert ő semmi rosszat nem tett, és nem hiszem, hogy én nagyon másként cselekedhettem volna” – nyilatkozta a négyszeres világbajnok, aki szerint azok okolhatók a történtekért, akik nem bírtak magukkal és előzgetésbe kezdtek ahelyett, hogy szépen lelassítottak volna Szerintem ez az előttem lévő versenyzők hibája volt, mert előre furakodtak a sorban, és nem hiszem, hogy ez rendben van. Nem ebben állapodtunk meg."

Ezután a Sky Sports riportere rákérdezett az idei szezonban is sokszor emlegetett, versenyzők közötti hallgatólagos megállapodásra, amely szerint a nem lehet előre furakodni a sorban, mire Vettel gúnyosan visszakérdezett, hogy „volt ilyen valaha is érvényben?" Ezután hozzátette, hogy „nem sokat tehetünk ebben az ügyben. Nem beszélünk egymással. Beszélünk egymásról, de egymással nem."

Mi történt valójában

A versenyzők fedélzeti kamerás felvételei és a pályán elfoglalt pozíciójukat mutató GPS-jeladók segítségével viszonylag jól rekonstruálni lehet az Alonso feltartásához vezető láncreakciót. A felvezető kör során még viszonylag egyben volt a mezőny, majd ahogy közeledtek az utolsó két kanyarhoz, úgy vált egyre kaotikusabbá a helyzet.

Vettel a hetedik helyen haladt a sorban, Alonso, Gasly, Giovinazzi, Cunoda, Leclerc, Verstappen és Sainz mögött. Ahogy az előtte levő pilóták elhagyták a négyes kanyart, elkezdtek visszavenni a tempóból és nagyobb helyet hagyni maguk előtt, hogy a kör végére már úgy érkezzenek, hogy el tudják kezdeni a mért körüket. Ezt tette Vettel előtt Leclerc, Verstappen és Sainz is. A négyszeres világbajnok a négyes kanyar után érte utol az 55-ös rajtszámú Ferrarit és szintén lassított, a mögötte érkező Norris azonban nem így tett, helyette lendületből kikerülte őt, majd Sainz mellett is elment. De itt még nem állt meg, hanem a 8-as kanyar külső ívén a Leclerc-től tisztes távolságot tartani próbáló Verstappen mellé is befurakodott, majd a 9-es kanyart megelőző egyenesben Leclerc-t is utolérte, de a 9-es kanyar előtt időben lassított ahhoz, hogy ne essen rá a monacóira.

Norris csapatrádióját hallgatva kiderül, hogy a mérnöke a négyes kanyarban, Vettel utolérésekor közölte vele a sort vezető Alonso pozícióját, majd felhívta rá Norris figyelmét, hogy az előtte levők elkezdtek helyet hagyni maguk előtt a gyorskörre. Norrist ez azonban mit sem zavarta, elment Vettel, majd eléggé veszélyes módon, félig a kerékvetőn előzve Sainz mellett is. Verstappen mögött ezután lelassított, de végül nem állapodott meg ott, hanem a hollandot is kikerülte.

A Norris mögötti történéseket vizsgálva látható, hogy a McLaren pilótájának felesleges előre furakodása láncreakciót indított be, amely torlódáshoz vezetett.

Verstappen ugyanis egészen addig, amíg a McLaren el nem ment mellette, nyugodt tempóban autózott, de ahogy Norris lehagyta őt, a gázra lépett, hogy aztán a 9-es kanyar előtt megint fékezzen.

Közvetlenül mögötte erre reagálva Sainz szintén gyorsított, hogy aztán nagyot kelljen fékeznie ahhoz, hogy ne rohanjon bele a Red Bullba. Hátrébb a kissé szintén renitenskedő, Vettelt a 8-as kanyar előtt megelőző Stroll ugyanezt tette, és húzta magával a mögötte haladó Ricciardót is.

