Bejelentették, mikor mutatják be Vettel első Aston Martinját

Az Aston Martin és az Alpine is március elején leplezi le idei autóját. Sebastian Vettel Aston Martinját 3-án, míg Fernando Alonso Apine-ját egy nappal korábban mutatják be.

Újabb két istálló tudatta, hogy a nagyközönség mikor, illetve milyen formában láthatja először a 2021-re épített autóját. Az Alpine március 2-án, míg az Aston Martin egy nappal később leplezi le a kocsit. Mindkét istálló online tartja a bemutatót, sőt, a silverstone-iak a konkrét időpontot is megadták, ami Magyarország esetében délután 4 óra.

Érdekes, hogy a francia istálló ugyanazon a napon mutatja be autóját, mint a Mercedes. Az időpontot egyelőre egyik alakulat sem hozta nyilvánosságra, ám még ha nem is ugyanakkor lesz a két esemény, abban az esetben is kérdés, hogy mennyire osztja meg a szurkolók, illetve a média figyelmét.

Ami a színeket illeti, az Aston Martin esetében visszatér a Forma-1-be a brit versenyzöld. Az Alpine-nál kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis korábban bemutattak egy színösszeállítást, ám azt is leszögezték, hogy a futamhétvégéken más lesz a festés. Az biztos, hogy ha a hagyományoknál maradnak, akkor a kék fog dominálni.

Mindkét istálló jelentős megújuláson ment keresztül a télen. Az Aston Martin tavaly még Racing Point néven indult, ám az idei évre megszerezték a legendás márka gyári támogatását, amely korábban ugyan néhány futam erejéig szerepelt a Forma-1-ben, de nem ért el jelentős eredményeket. Az Alpine mint név most mutatkozik be a sorozatban, ám esetükben a Renault gyári istállójáról van szó.

Esteban Ocon továbbra is az Alpine-t, míg Lance Stroll az Aston Martint erősíti, ám a másik ülés esetében mindkét helyen változás történt. Az enstone-i istálló ugyanis Fernando Alonsót, míg silverstone-i alakulat Sebastian Vettelt szerződtette. Az Alpine-nál ráadásul a vezetőségben is jelentős mozgás volt: Cyril Abiteboul, az eddigi csapatfőnök távozott a cégcsoport kötelékéből, helyét várhatóan az ügyvezető igazgató, Marcin Budkowski veszi át. A tavaly még a MotoGP-ben szereplő Suzukit irányító Davide Brivio a versenyigazgató pozícióját tölti be, míg a vállalat vezérigazgatójának Laurent Rossit nevezték ki.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



Save The Date pic.twitter.com/R2mGKJAnLe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021

Az Alpine egy videót is mellékelt a bejelentéshez

Az elmúlt napokban az Alpine Fernando Alonso révén került be a híradásokba, aki múlt héten közúti balesetet szenvedett kerékpározás közben. A spanyol pilóta törött állkapcsát meg kellett műteni, ám azóta elhagyhatta a kórházat, és nemsokára újra edzésbe állhat. Szakértők szerint részt vehet a teszteken, és a GPfans értesülései alapján a bemutatón is ott lehet.

Ezzel már nyolc csapat jelentette be bemutatójának időpontját, sőt, a McLaren már nemhogy leleplezte, de pályára is vitte az MCL35-öst. A Red Bullra és a Haasra viszont továbbra is várni kell, ők ugyanis még semmit nem hoztak nyilvánosságra ezzel kapcsolatban.

Az autóbemutatók időpontjai