Alonso szerint meglepetések várhatóak az idei F1-es szezonnyitón

A Forma-1-be két év kihagyás után az Alpine-istállóval visszatérő Fernando Alonso szerint meglepetések várhatóak a szezonnyitón, amikor kiderül, hogy valójában mik az idei erőviszonyok.

A korábbi évekhez képest nagyobb a tanácstalanság és a bizonytalanság a várható erőviszonyokat illetően az idei Forma-1-es szezon előtt, ami a nem túl reprezentatív bahreini tesztelésnek köszönhető. Nagy kérdőjel villog a címvédő Mercedes-istálló felett a csapat vártnál gyengébb szereplése miatt, de a középmezőnyben is kusza a kép. Az Alfa Romeo a jelek szerint meglepetést okozhat, de a Mercedes-motorra váltó McLaren is erősnek tűnik. Arra a visszatérő Fernando Alonso sem vállalkozott, hogy jósoljon, viszont csigázta az érdeklődést a hétvégén rajtoló idény előtt.

Mivel maguk a csapatok sem tudják pontosan megmondani, hogy mire lehetnek képesek a szezon első versenyén, és mindenki igyekszik inkább levenni magáról az esélyesség terhét, nem meglepő, hogy a kétszeres világbajnok is a "majd meglátjuk" elvet követi, és például Max Verstappennel ellentétben még annyit sem mondott, hogy az Alpine adatai alapján mi lehet a helyzet. Volt azonban egy félmondata Alonsónak, amely a legtöbb F1-es rajongónak alighanem megdobogtatta a szívét.

„Sok kilométert megtettünk a tesztelésen, ami fontos, mert a szezon további részében lehet rá építkezni. A programunk nagy részét teljesítettük a három nap során, úgyhogy ezen a téren viszonylag elégedettek vagyunk – összegezte az Alpine felkészülését a spanyol. – Ami a teljesítményt illeti, jelenleg túl korai megmondani, hogy hol állunk, és

szerintem nem is fogjuk ismerni a valós erősorrendet az idény első időmérő edzéséig, amelyen mindenki kevés üzemanyaggal, a leggyorsabb gumikkal és feltekert motorral fog menni. De arra számítok, hogy lesz néhány meglepetés."

Hogy Alonso pontosan milyen meglepetésekre gondolt, azt nem részletezte, de például az Alfa Romeo George Russell által is pedzegetett előrelépése lehet az egyik ilyen.