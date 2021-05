A Ferrari nagy lehetősége után a McLaren már Bakuban visszavághat

Nagy csata zajlik a konstruktőri világbajnokság 3. helyéért a Forma-1-ben, a McLaren és a Ferrari külön versenyt fut a Red Bull és a Mercedes mögött. A wokingiak elégedetten távoztak Monacóból.

A Ferrari hétvégéje lehetett volna, ehelyett inkább a McLaren lehet elégedett a Monacói Nagydíj után, hiszen Lando Norris 3. helyének köszönhetően csak minimális mértékben csökkent az előnyük a Ferrarihoz képest, miután Charles Leclerc rajt előtti kiesése következtében csak Carlos Sainz 2. helyének örülhettek Maranellóban.

Norris annyira tartott a hétvégétől, hogy korábbi csapattársának már előre üzent, hogy a győzelemre is esélyesnek tartotta őt a hercegség utcáin, Sainz viszont a leintés után úgy vélte, a következő, Azeri Nagydíjon ismét a McLarennek áll majd a zászló, miután a Ferrari az idei talán egyetlen nagy lehetőségét lényegében elszalasztotta.

Szerintem Baku miatt Lando Norris barátom izgatott lehet. Az egyenesben az autója olyan, mint egy rakéta, már tavaly sem volt rossz Monzában, ahogy Monacóban sem volt az, úgyhogy talán fogadok majd rá. A hétvége előtt nyomást helyezett rám azzal, hogy talán esélyem lehet győzni. Persze, igaza lett, most meglátjuk, nekem igazam lesz-e Baku kapcsán.”

Norris rámutatott, hogy szerinte a Ferrari és a Red Bull is gyors az egyenesekben, emellett Bakuban alacsony leszorítóerővel is magabiztosságra van szükség a fékezéskor. Azt elismerte, hogy nem küszködtek a monacói lassú kanyarokban annyira, amennyire a barcelonai harmadik szektor alapján várták, ez is azt mutatja, hogy bár az autójuk hasonlít a tavalyira, még mindig ismerkednek vele.

„Akadnak változások, amelyek mindenképpen befolyásolták az autót, bizonyos szempontból jobb lett, más szempontból rosszabb, de elég jól kijöttünk ebből a hétvégéből ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, nem fogunk jól szerepelni” – nyilatkozta Norris a futam után, és Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke is egyetértett vele.

Seidl tartott attól, hogy Leclerc pole pozíciója miatt sok pontot veszthettek volna a Ferrarihoz képest és fontosnak nevezte, hogy lecsaptak a kínálkozó lehetőségre. Úgy vélte, az autójuk eddig mindenféle pályán jól szerepelt, és ez ígéretes a szezon hátralévő részére is, ráadásul megerősítette, hogy a Ferrarival ellentétben folytatják az autó fejlesztését.

Fejtörést okoz viszont a McLarennek az idei új igazolásuk, Daniel Ricciardo formája, főleg a monacói futam után. Bár az ausztrál pilóta Barcelonában mutatott valamit a tehetségéből, Monacóban a csapattársa lekörözte őt és pont nélkül maradt, pedig Ricciardo 2018-ban megnyerte a versenyt és 2016-ban is önhibáján kívül maradt le a győzelemről.

„Speciális vezetési stílusra van szükség ahhoz, hogy gyorsan lehessen menni az autónkkal, és ez nem természetes Daniel számára. Ezért nem tudja könnyedén összerakni a köröket és kisajtolni a teljesítményt. Nyugodtnak kell maradnunk, folytatnunk kell az elemzést és a fejlődést, így jobban összeforrhat az autóval. Mindenki tudja, hogy van benne lehetőség” – mondta Seidl.