Sainz megtette első métereit egy Forma-1-es Ferrarival

Megtette első métereit egy Forma-1-es Ferrarival Carlos Sainz, a maranellóiak új pilótája, akit a fioranói tesztpálya falain túlról néhány lelkes rajongó is figyelt.

Véget ért a hónapok óta tartó várakozás, Carlos Sainz, a Ferrari újdonsült pilótája végre bemutatkozhatott új csapatában. A McLarentől érkező spanyol a vörösök ötnapos tesztsorozatának harmadik napján ült be a 2018-as SF71H-ba, hogy a kedden köröző csapattársához, Charles Leclerc-hez hasonlóan megkezdje a pályán való felkészülést az idei szezonra.

Sainz első méterei

Sainz számára természetesen nemcsak a visszarázódáson volt a hangsúly, hanem a csapattal való összeszokáson is, eddig ugyanis csak a szimulátorban és a gyárban ismerkedhetett az istállóval. A teszten viszont már a valóságban is gyakorolhatja a csapat procedúráit, a mérnökökkel való kommunikációt, a kormány beállításait, és képet kaphat arról, hogy megfelelően sikerült-e beállítani az üléspozícióját.

A spanyol versenyző és a csapat már tavaly szerette volna megkezdeni a pályán való ismerkedést, az FIA azonban nem engedélyezte, hogy Sainz részt vegyen az Abu-dzabi Nagydíj után rendezett fiatal pilóták tesztjén, noha a Renault például autóba ültethette az idén visszatérő Fernando Alonsót.

Sainz természetesen ugyanazt a 2018-as Ferrarit vezette, amit előző nap Leclerc, és a szabályok értelmében ő is csak demo gumikon körözhet. Mivel nála a felzárkóztatás a cél, egy helyett másfél napja lesz, mielőtt csütörtök délutánra Mick Schumacher veszi át tőle a volánt. Amellett, hogy bizonyára a spanyol versenyző életében is nagy nap a mai, a Ferrari drukkerei is izgatottan várták, hogy megláthassák őt vörösben, amit bizonyít, hogy néhányan már első napján lelkesen buzdították a fioranói pálya kerítésén túlról.