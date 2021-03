A Mercedes küszködése meghozza a Hamilton-Verstappen összecsapást?

A Forma-1-es előszezoni tesztek után úgy néz ki, van némi változás a tavalyi erősorrendhez képest, de azért nem akkora, mint amire pusztán a végeredményből lehetne következtetni. A Red Bull és az Alpha Tauri bizakodhat, a Mercedes és az Aston Martin vélhetően nem mutatott meg mindent, a Ferrari és a Haas viszont akár még lejjebb süllyedhet a konstruktőri tabellán.

Az idei évben a csapatoknak még kevesebb lehetőségük volt tesztelni, mint tavaly, amikor az addig megszokott nyolc helyett már csak hat nap állt a rendelkezésükre. A spórolás jegyében ugyanis ezúttal csak egy teszthetet rendeztek, vagyis az istállóknak csupán három napjuk volt arra, hogy megtalálják az ideális beállításokat, az átigazoló és az újonc pilóták pedig ennyi idő alatt ismerhették meg az autót.

Hozzá kell tenni, hogy az idei versenygépek sokkal kevésbé különböznek a 2020-as verziótól, mint amennyi módosítás általában lenni szokott egyik évről a másikra. Ennek oka a szabályok viszonylagos változatlansága, aminek következtében akad olyan alakulat, amely szinte ugyanazt a kocsit használja, mint tavaly.

Ennek tudatában arra lehetett számítani, hogy kevesebb lesz a technikai meghibásodás, és a csapatok több kilométerre lesznek képesek, mint tavaly. Nos, ez összességében bejött, hiszen összeadva a versenyzők közel kétezer kilométerrel nagyobb távot autóztak, mint a tavalyi első három nap után. Ugyanakkor vannak csapatok, amelyekről ennek ellenkezője mondható el. Közülük is kiemelkedik a Mercedes, amely 654 km-rel futott kevesebbet, mint a 2020-as idény első három napján, főleg a rengeteg technikai hibának köszönhetően.

Megtett táv a tavalyi első héthez képest Csapat Táv (km) Mercedes -654 Red Bull -195 McLaren -199 Aston Martin -27 Alpine +374 Ferrari +539 Alpha Tauri +496 Alfa Romeo +310 Haas +661 Williams +510

Ami a végeredményt illeti, az abszolút leggyorsabb kört Max Verstappen autózta a Red Bull-lal, mögötte Cunoda Juki és az Alpha Tauri, valamint Carlos Sainz és a Ferrari végzett. Lewis Hamiltonnak jelentős a lemaradása, Sebastian Vettel új istállójának, az Aston Martinnak pedig még nagyobb.

Nem tettem meg elég kört, aminek következtében nyilván sok szett gumink megmaradt, mivel azokat nem használtuk – nyilatkozta Sebastian Vettel, akinek elmondása szerint egyáltalán nincs időmérős szimulációja. – Összességében talán száz körrel mentem kevesebbet a kelleténél, és valószínűleg Lance [Stroll-lal] is hasonló a helyzet. Egyikünknek sem az jutott, amit szeretett volna, de nem nagy dolog, tovább kell lépnünk.”

Ha azonban mélyebbre ásunk, mint a puszta végeredmény, akkor kiderül, hogy a Honda-motoros alakulatok joggal bizakodhatnak, ellentétben az olaszokkal, akik lehet, hogy a 2020-asnál is gyengébb szezont fognak produkálni.

Ami a címvédőt és a tavaly még Racing Point néven induló alakulatot illeti, talán az ő helyzetüket a legnehezebb megtippelni, ugyanis ilyen-olyan okokból ők mutatták meg a legkevesebbet magukból. Ugyanakkor száz százalékosan megbízható kijelentéseket senkivel kapcsolatban nem lehet tenni, hiszen hiába állnak rendelkezésre a köridők és a gumik, valamint a pálya állapotával kapcsolatos adatok, azt nem tudjuk, hogy a csapatok mennyire akarták a világ elé tárni azt, amit valójában tudnak.

Tényleg a Red Bull a leggyorsabb?

Pénteken és vasárnap is Verstappen volt a leggyorsabb, a harmadik napon futott idejénél pedig senki nem ment jobbat a tesztidőszakban. Az elsőszámú esélyesnek gondolt Mercedes viszont csupán az 5. legjobb idővel rendelkezik, emellett olyan furcsaságok is vannak az eredményjelzőn, mint a 2. Alpha Tauri, a 4. Alfa Romeo, vagy a mezőny vége felé található McLaren, Alpine és Aston Martin.

