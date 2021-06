Hamilton nem Verstappent tartja legfőbb ellenfelének

Lewis Hamilton érdekes kijelentést tett azzal kapcsolatban, hogy ki ellen versenyez az idén. Szavaiból megtudhattuk, hogy nem Max Verstappenre koncentrál.

Az idei Forma-1-es szezon eddig és minden bizonnyal ezután is Lewis Hamilton és Max Verstappen csatájáról fog szólni, a világbajnoki pontversenyben a Monacói Nagydíj után a második helyre szoruló hétszeres világbajnok azonban elsősorban nem a Red Bull holland pilótája ellen harcol.

A Corriere della Serának adott interjúban Hamilton egy korábbi kijelentését elismételve elmondta, nem látja magát 40 évesen a Forma-1-ben („őszintén remélem, hogy 40 évesen már nem fogok versenyezni”), de hozzátette, hogy az élet olyan gyorsan változik, hogy érhetik még meglepetések, azaz semmit sem zárhat ki. Ennek kapcsán a Mercedes pilótája kijelentette: „nem számítottam rá, hogy ilyen jól fogok szórakozni ebben a szezonban."

Az interjú készítője erre visszakérdezett, hogy a Max Verstappen elleni, világbajnoki címért folyó csata teszi-e őt izgatottá, mire Hamilton érdekes választ adott, és kifejtette, hogy igazából nem a pontversenyt vezető hollandot tekinti legfőbb ellenfelének. „Nem hiszem, hogy ez Max vagy bárki más miatt van így. Az oka az, hogy minden nap felfedezek valami újat magammal kapcsolatban. A járvány miatti korlátozások alatt több időm volt finomítani a tehetségemen, a testemen és az elmémen. Mindig saját magammal versenyzem. Arra gondolok, hogy miként győzzem le saját magamat, azt nézem, hogy tavaly milyen voltam és hogyan tudok legyőzni egy hétszeres világbajnokot."

Hamilton a fiatal generációról is beszélt, akiknek tagjait nagyra tartja, de érdekes módon egy olyan versenyzőt emelt ki közülük, aki 26 évével már nem tartozik a legfiatalabbak közé. „Nem sokat foglakozom a riválisokkal, de az új generáció fantasztikus. Lando Norris, George Russell, Charles [Leclerc] és különösen Carlos [Sainz], aki éppen, hogy megérkezett a Ferrarihoz és remekül vezet – utalt a csapatot váltó versenyzők közül a leggyorsabban alkalmazkodó spanyolra. – Ő és Leclerc nagyon erős csapatot alkotnak. A Forma-1 jó kezekben van, szórakoztató jövőt jósolok."

Ami pedig Verstappent illeti, a holland nemrég elmondta, nagyon tiszteli riválisát, amit Hamilton is érez és hasonlóan viseltet a Red Bull pilótája iránt. „Igen, a pályán kívül és azon is [megvan köztünk a tisztelet], ennek pedig nem is kell változnia. Kivételes versenyző és nagyon szórakoztató küzdeni vele" – jelentette ki a címvédő.