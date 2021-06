Russell nem sürgeti a Mercedest, de nyáron megállapodást akar

Újabb érdekelt szólalt meg az idei pilótapiac legkelendőbb portékájával, a Mercedes egyik ülésével kapcsolatban. George Russell kijelentette, a versenyzésre összpontosít, de a nyári szünetig rendezné a jövőjét érintő kérdéseket.

Idén a Mercedes jövő évi pilótapárosának kiléte a legérdekesebb kérdés az átigazolási szezon hajnalán, mivel Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sem rendelkezik szerződéssel 2022-re. A hétszeres világbajnok várhatóan folytatja a pályafutását, finn csapattársa pedig az előző évekhez hasonlóan megy vagy marad, hiszen mindig csak egyéves szerződést kapott, 2017 óta mindig meghosszabbították azt.

Ezúttal rezeg a léc, mert Bottas (részben rajta kívül álló okok miatt) az eddigi leggyengébb szezonkezdetét produkálta a Mercedesnél, a küszöbön pedig már ott toporog George Russell, aki a harmadik szezonját futja a Williamsnél, de tavaly a Szahíri Nagydíjon megmutatta, hogy megállná a helyét az élcsapatnál is.

Russell nemrég elmondta, többéves szerződést szeretne, és az Autosportnak azt is kijelentette, a közeljövőben rendezné a kérdést. „Szerintem természetes, hogy mindannyian szeretnénk eldönteni ezt a nyári szünetig, bárhogy is alakul. Úgy gondolom, mindenkinek ez az érdeke” – nyilatkozta a brit fiatal.

Elmondta, nem erőlteti a kérdést a Mercedesnél és a Williamsnél sem, a versenyzésre összpontosít és hisz abban, hogy ha jól szerepel, azzal felhívja magára a figyelmet, ahogy ezt tavaly a Szahíri Nagydíjon is tette. „Bahrein különleges lehetőséget adott nekem, és ezt majdnem be is bizonyítottam, korábban [a Williamsnél] ez mindig kérdéses volt az adott helyzet miatt” – utalt a csapat gyenge szereplésére, ami nem teszi lehetővé a számára a látványos eredmények elérését.

„Az szerintem nagyon izgalmas, hogy Lewis már nyíltan beszél a következő évekről és világos, hogy továbbra is hihetetlenül magas szinten versenyez. Csodálatos lesz a sportágnak és a Mercedesnek, ha folytatja. Nyilvánvaló, hogy fiatal pilótaként az ember a legjobbak ellen akar versenyezni, és Lewis a legjobb.”

Russell elmondta, a Mercedes különleges helyzetben van, mert versenyistállót működtetnek és az ő menedzsmentjét is ők látják el, ezért hisz abban, hogy ha a világbajnok istállóhoz nem fér be, akkor is találnak neki olyan helyet, ahol a továbbra is fejlődhet. Ettől függetlenül nem titkolta, hogy elege van az esélytelenségből az F1-ben.

„Úgy érzem, felkészültem arra, hogy a világbajnoki címért és a győzelmekért küzdjek, pláne úgy, hogy az év végéig újabb szezont teljesítek. Akárhol is lyukadok ki jövőre, olyan autót akarok, amivel esélyem lehet futamokat nyerni, mert nem azért küzdöttem a pályafutásom során, hogy az F1-ben csak a 15-16. helyen erőlködjek. Azért hajtottam, hogy eljussak ide és győzzek.”