Ez viszont nyilvánvalóan nem a valós erősorrend, amit persze nemhogy mi, de valószínűleg a csapatok sem tudnak pontosan meghatározni. Ezzel együtt vannak módszerek, amelyekkel közelebb lehet kerülni a valósághoz. Erre törekednek az Alpine stratégái is, akik a riválisok üzemanyagszintjét, valamint a gumik közötti eltérést igyekeznek megtippelni, hogy tisztább képet kapjanak arról, hogy hol állnak. Mindezt Marcin Bdkowski, a csapat technikai igazgatója árulta el.

Ami tehát elsőre is egyértelmű, hogy figyelembe kell venni a gumikeveréket, amelyen az adott csapatok a legjobb körüket teljesítették. A Pirelli a tesztek után nem határozta meg konkrétan, hogy mekkora a különbség a C4-es és a C5-ös abroncsok között (utóbbit egyébként Bahreinben nem fogják használni), ezért az egyszerűség kedvéért fél másodperccel számolunk.

Ez önmagában még nem írná át jelentősen a sorrendet, viszont az üzemanyagszint már inkább. Erről természetesen semmilyen információnk nincsen, ezért a The Race által közzétett adatokkal dolgozunk, amelyeket Gary Anderson, a Jordan, a Stewart és a Jaguar egykori technikai igazgatója becsült meg. Mindezt a 2020-as teszteken, illetve az első négy, különböző pályán zajló futamhétvége legjobb köreiből következtette ki.

Ez alapján a Mercedesbe körülbelül 64 kg-ot tölthettek az időmérős szimuláció előtt, amihez képest a McLaren és az Aston Martin 7-tel, a Red Bull 17-tel kevesebbet cipelt, a többi autó pedig ennél is könnyebb volt. A brit szakember számításai szerint 10 kg-nyi benzin 33 századot jelent, és ha ezt is figyelembe vesszük, akkor már másképp fest a tabella.

A becsült üzemanyagszint és a gumikeverékek közötti eltérés alapján korrigált tabella Csapat Hátrány (másodperc) Red Bull +0,000 McLaren +0,884 Ferrari +0,951 Alpha Tauri +0,973* Mercedes +1,055 Alpine +1,568 Aston Martin +1,700** Williams +2,297 Alfa Romeo +2,566 Haas +3,561

Legjobb körük során 100-200 méterrel korábban aktiválták a DRS-t a többieknél, amivel a Peke_Formula1 nevű Twitter-fiók számítása szerint 2 tizedet nyertek, ezt hozzáadtuk az időhöz

**A csapat szombat délután futotta meg a leggyorsabb körét



A Red Bull így is borzasztóan erősnek tűnik, és az Alpha Tauri sem panaszkodhat. Rajtuk kívül azonban alighanem csak a Ferrarinak, az Alfa Romeónak és talán a WIlliamsnek láthattuk a valós vagy ahhoz közeli teljesítményét, hiszen ők az utolsó etap vége felé autózták leggyorsabb körüket. Ez persze a Mercedesre is igaz, de Hamilton fedélzeti kamerájából látszott, hogy nem használja a nyolcadik fokozatot, vagyis nem hozta ki a maximumot az autójából.

Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Mercedes megint altat, mint két évvel ezelőtt, amikor szintén nem tűntek erősnek, aztán a szezon első nyolc futamát megnyerték, hat alkalommal ráadásul kettős győzelemmel. Ekkor voltak problémáik, de a szezonnyitóra sikerült orvosolniuk azokat. Ugyanakkor tény, hogy 2014, vagyis a turbó korszak első éve óta ez volt a legrosszabbul sikerült tesztje a címvédőnek, és emlékezhetünk, hogy abban az évben is ellentmondást nem tűrő módon söpötrék be a bajnoki címeket.

A rossz eredményeknek több oka is lehet: Hamiltonék vélhetően most sem akarták kijátszani minden lapjukat, de valószínűleg a technikai hibák is közrejátszottak, hiszen így nem tudták tejesíteni azt a programot, amit előre elterveztek.

