Már most kezdhetnek aggódni a riválisok a titkolózó Mercedes miatt?

Nem mutatott meg mindent idei autójából a Mercedes annak keddi bemutatóján, a csapat vezető mérnökeinek szavai pedig egyáltalán nem hathatnak nyugtatólag az ellenfelekre, ahogyan az sem, hogy a címvédő istálló a szokásos menetpróbát is kihagyta.

A mezőnyben negyedikként a Mercedes is bemutatta idei autóját, a W12-t. A címvédő istálló számos helyen módosított a tavalyi modellen, a legfontosabb, szaba szemmel is látható változtatásokat azonban nem fedte fel. Több jel is arra utal, hogy nagyon magabiztosan várja az idei évet a csapat.

Mondhatni általános a Forma-1-es autóbemutatóknál, hogy amit csak lehet, nem mutatnak meg a csapatok.

Így tett a Mercedes is, amely bevallottan nem azt a padlólemezt rakta fel a W12-esre, amellyel majd a jövő heti bahreini teszten szerepelni fog.

Az idei évre ezt a területet jelentősen meg kellett változtatnia a csapatoknak, mivel az FIA ily módon akarja csökkenteni a leszorítóerőt és visszafogni a tempót. „A rész, amit nem mutatunk meg, a padlólemez széle mentén fut – árulta el James Allison, a Mercedes technikai igazgatója. – Ezt a területet érintik leginkább az új szabályok, amelyek igyekeznek teljesítményt elvenni az autótól. Ezen a részen egy adag aerodinamikai részlet található, amit még nem tárunk a világ szeme elé. Nem azért, mert nincs, hanem mert nem akarjuk, hogy a riválisaink lássák. Nem akarjuk, hogy elkezdjenek hasonló megoldásokkal kísérletezni a szélcsatornában. Ezzel nyerünk magunknak néhány extra hetet. Mi is közelről szemléljük, hogy mit csinálnak az ellenfelek, úgyhogy tudjuk, hogy ők is figyelnek. Még nem kellett megmutatnunk ezt a részt, úgyhogy nem is mutattuk."

Benne van a pakliban, hogy a Mercedes ismét kitalált valamit, amire senki más nem gondolt, és akárcsak tavaly a DAS esetében, most is meg fogja lepni a többieket. A részletek rejtegetésén túl pedig az is elképzelhető, hogy a lehető legtöbb időt akarta hagyni magának a csapat a fejlesztésre, ezért úgy ütemezték a gyártást, hogy a lehető legkésőbbi időpontban legyenek kész a padlólemezzel.

Néhány változtatást, mint például az átdolgozott formájú oldalszekrényeket, ugyanakkor nem tudtak elrejteni. „Nem kell sokat nézni az autót, hogy lássuk, több szempontból is a tavalyi autó köszön vissza. Ugyanaz a monocoque és a váltó, mint tavaly, valamint a motorborítás alatt is több minden változatlan maradt – ecsetelte Allison. – De ha közelebbről megnézzük, észrevehetünk néhány elég jelentős eltérést. Csak egy pillantás a motorborításra, és láthatunk egy szexi kidudorodást, ami a HPP-ben (a Mercedes brixworth-i motorrészlege - a szerk.) dolgozó barátaink munkájának egy részét rejti, amivel még több lóerőt facsartak ki az erőforrásból az idei évre. Ezen kívül a teljes autó új gúnyát kapott, felfrissített aerodinamikával, ami remélhetőleg sikeressé fogja tenni."

A motorral kapcsolatos változtatásokról Hywel Thomas motorfőnök elmondta, hogy a teljesítmény fokozása mellett a megbízhatóságon is igyekeztek javítani, így alumínium helyett másfajta ötvözetből készült az új motorblokk, valamint az energia-visszanyerő rendszeren is változtattak. A legnagyobb módosítást pedig a tavalyi szezonban többször gondot okozó MGU-K-n hajtották végre. „2020-ra teljesen újraterveztük az MGU-K-t, ami segített előrelépni a teljesítményben, viszont kiderült, hogy az új dizájnt nehéz következetesen gyártani és összeszerelni. Sokszor előfordult, hogy a teljes élettartama során pontosan azt csinálta, amit vártunk tőle, de egyes esetekben már féltávnál meghibásodott. 2021-re hátraléptünk egyet, megvizsgáltuk a kialakítást és megértettük a hibák okát. Erre az évre úgy változtattuk meg, hogy következetesebb legyen a gyártási folyamat, aminek javítania kell a megbízhatóságon."

Thomas részletekbe természetesen nem bocsátkozott, így azt sem árulta el, hogy pontosan miért jelent meg a kitüremkedés a motorborításon, de annyit elmondott, hogy teljesen új ötletekkel is előálltak az idei évre.

„Vannak teljesen új, innovatív megoldásaink, amelyek először kaptak helyet a versenymotorban. Ez különösen nagy kihívást jelentett, mert tavaly későn fejeztük be a szezont, így a téli felkészülési időszak rövidebb volt, ami extra terhet jelentett. Folytattuk a jobb hatékonyságra való törekvést a belső égésű motorral. A fejlesztések többsége az erőforrás magjában található és azzal a céllal valósult meg, hogy maximalizálja az égési folyamatot” – ecsetelte a szakember, aki hozzátette, a turbófeltöltőn is változtattak, ami az említett módosításokkal együtt a leginkább felelős az erőforrás teljesítményéért.

A Mercedes magabiztosságát pedig az jelzi, hogy szokásukkal ellentétben ezúttal nem tartották meg az autó bemutatásával egybekötött bejáratását az angliai Silverstone-ban, helyette a bahreini teszt utáni kedden, Szahírban teljesítik első filmes napjukat, azaz nem érzik szükségét annak, hogy a teszt előtt lecsekkoljanak mindent (Toto Wolff csapatfőnök viccesen csak annyit mondott, ezúttal nem akarnak az angliai esőben ázni).

Bahreinben pedig nemcsak a padlólemez, hanem más is szolgáltat majd újdonságot, James Allison technikai igazgató ugyanis azt sem volt hajlandó elárulni, hogy mire használták fel a két fejlesztési zsetont, így még valami egészen biztosan más lesz a W12-esen, mint amilyen a bemutató során volt.