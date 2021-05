A Red Bull nem örül, a Mercedes tagad a McLaren ügyvezetőjének levele után

A McLaren riválisainak nem lenne ellenére, ha titkos szavazásra váltanának az F1-es bizottság jövőbeni ülésein, Toto Wolff ugyanakkor tagadta, hogy a wokingiak ügyvezetője ezt miatta javasolta.

Az egyes istállók vezetői is elmondták véleményüket Zak Brown, a McLaren ügyvezető igazgatójának nyílt levele kapcsán, amelyben az amerikai üzletember azt szorgalmazta, hogy vezessék be az F1-es bizottság ülésein a titkos szavazást, amely véleménye szerint véget vethetne a nagyobb csapatok és partnereik egészségtelen összefonódásának.

Brown azt kifogásolta, hogy a múltban több kérdésben is úgy szavaztak egyes istállók, hogy nem a saját érdekeiket nézték, hanem partnerük és/vagy motorszállítójuk igényeinek tettek eleget. A McLaren vezetőjének javaslatát a topcsapatok mindegyike támogatta, egyedül Christian Horner ódzkodott kicsit tőle, Toto Wolff pedig kijelentette, hogy ők soha senkit nem befolyásoltak.

Mostanra gyakorlatilag egyetlen csapat, a Renault-ból lett Alpine maradt az egyedüli istálló az F1-ben, amely egyik riválisától sem függ. Az Alpha Tauri a Red Bull-lal, a Haas pedig a Ferrarival áll szoros összefonódásban, de a szintén Ferrari-motort használó Alfa Romeónak is szoros a kapcsolata a maranellóiakkal. A Mercedes esetében pedig az Aston Martin, a Williams és a McLaren számíthat szövetségesnek, noha utóbbi inkább független, amit Brown törekvése is mutat.

Így hiába van egy-egy szavazata minden csapatnak az F1 Commission ülésein, nem ritka, hogy a nagyobb horderejű változtatások megszavazásánál a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari is mozgósítja szövetségeseit, hogy a kedvük szerint szavazzanak. Ennek akar véget vetni a titkos voksolással Brown, ami egyedül a Red Bull csapatfőnöke szerint nem a legjobb ötlet, azt ugyanakkor Christian Horner is kijelentette, hogy ha végül mégis váltanak, azzal is meg fog tudni békélni.

Hallottam róla, és azt feltételezem, hogy mindez a motorgyártó részéről érkező nyomás miatt van, ami ha valóban így van, az sajnálatos – utalt arra Horner, hogy szerinte Brown bizonyára a McLarennek az idei évtől motort szállító Mercedes nyomása miatt szólalhatott fel. – Sajnálatos lenne titkos szavazásra váltani, de a csapatoknak minden joga megvan ezt kérni. Ugyanakkor ha ez kell ahhoz, hogy független szavazatok érkezzenek, akkor nincs vele különösebb problémánk."

Toto Wolff ugyanakkor tagadta, hogy akár a McLarent, akár más Mercedes-motoros csapatot nyomás alá helyeztek volna a múltban bármikor azért, hogy nekik kedvezően szavazzon, sőt, szerintük is jó ötlet a titkos szavazás. „A múltban láthattuk, hogy a Toro Rosso valószínűleg kivétel nélkül mindig úgy szavazott, ahogy a Red Bull, a Haas pedig a Ferrarit követte. Ami viszont minket illet, mi soha nem próbáltunk meg befolyásolni egy másik csapatot – jelentette ki Wolff, majd hozzátette, egyes kérdésekben óhatatlanul szükség van konszenzusra. – Nyilvánvalóan amikor közös témáról volt szó, akkor megvitattuk azt, mint például az erőforrás esetében, ahol világos, hogy a csapatok közösen szavaznak, miközben egyetlen csapat sem szavazna a saját érdekével ellentétesen a kasztnit érintő szabályváltozásokban."

A Mercedes csapatfőnöke ugyanakkor utalt rá, hogy a szavazás titkosítása önmagában nem gátolja meg, hogy egyes istállók a szövetségesüket kövessék a szavazásnál

(legyünk őszinték, azért így is ki lehet majd sakkozni a legtöbb esetben, hogy ki hogyan voksolt). „A titkos szavazás ötlete jó. Persze kétlem, hogy Franz [Tost, az Alpha Tauri csapatfőnöke] és Günther [Steiner, a Haas csapatfőnöke] így nem fog majd instrukciókat kapni, de a próbálkozás nyilvánvalóan jó. Egyik csapatot sem igazán kellene befolyásolnia egy beszállítónak vagy partnernek."

Laurent Mekies, a korábban a Haas és az Alfa Romeo szövetségéből is profitáló Ferrari sportigazgatója szintén kiállt a titkos szavazás mellett. „A titkos szavazás lehetősége már régóta adott, mindössze nem használtuk túl gyakran, az elmúlt néhány évben pedig egyáltalán nem. De jó, hogy van rá lehetőségünk. Hogy szisztematikusan fogjuk-e használni vagy sem, az a csapatokról függ, ők kérhetnek titkos szavazást bármely kérdésben. Ez már az FIA és az F1 irányítási igazgatási mechanizmusának része."

Mi mellette vagyunk. Ha egy csapat bármikor kényelmetlen helyzetben érzi magát egy megszavazandó kérdésben, akkor fel kell emelnie a kezét és titkos szavazást kell tartanunk. Ha ez mindig így lesz, annak mi örülni fogunk. Szerintünk ez jó a sportnak, ezért teljes mértékben támogatjuk."

Ugyanígy vélekedett Marcin Budkowski, az Alpine ügyvezető igazgatója is. „Támogatjuk. Nem azért, mert számunkra bármin is változtatna, hanem mert úgy hisszük, hogy minden csapatnak a saját érdekei szerint kell szavaznia, és azt néznie, hogy neki mi a legjobb. A múltban bizonyos helyzetekben – amelyekre Zak is utalt – azt láttuk, hogy egyes csapatok a saját érdekeikkel ellentétesen szavaztak. Ez nem jó a Forma-1-nek. Meg kell tartani az egyensúlyt, a csapatok pedig nem szavazhatnak a saját érdekük ellen a különböző szövetségek miatt."