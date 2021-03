A Mercedes is megmutatta a közönségnek az idei F1-es autóját, a W12-es szoros rokonságban áll a tavalyi W11-essel, és elődjéhez hasonlóan az lesz a feladata, hogy megvédje az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet.

Számítógéppel generált renderek, majd fotók révén a Mercedes bemutatta a 2021-es F1-es szezonra szánt versenyautóját, a W12-est, amivel Lewis Hamilton pályafutása nyolcadik világbajnoki címére hajthat és a sportág minden szempontból legsikeresebb pilótája lehet. Csapattársa idén is Valtteri Bottas lesz.

A W12-es hosszú évek óta az első Mercedes, ami már a bemutatás alkalmával gyengébbnek ígérkezik az elődjénél: a világbajnok istállót sem kímélték az aerodinamikát érintő megszorítások, a tavalyi autó változatlan formában legalább 1 másodperccel lassabb lenne a W11-nél, ráadásul a csapat kénytelen lemondani az innovatív kormánymű, a DAS használatáról is.

Az idén életbe lépett, szélcsatorna-használatra vonatkozó korlátozás értelmében a Mercedes dolgozhat a legkevesebbet a fejlesztések szempontjából még mindig kritikus jelentőségű létesítményben, a kieső időt várhatóan nem a teljesen megújuló, 2022-es modelltől veszik majd el, így a mérnökökre nagy nyomás nehezedett, hogy a W12 versenyképes maradjon.

„Amikor elkezdünk versenyezni, az autó lemezei alatt nagyjából mindent befagyasztanak az egész évre. Az FIA külön engedélyével lehet változtatni a megbízhatóság vagy a spórolás érdekében, de ha az autó egy része nem teljesít jól, akkor azzal kell beérnünk az egész szezon során” – magyarázta James Allison, a Mercedes technikai igazgatója.

A szabályváltozások együttes hatása miatt Allison nemrég azt mondta, nem lehetnek biztosak abban, hogy az autójuk továbbra is elég gyors lesz a sikerekhez, de a Brackley-ben működő istálló 2014 óta tartó sikerszériáját látva kétségtelen, hogy az idén is feketére fényezett, de hagyománytiszteletből némi ezüstöt is felvonultató autó továbbra is esélyes lesz.

A Mercedes elárulta, „jelentős” aerodinamikai változások történtek az autón, valamint továbbfejlesztették a felfüggesztést, a hűtést és az erőforrást is. Allison megerősítette, hogy a csapat – természetesen – felhasználta a rendelkezésére álló két fejlesztési zsetont, azt viszont egyelőre nem mondta el, hogy az autó melyik pontját alakították át.

Itt visszanézhető a W12-es bemutatója, amit a gyár új szerelőállásában tartottak

„Minden évben újra fókuszálunk és kitűzzük a megfelelő célokat – tette hozzá Toto Wolff csapatfőnök. – Ez egyszerűnek tűnik, de átkozottul nehéz, és talán ez az oka annak, hogy nincs olyan sportcsapat, ami zsinórban nyolc világbajnoki címet nyert Sok dolog történhet és természetes, ha az ember hozzászokik a sikerhez, ezért nem küzd annyira érte.”

„Ez a csapat viszont nem mutatta jelét ennek. Ugyanazt a tüzet, vágyat és lelkesedést látom, amit először is, amikor 2013-ban beléptem az ajtón. Minden szezon új kihívást támaszt és új célokat, amiket elérhetünk. 2021 új szabályokat hoz, ami befolyásolhatja a versenyképességünket, plusz jön a költségplafon, valamint a nagy 2022-es szabályváltozások, ezek a kihívások izgatottá tesznek minket.”

Némi aggodalomra ad okot, hogy a motorfejlesztést végző leányvállalat ügyvezetője, Hywel Thomas elismerte, megbízhatósági gondok vannak az erőforrás idei változatával, de a brit szakember szerint a bahreini idénynyitóig ezekre megoldást találnak, és új ügyfelük, a McLaren technikai igazgatója szerint náluk egyelőre nem merültek fel problémák.

„Már a nyolcadik szezont kezdjük elég stabil szabályokkal, úgyhogy jól kiismertük a jelenlegi hibrid erőforrásokat – mondta Thomas. – Keményen dolgoztunk, hogy megtegyük a következő fejlesztési lépést. A stabil szabályok miatt egyre nehezebb növelni a teljesítményt, úgyhogy oda kell figyelnünk.”

„Három fő területet jelöltünk ki: először is folytattuk az erőforrás technológiájának fejlesztését. Ez folyamatos, és úgy érezzük, idén is sikerült egyet előre lépnünk. A második terület a megbízhatóság. Tavaly felfedeztünk néhány tervezési problémát, ezekkel foglalkoztunk és néhány módosítással kezeljük ezeket. Akadnak teljesen új innovációk is, amelyek először versenyeznek majd az erőforrásban. Ez különösen nagy kihívás, mert az előző szezonnak későn lett vége, úgyhogy a téli időszakban a normálisnál kevesebb időnk volt a felkészülésre, ami eléggé megterhelő volt.”

Hosszas huzavona után február elején eldőlt, hogy Lewis Hamilton még legalább az idei szezont teljesíti a Forma-1-ben, ennek jegyében a W12-vel nyolcszoros világbajnok lehet. E terén rekordot állíthat fel, az viszont nem valószínű, hogy a tempó terén az idei autó letaszítja a trónról elődjét, így a W11 minden idők leggyorsabb F1-es autója maradhat.

Hamilton mellett idén is Valtteri Bottas ülhet a másik autóba, a finn pilóta ezúttal is csak egyéves szerződést kapott, így a brit világbajnok mellett az ő hosszútávú jövője sem rendezett, és a Mercedesnél töltött ötödik szezonja talán az utolsó lehetősége lesz, hogy alkalomszerű futamgyőzelmeken túl tartósan is eredményessé váljon a mezőny kimagasló élcsapatánál.

„Egy új autó bemutatásának napja mindig érdekes – mondta Hamilton. – Nagyszerű érzés megmutatni a világnak az eredményt, amit sokan kemény munkával hoztak létre a gyárakban, és néhány csapattársat személyesen is látni, ami tavaly olyan ritka volt. Télen is tartottam a kapcsolatot a mérnökökkel, a saját felkészülésem mellett figyelemmel követtem az övéket is. Egyre izgatottabbak vagyunk, már alig várom, hogy pályára léphessek a W12-vel.”

A Mercedes szerint erre a bahreini tesztig várni kell, a bemutató utáni sajtóbeszélgetésen Toto Wolff elárulta, hogy csak a tesztelés és az idénynyitó között terveznek filmforgatást, ezért jövő pénteken, március 12-én, az első tesztnapon vezethetik a pilóták először az autót. Ettől függetlenül, Hamiltonhoz hasonlóan Bottas is ellátogatott a gyárba.

„Folyamatosan kaptam értesítéseket arról, hogyan mennek a dolgok, és jó érzés látni az újdonságot, ez még jobban felpörget a szezon előtt. Az autó eléggé hasonlít a tavalyira, de vannak érdekes aerodinamikai változások, amelyek befolyásolják az autó viselkedését és teljesítményét, úgyhogy várom már, hogy Bahreinben kipróbáljam.”