Megtankolt autónál javult valamelyest az egyensúly és kiszámíthatóbb volt a kocsi, de látjuk az elmúlt napokban gyűjtött adatokból, hogy versenytempóban nem vagyunk olyan gyorsak, mint a Red Bull – nyilatkozta Andrew Shovlin, az istálló vezető versenymérnöke. – Ami az alacsony üzemanyagszintes köröket illeti, ott zavarosabb a kép. Nem javultunk eleget, ezért meg kell vizsgálnunk a megközelítésünket, mivel túl sok autó végzett ma előttünk.”

Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy a Mercedes önmagához képest soha nem volt erős Bahreinben, illetve az ehhez hasonló, elsősorban hátsó tapadást igénylő pályákon. Emlékezhetünk, hogy a Ferrari 2017-ben és 2018-ban is legyőzte őket, 2019-ben pedig csak a technika ördöge akadályozta meg őket ebben. Ennélfogva tehát várhatóan lesznek olyan pályák, ahol jobban fognak szerepelni.

Kizárni nem lehet, de azért az az egész F1-es közvéleményt sokkolná, ha nem a Mercedes lenne a két legjobb csapat egyike. A Red Bullhoz képesti helyzetüket nem lehet meghatározni, de az szinte száz százalék, hogy a tavalyinál izgalmasabb egyéni és konstruktőri világbajnoki küzdelemnek nézünk elébe, aminek nem biztos, hogy ők az elsőszámú esélyesei, főleg akkor, ha a műszaki hibák a versenyhétvégéken is jelentkeznek. Ezzel szemben a Red Bull és a Honda teljes mértékben megbízhatónak tűnt.

Ellentétben az Aston Martinnal, ahol minden nap felütötte a fejét valamilyen probléma, és ezek elsősorban Vettelt sújtották. Ennek következtében a négyszeres világbajnok tempójáról lényegében semmit nem tudtunk meg, és ami az ő szempontjából nagyobb probléma, hogy alig volt ideje megszokni az autót. A kocsi teljesítménye körül is rengeteg a kérdőjel, hiszen a mezőnyben egyedüliként a silverstone-iak nem javítottak a szombat délután elért eredményükön, így a fenti táblázatban az szerepel. Ennél viszont biztosan tudtak volna jobbat vasárnap, már csak azért is, mert a körülmények adottak voltak a javításhoz.

Szintén valószínű, hogy a McLarennek és az Alpine-nak sem ekkora a lemaradása egy körön. A két új igazolás, Daniel Ricciardo, illetve Fernando Alonso viszonylag korán megautózták leggyorsabb körüket, utána pedig inkább hosszabb etapokat teljesítettek. A McLaren esetében biztató, hogy az ausztrál pilóta pénteken és szombaton is az élen zárta a délelőtti szakaszt. Ami a francia istállót illeti, ők kevésbé mentek rá az egykörös tempóra, de Alonso minden bizonnyal a Q3-as szereplésért fog csatázni az időmérőkön.

A Ferrarit nehéz összehasonlítani közvetlen riválisaival, mert a maranellóiak a jelek szerint többet megmutattak valós tudásukból. Ami tény, hogy a köridők korrekciója után Carlos Sainz lemaradása közel 1 másodperc Verstappennel szemben, és ezen alighanem az autót jobban ismerő Charles Leclerc is csak kozmetikázni tudott volna. Az egyértelmű, hogy a vörösök idén sem számítanak élcsapatnak, de a csapatfőnök szerint legalább megoldották azt a problémát, ami tavaly rengeteg fejfájást okozott nekik.

Eddig elégedett vagyok a gyárban és a pálya mellett dolgozó alkalmazottak közötti összhanggal – jelentette ki Mattia Binotto a sajtó képviselőinek még a vasárnapi ebédszünet alatt. – A tesztek alapján kiküszöböltünk egy nagy problémát, és az új Ferrari nem lesz olyan, mint egy csiga az egyenesekben.”

Ami a mezőny hátsó régióit illeti, a Williams az Alfa ROmeónál és a Haasnál is gyorsabbnak tűnik egy körön. Utóbbi alószínűleg nem lóg ki annyira lefelé, mint amennyire azt a táblázat mutatja, de így is elképzelhető, hogy még lejjebb csúszik a konstruktőri tabellán. A helyzetükön persze nem segít, hogy Mick Schumacher és Nyikita Mazepin személyében két újonccal vágnak neki a szezonnak, ráadásul az autó nem fog gyorsulni, ugyanis már korábban kijelentették, hogy a 2022-es idényre koncentrálnak, ezért nem fejlesztik a VF-21-est.

