A Mercedes Halálcsillagára a sivatagban mérhetik az első csapást

A tesztelésen Lewis Hamilton és a Mercedes szenvedett kicsit Bahreinben, ahol az első versenyt rendezik. A pálya cseles, ráadásul az időjárás sok bizonytalanságot tartogat, akár a Tatooine bolygóhoz hasonló díszlet is visszatérhet.

Idén sem kezdődött el időben a Forma-1-es világbajnokság, de ezúttal csak az Ausztrál Nagydíjat pakolták az év végére a vírushelyzet miatt, Bahreinben a hétvégén képletesen eldördül a startpisztoly. Nézőkkel, ugyanis beoltottak és a betegségen átesettek helyet foglalhatnak a lelátón, így egy lépéssel ismét közelebb kerülünk a normális világhoz.

Ismerős környezetben indul a szezon, hiszen az elmúlt időszak leggyakrabban mutatott képsorai itt készültek, az eseménydús 2020 végi versenyeken vagy a pár héttel ezelőtti háromnapos teszten. A megszokott, tehát nem a Szahíri Nagydíjon látott “ovál” vonalvezetésen csap össze a december óta megkeveredett mezőny, melynek változásait ebben a cikkben foglaltuk össze.

Ez a pálya mindig ad témát

A villanyfényes Bahreini Nagydíj ritkán fullad érdektelenségbe, ilyen-olyan okból szinte mindig van miről beszélni utána. A vonalvezetés kedvez az előzéseknek, a célegyenes előtti és végi, illetve a 4-es kanyar féktávja is egész jól használható rá, ráadásul a védekező fél sorsa sincs megpecsételve, mivel választhat olyan ívet, amivel visszabújhat támadója elé a kigyorsításnál vagy nagyobb lendületet vehet nála a következő fordulóra. Ez a több kanyaron át tartó, csiki-csuki, oda-vissza támadós manőverek mekkája.

Vezetési és műszaki oldalról egyaránt kihívást jelent a Brembo szerint három nagyon és négy közepesen nehéz féktáv, nem véletlenül gyakoriak az elfékezések, lesodródások. Számos kanyarnál az aszfalt kifelé dőlése és/vagy a lejtő fokozza a kihívást. „Egyértelműen ez az egyik legkeményebb pálya a fékeknek” – írta a négy csapatnak teljes brake-by-wire rendszert szállító gyártó.

Bár az idény elején kevésbé valószínű, hogy a még friss technikai elemek tönkremennek a használatban, érdemes észben tartani, hogy a meleg és a homokszemek károsíthatják az alkatrészeket, ha az autók hűtése és a szűrői nem megfelelők.

A dűnékből érkező por jobb esetben csak az aszfalt tapadását rontja,

egy erősebb homokvihar viszont, ahogy az idei első tesztnapon megmutatta, a Csillagok háborújából ismert sivatagos Tatooine bolygóvá rendezi át a díszletet.

Nagydíjhétvégén ilyennel még nem találkoztak a csapatok, de különleges hangulatot varázsolna egy hasonló esemény.

Márpedig vasárnapra kifejezetten erős, 50-60 km/h-s szelet vár a meteorológia (ez az autók irányítását is megnehezíti). „A teszten eléggé megnehezítette a szél a vezetést" – jelentette ki az Aston Martinhoz (az eddigi Racing Pointhoz) igazoló Sebastian Vettel. Ráadásul nem ez az egyetlen tényező, ami a felkészülés körülményeihez képest megváltozik, hiszen a verseny napján az esti órákban csak 20 °C körüli hőmérséklet várható, szemben a péntek-szombati 25–30-cal. Klasszikus eset arra, hogy az edzéseken tapasztalt erősorrend és a begyűjtött információ nem feltétlen lesz mérvadó, ami az izgalmaknak egyébként általában jót tesz.

Apropó felkészülés: kevésbé hangoztatott újdonság, hogy 2021-ben mindkét pénteki tréninget másfél órásról egy órásra rövidítik (magyar idő szerint 12:30-kor, illetve 16:00-kor kezdődnek Bahreinben). Ez vélhetően kevesebb holtidőt jelent, a csapatoknak inkább akkor okoz problémát, ha szerelniük kell valamit, így többször fordulhat elő, hogy valaki már nem tér vissza a pályára egy kényszerszünet után. Mivel az időmérőt és a futamot este, a napi első edzéseket pedig nappal rendezik, utóbbiak szokás szerint kevésbé lesznek reprezentatívak.

