Hamilton 29-szer hagyta el a pályát, Verstappennek ez a győzelmébe került

Furcsa szabályértelmezés döntötte el Bahreinben a győzelem sorsát, több pilóta sem értette, hogy miért kellett változtatniuk a hozzáállásukon a futam során. A versenyigazgató érvelésében van logika, de kacifántos a magyarázat arra, hogy Verstappennek miért kellett visszaadnia az 1. helyet Hamiltonnak, aki maga is rendszeresen kiszélesítette a pályát.

Fordulatos versenyt hozott a Forma-1 idénynyitó Bahreini Nagydíja, a győztes Lewis Hamilton és a pole pozíciót megszerző, végül a 2. helyen záró Max Verstappen eltérő taktikával hajtott a sikerre. A leintés előtt nem sokkal, az 53. körben Verstappen támadni kezdte Hamiltont a vezetésért, meg is előzte a Mercedest, de a pályán kívül tette ezt, így felszólították, hogy adja vissza a pozíciót.

Ez önmagában még nem lenne különös, hiszen a pályaversenyzésben kézenfekvő szabály, hogy a pályát a fehér vonalak határolják, és azokat négy kerékkel nem lehet szabályosan átlépni, ezúttal viszont nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Ezt már az is sejttette, hogy

a közvetítésbe bejátszott rádióüzenetek alapján a pilótákat menet közben utasították arra, hogy kerüljék a 4-es kanyarban a pályaelhagyást, amit a hétvége előtt, de kifejezetten csak a futamra vonatkozóan azért engedtek meg, mert a bahreini pályán több nyomvonal is létezik, és a tavalyi Szahíri Nagydíjon is használt külső kör pont a 4-es kanyarnál ágazik el, így a fehér vonalon kívül is aszfalt van.

A leintés után az érintettek sem értették, hogy a verseny elején miért lehetett elhagyni a pályát az ominózus kanyarban és ha ez korábban megengedett volt, akkor miért utasították rögtön Verstappent arra, hogy adja át a helyét Hamiltonnak, aki ráadásul a versenyen legalább 29 alkalommal kiszélesítette a pályát az adott ponton.

A két pályaelhagyás közül Hamiltoné először nem volt szabálytalan, később már az lett volna, Verstappenét viszont már a verseny előtt írásban megtiltották

„A verseny folyamán azt mondták nekem, hogy többen is kiszélesítik a pályát, ezért javasolták, hogy én is tegyek így, mert időt lehet vele nyerni, úgyhogy ezt csináltam, majd mondták, hogy a továbbiakban ne csináljam. Az időmérőn nem engedték ezt, törölték ilyenkor a köridőt, úgyhogy nem tudom, hogyan jutottunk el odáig, hogy mások figyelmeztetés nélkül csinálhatták” – mondta Verstappen az FIA futam utáni sajtótájékoztatóján.

A Mercedes szekértáborában a kulcsszó a „zavaros” volt, ezt említette Hamilton és a csapatfőnök, Toto Wolff is. Egyikük sem értette, hogy ha a legtöbb pályán nem lehet kettőnél több kerékkel átlépnél a fehér vonalat, akkor itt miért voltak lazábbak a szabályok, a brit pilóta a futam utáni sajtótájékoztatón teljesen össze is keverte, hogy éppen mikor, mit lehetett tenni az adott kanyarban.

„Végül is, szerintem így gyorsabb lehettem, segített, hogy óvjam az abroncsaimat, úgyhogy hálás vagyok a figyelmeztetésért, és végtére is, így Max nem tudott a pályán kívül előzni” – utalt részben tévesen arra, hogy a mérnökén keresztül a versenyirányítás a futam közben üzent, hogy bár a verseny még úgy rajtolt el, hogy ki lehetett szélesíteni a pályát, a pilótáknak egyszer csak mégis megtiltották.

Ez felettébb szokatlan, de ezúttal sem volt teljesen légből kapott, ezt Michael Masi, az F1 versenyigazgatója is megerősítette Erik van Haren, a De Telegraaf újságírója szerint. „Világos volt mindenkinek, hogy [a pályaelhagyást] nem fogjuk figyelni a verseny során, de aztán láttuk, hogy néhány csapat előnyt kovácsol azáltal, hogy minden körben ezt csinálják, és nem ez volt a szándékunk.”

Masi szerint a versenyzői eligazításon tisztázták a pilótákkal, hogy mindenkinek vissza kell adnia a helyét, aki a pályán kívül előzött, ennek ellenére Wolff elárulta, Ron Meadows csapatmenedzser és ő maga is rádiókapcsolatba lépett a futam során a versenyigazgatóval, és próbáltak eligazodni azon, hogy mi a helyes eljárás.

„A verseny elején az volt a mondás, hogy nem figyelik a pálya határait a 4-es kanyarnál, aztán a futam során hirtelen azt hallottuk, hogy ha valaki kiszélesíti a pályát, akkor azt előnyszerzésnek veszik, és büntetést vonhat maga után. Végül is, ez a döntés megnyerte nekünk a versenyt." A versenyigazgató értelmezése szerint Max szélesen fordult, előnyt szerzett, vissza kellett adnia a pozíciót, és ez megmentette a győzelmünket." „Következetességre van szükség, hogy milyen instrukciók érvényesek. Ezeknek világosnak és szentnek kell lenniük, nem Shakespeare novelláknak, amik teret adnak az értelmezésnek.”