A Ferrari versenytempója nem túl biztató

A versenyszimulációk terén talán még inkább kiszámíthatatlan a helyzet. Ezen a ponton rögtön le is kell szögezni, hogy itt nem egyszerűen hosszú etapokat kell érteni, mint ahogyan a versenyhétvégéken megszokott esélylatolgatások alkalmával, mivel most sokkal több idő állt a csapatok rendelkezésére. Ezúttal szó szerint versenyszimulációra gondolunk, vagyis az adott pilóta tele tankkal indul (ezt a köridőkből többé-kevésbé meg lehet állapítani), majd két kiállással közel egy versenytávot teljesít.

Ebben a részben sajnos nem tudunk a Mercedes és a Red Bull összevetésével foglalkozni, ugyanis az adatok meglehetősen hiányosak. Noha a csillagos isttálló pilótái többször is hosszú időn keresztül rótták a köröket egyhuzamban, a fenti programot szombaton és vasárnap sem teljesítették. (Az első nap a különleges időjárás miatt nem mérvadó.) A Red Bullnál is csak Sergio Pérezzel csináltattak teljes versenyszimulációt, és abban talán mindenki egyetért, hogy a mexikói versenyző köreit Verstappen jelentősen túlszárnyalná.

Versenyszimulációk első etapjai szombat délutánról (Pérez, Gasly és Leclerc a C2-eseket, a többi versenyző a C3-asokat használta)

Már csak azért is, mert az első grafikonról leolvasható, hogy a mexikói pilóta tempóját Alonso és Pierre Gasly is tartani tudta, amiből látszik, hogy ezen a téren még nem vette fel a ritmust. Ebből a szempontból a spanyol versenyző helyzete is érdekes, hiszen ő valamivel jobb köröket autózott Péreznél, de mindezt a C3-as abroncsokon tette. Az összehasonlításból hiányzik a McLaren és az Aston Martin, így Vettelről és Ricciardóról nem tudtuk meg, hogy ezen a téren hogy állnak, mint ahogyan az autókról sem, hogy az Alpine-hoz és az Alpha Taurihoz képest milyen körökre képesek.

A Ferrari esetében viszont egyértelműnek tűnik a szituáció, és ez nem túl szívderítő a maranellóiak szempontjából. Az első etap során ugyanis Kimi Räikkönen nem maradt el jelentősen Leclerc köreitől. Ez alapján pedig úgy tűnik, hogy az olaszoknak újabb nehéz idényre kell készülniük, melynek során akár még a tavalyi konstruktőri 6. helyet is alulmúlhatják.

Leclerc és Räikkönen délelőtti versenyszimulációjának az első etapja C3-as gumikon

A másik oldalról nézve viszont lehetséges, hogy az Alfa Romeo közeledett a középmezőnyhöz, így idén akár még változatosabb lehet a csata a pályán. Sőt, Budkowski szerint már változtatni kell a szóhasználaton.

Szerintem ez már nem középmezőny, hanem egyszerűen mezőny – vélekedett. – Továbbra is arra számítunk, hogy a Mercedes lesz az élen. Egyértelműen voltak problémáik, emellett a tesztek elején valószínűleg egy kicsit altattak. A Red Bulltól szintén erős teljesítményt várunk, mögöttük viszont tényleg nagyon szoros, és nehéz megmondani, hogy azon belül hol állunk. Szerintem nagy lesz a versengés, a McLaren gyorsnak tűnik, az Aston Martin szintén, már ha a pályán van. Ami a többieket illeti, tényleg nem tudom, mi a helyzet.”

A lengyel szakember szavaihoz azért hozzá kell tenni, hogy az általa emlegetett mezőnyben legjobb esetben is hat istálló szerepel, hiszen a két élcsapat mellett a Haas és a Williams is lefelé lóg ki, sőt, Räikkönennel ellentétben Antonio Giovinazzi az ő szintjükön autózott. Az amerikai alakulatot nem érdemes egy grafikonra helyezni a grove-iakkal, mert különböző napokon teljesítették a versenyszimulációt, de az tény, hogy George Russell eggyel keményebb abroncsokon is sokkal jobb időket autózott, mint Schumacher. Hogy ez mennyiben köszönhető a pálya állapotának, és mennyiben a pilóták vagy az autók közötti különbségnek, azt nehéz megmondani.