Hatalmas változások jönnek az F1 egyik klasszikus helyszínén

Számos kanyart módosítanak és a pályát is újraaszfaltozzák a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj helyszínén. A versenyzés minőségét javítani hivatott változtatások a tervek szerint a novemberre halasztott futamon debütálnak.

Hatalmas változások várhatóak az eredetileg az idei szezon első versenyének tervezett, később novemberre halasztott Ausztrál Nagydíj helyszínén. A versenynaptárban 1996 óta szereplő, melbourne-i Albert Parkban található versenypálya nyomvonala 25 éve változatlan, a show javítása érdekében azonban most módosítani fognak rajta.

Az Auto Action és a Speedcafe által közölt, az Ausztrál Nagydíj főszervezője által adott nyilatkozat alapján a jelenlegi állapotában 5303 méter hosszú ideiglenes aszfaltcsík több kanyarját is át fogják alakítani a versenyzés javításának érdekében, valamint új, a gumikopást növelő aszfaltréteget fektetnek le.

A módosítások várhatóan készen lesznek a november végére halasztott versenyhétvégére, és 10-15 millió dollárba fognak kerülni.

A változtatásokat elsősorban a 2022-ben érkező, új generációs, szívóhatású autók miatt eszközölik, de mivel a koronavírus-járvány miatt az idén márciusi futamot el kellett halasztani, már a novemberi viadalra megcsinálják azokat.

Mivel helyhiány miatt a vonalvezetésben nem tudnak jelentős módosításokat végrehajtani, leginkább az átalakításon áteső kanyarok profiljának megváltoztatására kell készülni. A cél, hogy növeljék az előzési lehetőségeket a pályán, valamint arra ösztönözzék a csapatokat, hogy változatosabb stratégiákat alkalmazzanak. Ezen kívül a célegyenes belső oldalán található fűsáv megszüntetésével a bokszutcát is kiszélesítik, aminek köszönhetően nőhet a sebességhatár.

„Mostanáig nem volt szükség a változtatások végrehajtására, mivel annyira jól sikerült a pálya. Alapból úgy terveztük, hogy 2021-ben hajtjuk végre azokat, de csak az eredetileg márciusra tervezett verseny után fogtunk volna neki – nyilatkozta Andrew Westacott, az Australian Grand Prix Corporation vezérigazgatója. – Most aktívan vizsgáljuk, hogy miként végezhetünk az újraaszfaltozási munkálatokkal november végére. Ez azt jelenti, hogy májusra végeznünk kell a munkálatokkal. A mérnökök jelenleg is vizsgálják, hogy miként lehet beleférni ebbe az időkeretbe."

És hogy melyik kanyarok lesznek módosítva? Westacott ezt is elmondta. Az alapelvünk az, hogy díjazni szeretnénk a bátor versenyzőket és a jó vezetést, valamint büntetni akarjuk ennek az ellenkezőjét. Azt a kritikát kaptuk, hogy a jelenlegi kanyarok némelyike nem elég széles, vagy nincs több ideális íve. A számításaink azt mutatják, hogy megfelelően ki lehet szélesíteni az egyes és a hatos kanyart, lehet módosítani a kilences és tizes kanyaron, valamint igazán jó dolgokat lehet elérni a tizenhármassal úgy, hogy ezekbe a kanyarokba több íven is be lehet majd fordulni. De csupán egy, két, vagy három méteres változtatásról beszélünk."

Nem csak a szélességen, hanem a kanyarok dőlésszögén is módosítanak. „Azt mondták, hogy például most a 13-as kanyar külső ívének negatív a dőlésszöge. Ha ezt pozitívra változtatjuk és szélesítünk is a kanyaron, hirtelen megnyílik a lehetőség arra, hogy több ideális íven vegyék azt be. Nem fogunk a Zandvoortban láthatóhoz hasonló mértékű meredek kanyarokat létrehozni, de ha mínusz két fokos negatív dőlésszöget pozitív irányba, három-négy-öt fokosra változtatjuk, az a versenyzők szemszögéből elég jó lesz és

azt jelenti, hogy agresszívabbak lehetnek, hogy mondjuk előzzenek a külső íven, ha valaki belül próbál meg védekezni."

A legnagyobb változtatást alighanem a kilences és tízes kanyarból álló sikán megszüntetése fogja jelenteni. „Van egy nézőpont, amely szerint ha változtatunk a kilences és tízes kanyaron, akkor növelhetjük az autók sebességét a tó körüli szakaszon, ennélfogva pedig jobb lesz a 13-as kanyar" – ecsetelte Westacott, aki elmondta azt is, szorosan együttműködnek az F1-gyel a változások megtervezésénél, mivel számításba kell venniük a 2022-ben érkező új autók tulajdonságait.

Ami az új aszfaltot illeti, azzal is a versenyzés izgalmasabbá tétele a cél. „Elkezdtük megvizsgálni az aszfalt keverékét, mert a melbourne-i pálya nem feltétlenül koptatja nagyon az abroncsokat. Az F1-től azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyjából közepes a kopás, azaz nem a mi pályánk a legagresszívabb a gumikkal, de nem is az, amelyik a legjobban kíméli azokat. Azzal, hogy kicsit durvább lesz az új aszfalt, többféle stratégia lesz elérhető."

Az újraaszfaltozással a pálya karakterisztikáját adó huplik is eltűnnek majd, ez azonban nem feltétlenül jó, a versenyzők 2019-ben ugyanis már jelezték, hogy nem örülnének ennek, hiszen ezek az útegyenetlenségek is növelik a kihívást.