Mindeközben a rádióban már felfordulásról beszélő Vettel ragaszkodott az előre megbeszéltekhez, és nem kezdett fejvesztett rohanásba (mérnöke folyamatosan tájékoztatta arról, hogy mennyi ideje van megkezdeni a körét), a Norris, Stroll és Ricciardo tolakodásával mögé kerülő Sergio Pérez pedig szemmel láthatóan szintén emlékezett arra, hogy mi lenne a helyes magatartás, ugyanis a 8-as kanyar utáni egyenesbe érve inkább lassított és próbált helyet hagyni Vettel és saját maga között. Ám ekkor ismét valami váratlan történt.

Vettel és Pérez mögött ugyanis kissé lemaradva, a bokszutcát a legkésőbb elhagyva érkezett Lewis Hamilton, George Russell és Valtteri Bottas triója, és mintha az Aston Martin és a Red Bull párosa ott sem lenne, mindhárman elviharzottak mellettük az egyenesben, hogy aztán mindhárman beálljanak a Ricciardóval záruló sorba a 9-es kanyarban. Pérez pedig csak ezután döntött úgy, hogy ő is kikerüli a továbbra is lassú tempóban csordogáló Vettelt, akinek a rádiójában ezen történések alatt a következő volt hallható:

Vettel a nyolcas kanyar kijáratán: „Nagy a felfordulás, van még időnk?" Mérnök: „Van egy percünk, még van egy percünk." Vettel az egyenesben: „Szólj, amikor már csak két autó lesz előttem." Vettel, miután Hamiltonék, majd Pérez is megelőzte: „Zűrzavar. És itt van még egy (autó)." Mérnök: „Még mindig van 35 másodperced." Mérnök, miközben Vettel megy be a 9-es kanyarba: „30 másodperc, négyen vannak előtted, mögötted minden tiszta." Mérnök Vettelnek a 9-es kanyarban: „5 másodpercen belül el kell indulnod." Vettel: „Nem hiszem, hogy fel fogunk érni." Mérnök: „Akkor menj előre, menj, menj." Mérnök, miután Vettel már feltartotta Alonsót: „Alonso mögötted." Vettel: „Igen, igen, tudom." Vettel már az egyes kanyar után a levezető körén, miután többször elnézést kért Alonsótól: „Miért nem szóltál Alonsóról?"

Természetesen csak feltételezhetjük, de valószínűnek tűnik, hogy Vettel időben elkezdte volna a körét, ha a 9-es kanyar előtt nem előzik meg még hárman. Ebben az esetben Alonso alighanem ezt a hármast érte volna utol a gyorskörének végén.

Érdekesség, hogy Russellt a mérnöke egyenesen utasította arra, hogy kövesse Hamiltont és előzze meg Vettelt és Pérezt

(Hamiltonnak nem mondott ilyesmit Peter Bonnington), a vizsgálat alá kerülő, a büntetést megúszó Bottasszal pedig azt közölték, hogy éppen, hogy fel fog érni a saját mért körére, így ő vélhetően magától értetődőnek vette, hogy sietnie kell.

Akárhogy is, Vettel lényegében annak esett áldozatául, hogy betűről betűre igyekezett betartani a versenyigazgató utasításait, és úgy pozícionálni magát a 9-es kanyar előtt, hogy ott már tempósan haladhasson át („szólj, amikor már csak ketten lesznek előttem").

Ron Meadows, a Mercedes sportigazgatója egyébként az időmérő elején a közvetítésben is hallhatóan külön rákérdezett Michael Masinál arra, hogy a 9-es és 10-es kanyarban elégedett volt-e azzal, ahogyan a harmadik szabadedzésen kezelték a helyzetet a pilóták, mire a versenyigazgató közölte, hogy összességében igen, „kivéve azt a pár embert, akik a 9-es kanyarban lelassítottak, de velük külön beszéltem." Erre Meadows nyomatékosította, hogy „a legfontosabb a 9-es és 10-est gyorsan venni, hogy ne kerülj senkinek az útjába."

Ezek után ironikus, hogy a Mercedesnek sem sikerült ezt betartania, illetve rajtuk kívül is számos más pilóta haladt lassan az ominózus szakaszon. A sportfelügyelők nem mellesleg a Bottashoz hasonlóan szintén rendkívüli mértékben lelassító Carlos Sainzot is viszgálták, de végül mindkét esetet letudták azzal, hogy mások is lassan haladtak, ezért a szóban forgó versenyzőnek is lassítania kellett.