Porszemek a Mercedes gépezetében

Az izgalmak egyik alapfeltétele, hogy a mezőny, elsősorban a Red Bull közelebb férkőzzön a vb-címeket 2014 óta halmozó Mercedeshez. A szokásos, ámde sokszor csalfa, vak remény mellett erre a címvédő bukdácsolása kínál esélyt. Az ellenfelek óvatosan konstatálták, de a felkészülésük finoman szólva is akadozott: Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sokat csúszkált, küzdött az autóval, ami ráadásul többször elromlott.

A W12 nem volt annyira stabil, kiszámítható és jól tapadó, mint némely riválisunk autója – nyilatkozta Toto Wolff. – Ugyanakkor tudom, hogy a nehéz teszt után erősebben térünk vissza."

A konkurencia kétkedve fogadja a sirámokat, a legfőbb kihívónak tekintett Red Bullnál például a pszichológiai játszma részének gondolják.

Tény viszont, hogy a felszín alatt tavaly is akadt olyan műszaki gondja a Mercedesnek, ami a szezon halasztása nélkül veszélyeztette volna a célba érésüket az első versenyen, illetve Ausztriában majdnem bajba kerültek a vibrációtól. Két éve csak a legutolsó tesztnapon jöttek rá egy olyan beállításra, amitől rengeteget gyorsultak, és néhány év szünet után visszatért a szóhasználatukba a kényes díva kifejezés; ami biztató abból kiindulva, hogy azokban a bajnokságokban a Ferrari úgy-ahogy megszorongatta őket.

A gumik is megkavarhatják a paklit



A Mercedes instabilitása azért sem jó, mert a várható széllökések és az erős gumikopás egy homoklapáttal rátehetnek a problémakupacra. Bahreinben az idény egyik legdurvább felületű aszfaltján igen erős az abroncsok terhelése, főleg az intenzív kigyorsításokon, az ismét feketére festett Ezüstnyilaknak a dívás években meggyűlt a baja ezzel, 2017-ben és 2018-ban sem nyertek a sivatagban.



Idén sincs szabad csemegézés a készlet összeállításánál, a Pirelli központilag oszt ki mindenkinek egyforma mennyiségű gumit az egyes típusokból. A hétvégén a leggyakoribb trió (C2-C3-C4) lesz a kínálatban, az ötfokozatú skála legpuhább és legkeményebb eleme nélkül.



Kivételesen úgy alakult, hogy kizárólag pont az első futam helyszínén tesztelték a csapatok az új autójukat. Ez egyrészt picit betekintést nyújtott a várható erőviszonyokba, ugyanakkor lehetőséget teremtett a mezőnynek, hogy a bahreini pályán tapasztalt problémákra megfelelő megoldást találjon és javuljon a március eleji állapothoz képest.

Az akkori benyomások szerint sűrűsödött a kép, a Mercedes-Red Bull távolság csökkenése mellett a többiek is közelebb kerültek egymáshoz. Többen meglepetésre számítanak az Alfa Romeótól, de jó idővel villantott az Alpha Tauri is. „Jó okunk van az izgatottságra, remélem, az idény elején látványos eredményeket teszünk le az asztalra" – mondta Pierre Gasly. A francia pilótára akár fogadni is érdemes, hiszen jelenlegi csapatával egy-egy 4. és 6. helyet is szerzett már itt.



A Mercedes motorra váltó McLaren és az Alpine sem muzsikált rosszul, utóbbi ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski azt mondta, „jobban felkészültünk, mint az előző években". A Ferrarin többek között az segíthet, hogy a motorjukról Günther Steiner úgy vélte, javult.



Egyedül pont az ő csapata, a Haas lóghat ki lefelé a mezőnyből, a jelek szerint helyet cseréltek a sorrendben a Williamsszel. Ennek dacára nekik is jut majd figyelem, hiszen a három újoncból kettő náluk debütál (a harmadik Cunoda Juki az Alpha Taurinál), Mick Schumacher és Nyikita Mazepin.



A Bahreini Nagydíj programja