Wolff felidézte, hogy Masi a versenyigazgatói utasításra hivatkozott, e szerint csak akkor lehet elhagyni a pályát, ha ezzel a pilóta nem szerez előnyt, „és ez benne van az utasításban. Én nem láttam. Szerintem az a tanulság, hogy egyszerűnek kell lennie, amit mindenki megért, és ne kelljen papírokat hurcolni az autóban, aztán emlékeztetni magunkat, hogy mit szabad és mit nem.”

Az említett versenyigazgatói utasítás (Event Notes Version 2) 21-es pontjában valóban szó van a pályaelhagyásról. A 21.2-es pont a) bekezdése szerint (a kiemelés tőlünk) „a 4-es kanyarnál a pálya határait nem figyeljük a mért körök teljesítése tekintetében, mivel a határt azon a területen a műfű és a kavicságy definiálja.” Ez lényegében megengedi, hogy a pilóták büntetlenül átlépjék a fehér vonalat.

Most jön viszont a csavar a b) bekezdéssel, ami így rendelkezik: „A pilótáknak a versenyen minden esetben figyelembe kell venniük a Sportszabályzat 27.3-as pontjában foglaltakat.”

A Sportszabályzat 27.3-as pontja kimondja, hogy a pilóták kötelesek minden elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy az autót a pályán tartsák, és alapos indok nélkül nem hagyhatják el azt. A szabály azt tekinti pályaelhagyásnak, ha az autó egyik része sem ér a még a pálya részeként kezelt fehér záróvonalhoz, a köznyelvben erre hivatkozva szokás négykerekes pályaelhagyást említeni.

Sarkalatos részlet az is, hogy mi történik, ha már megtörtént a szabálytalan pályaelhagyás, de a pilóta folytatja a versenyzést (kiemelés tőlünk): „Ezt csak akkor teheti meg, amikor az biztonságos anélkül, hogy fennmaradó előnyhöz jutna. Abszolút a versenyigazgató belátására van bízva, hogy a versenyző lehetőséget kaphat a pályaelhagyás révén szerzett előnye visszaadására” – áll a szabályban, tehát lényegében már az is jóindulat, hogy ilyen esetben nem indul automatikusan vizsgálat, ami várhatóan büntetést von maga után, és ebben a helyzetben órákra bizonytalanná tenné a győztes kilétét. Érdekesség, hogy a levezető körben Verstappen is azt feszegette, hogy szerinte jobban járt volna, ha utólag megbüntetik, mert azt gyanította, hogy 5 másodperces időbüntetést kapott volna, de Christian Horner csapatfőnök tudatta vele, hogy utasítást kaptak a versenyirányítástól a helycserére.

Egy Forma-1 szintű autóversenyen az mindenképpen aggályos, hogy a pilótákat a versenyigazgató menet közben felszólítja, hogy a szabályzatban leírtnál szigorúbb feltételek közepette vezessenek, az viszont az írásos versenyigazgatói utasítás (Event Notes) alapján egyértelmű, hogy a fennmaradó előnyre vonatkozó passzus miatt a 4-es kanyarban nem lehetett a pályán kívül előzni akkor sem, amikor a „normális közlekedésre” vonatkozóan megengedték, hogy a pilóták átlépjék a záróvonalat (és attól láthatóan eltekintettek, hogy eleve előnyszerzés, ha valaki gyorsabban be tud venni egy kanyart). A szándék sejthető, a versenyirányítás nem akarta, hogy a sportfelügyelők nagyüzemben osszák a büntetéseket és azt sem, hogy nyilvántartsák, ki, hányadik alkalommal ment át a fehér vonalon. Amikor viszont Hamilton már 29-szer, láthatóan szisztematikusan kiszélesítette a pályát, léptek, bár erre nem látni intézményesített eljárást.

Ha elengedi, akkor is előnybe kerülhetett volna

Bár ő maga sem volt teljesen képben mindenféle alkalmi rendelkezésekkel, Hamiltonban működött az autóversenyzői reflex, a rádión rögtön jelezte, hogy ellenfele négy kerékkel elhagyta a pályát. A Red Bull pilótája gyorsan felszólítást is kapott, hogy adja vissza a helyét, ez 6 kanyarral később meg is történt, pedig úgy tűnt, jobban járt volna, ha vár a célegyenes bejáratáig.

Ekkor a DRS-sel visszatámadhatott volna, ő azonban itt is figyelembe vette, hogy a Sportszabályzat ilyen esetekre is érvényes, és ilyenkor is megköveteli, hogy a pályaelhagyó pilóta ne szerezzen fennmaradó előnyt. Ezzel elkerülte, hogy úgy járjon, mint Hamilton a 2008-as Belga Nagydíjon, amikor visszaengedte maga elé Kimi Räikkönent, később mégis elvették tőle a győzelmet, amiért a mai napig neheztel a sportfelügyelőkre.

„Ha később engedtem volna el, az sportszerűtlen módszer lett volna a pozíció visszaadására, mert akkor az ember közel marad és DRS-sel könnyedén előz – magyarázta. – A 13-as kanyarban nagy túlkormányzottság lépett fel, onnantól már nem volt elég tapadása a gumiknak, hogy támadjak. Azt hiszem, 10-11 körrel újabbak voltak [Hamilton abroncsainál], de ezekkel az autókkal az előny könnyen elszáll, amikor az ember 1,5 másodpercen belülre kerül. A szélirány sem segített. Az elmúlt három év autóival nagyon fontos a pályán elfoglalt hely, és erről mi lemondtunk” – utalt arra, hogy az első etap elején még ő állt az élen, a verseny végén viszont neki kellett támadnia a győzelemért.