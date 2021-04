Leclerc kitart a Ferrari mellett, már most szerződést hosszabbítana

A Ferrari küszködése sem szegte Charles Leclerc kedvét, a monacói pilóta már most meghosszabbítaná az eddig is rendkívüli időtartamú szerződését és a csapat sikerét fontosabbnak érzi annál, hogy ő hány versenyt nyer az idei szezon során.

Mélypontra jutott a Ferrari a tavalyi szezon során és úgy tűnik, idén is csak kis lépésekkel kezd kilábalni belőle. Ez rossz hír a Scuderia pilótái számára, különösen Charles Leclerc-nek, aki a 2019-es szezon után szokatlanul hosszú időre, 2024 végéig elköteleződött az olasz istálló mellett, de úgy tűnik, a monacói versenyző nem ábrándult ki a csapatból a viszontagságos 2020-as szezon után.

Leclerc a La Repubblica hasábjain kijelentette, bár még hosszú idő maradt a jelenleg is érvényes szerződéséből, ő már a hosszabbításon gondolkodik: „A 2024-es év végéig szól a szerződésem, de már most szeretném megújítani. Még tovább itt akarok maradni. Bízom a Ferrariban és az itt dolgozó emberekben” – szögezte le a pilóta, aki nemrég Maranellóban is vásárolt egy ingatlant.

A története és a csapatot körülvevő legendák miatt a Ferrari a Forma-1 egyik, hanem legvonzóbb csapata a Forma-1-ben, a nagy bajnokok között szinte mindenki megfordult rövidebb-hosszabb ideig a Scuderiánál, de csak kevesen lettek igazán sikeresek. Jellemzőbb, hogy a Ferrari megtöri a versenyzők pályafutását, akik sok időt töltenek a vonzó, de nem mindig versenyképes csapatnál.

„Az igaz, hogy az ember döntései jelentősen befolyásolják a pályafutását, de a magam részéről nagyon boldog vagyok, hogy a Ferrari pilótája lehetek, mindig is erről álmodtam és számomra az a kihívás, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy a csapat újra győzzön” – nyilatkozta a Motorsport.com olasz kiadásának.

„Tisztában vagyok a döntések jelentőségével, de manapság csak az a célom, hogy a Ferrarival visszajussunk az élre és biztos vagyok abban, hogy megvan a lehetőség, hogy eljussunk oda, ahova szeretnénk” – szögezte le.

A Ferrari bahreini formáját látva Leclerc-nek idén nagy szerencsére lesz szüksége, hogy futamgyőzelmet érhessen el, viszont a McLaren ellen a csapatnak lehet esélye a konstruktőri világbajnokság 3. helyéért zajló küzdelemben. Némi hezitálás után elmondta, a csapat sikerét fontosabbnak tartja a személyes boldogulásánál.

„Erre nehéz felelni, pilótaként talán jobb nyerni néhány versenyt, de hiszek abban, hogy a csapat általános egyensúlya szempontjából a végeredmény fontosabb. Viszont, ez valóban nehéz kérdés” – utalt arra, hogy benne is dolgozik a becsvágy.