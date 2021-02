Örülhet a Red Bull, betiltják a motorfejlesztést az F1-ben

Az F1-es csapatok megállapodtak abban, hogy a 2022-es szezontól befagyasztják a motorfejlesztést, ami lehetővé teszi, hogy a Red Bull csapatai tovább használják a Honda technológiáját. A sprintversenyek ügye egyelőre nem dőlt el.

Eldőlt, hogy 2022-től leállítják a jelenlegi hibrid erőforrások fejlesztését a Forma-1-ben, erősítette meg az F1 Commission csütörtöki ülése után az FIA és a Liberty Media. A csapatok egyhangúlag támogatták a javaslatot, ami elsősorban a Red Bullnak kedvező, mert így az anyaistálló és az Alpha Tauri is használhatja a továbbiakban a Honda erőforrását.

A fejlesztési tilalom lehetővé teszi azt is, hogy a gyártók, a jogtulajdonos és az FIA megkezdjék a munkát egy új motorformula kidolgozása érdekében, ami az eredetileg tervezett 2026-os bevezetésnél egy évvel korábban megjelenhet.

A rövidtávú helyzet kedvező a Red Bullnak és a biztosítja, hogy 2022-től is négy különböző erőforrás szerepel majd a mezőnyben, a Renault-nak rossz hír, mert jelenleg a gyári, Alpine nevű istállótól eltekintve nincs másik ügyfelük a mezőnyben és egyelőre nem látni, hogy melyik csapat állna a franciák mellé.

Kérdéses, hogy az erőforrások teljesítményét kiegyenlítik-e, a Ferrari és a Red Bull korábban támogatta, hogy az üzemanyag-átfolyás szabályozása révén egy szintre hozzák az erőforrásokat, a Mercedes és a Renault viszont ellenezte ezt. A The-Race.com szerint a csütörtöki tárgyaláson erről nem volt szó, így lehetséges, hogy végül nem kerül be a szabályba.

Kitűzték a következő formula céljait

A motorfejlesztés befagyasztása annak az előzménye, hogy 2025-től új erőforrásokat vezetnek be a sportágban. Az FIA közleménye szerint magasszintű munkacsoportot hoztak létre jelenlegi és potenciális gyártók, valamint üzemanyagszállítók bevonásával. Az érintettek egyetértenek abban, hogy karbonsemlegességre és költségcsökkentésre kell törekedniük, emellett az alábbi célokat fogalmazták meg:

Környezetvédelmi szempontú fenntarthatóság, relevancia a társadalom és az autóipar számára

Teljesen fenntartható összetételű üzemanyag

Erős és érzelmeket kiváltó erőforrás

Jelentős költségcsökkentés

Új erőforrás-gyártók megszólítása

A sprintversenyek ügyét elnapolták

Szintén sarkalatos napirendi pont volt, hogy az idei szezon során kipróbálják-e a szombati sprintfutamok bevezetését. Kiszivárgott sajtóhírek szerint a Liberty Media a Kanadai Nagydíjon, az Olasz Nagydíjon és a Brazil Nagydíjon rendezne 100 km-es sprintfutamot, ami meghatározná a vasárnapi rajtsorrendet úgy, hogy a hagyományos időmérő péntekre kerülne.

A közlemény szerint széleskörű támogatás övezte az elképzelést, de további részletek kidolgozása szükséges a tervvel kapcsolatban, ezért döntés egyelőre nem született, de még a szezon kezdete előtt várható. Hasonló a helyzet a versenyzők és a legjobban kereső csapattagok fizetési plafonjával kapcsolatban, ezért a következő években szeretnék megvalósítani az érintettek, de erről sem döntöttek még. Létrehoznak egy munkacsoportot a versenyzők bevonásával.

Egyhangú támogatás övezte azt is, hogy a Pirelli részére az eddigi 25 helyett 30 tesztnapot bíztosítsanak a 2022-es szezonra szánt 18 colos gumik kifejlesztéséhez, ez lehetővé teszi majd a tesztlehetőségek arányosabb elosztását is. Kiderült az is, hogy 2021. május 2-án meg akarják tartani a Portugál Nagydíjat, ez azonban a promóterrel való megállapodás függvénye.