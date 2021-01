Az Aston Martinnál nem fogják Vettelt hibáztatni

Minden adott lesz ahhoz, hogy az Aston Martinnál Sebastian Vettel visszaszerezze elveszett önbizalmát. A négyszeres világbajnok sem tagadja, hogy a nyugodtabb környezet előnyére válhat.

Sokan kíváncsian várják, hogy az idén vajon ismét a régi Sebastian Vettelt fogjuk-e látni. Azt, aki négy világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal, majd második ferraris versenyén az első helyen ért célba. A német versenyző a Scuderia után ismét egy brit csapatban találta magát, és akárcsak 2009-es Red Bullhoz kerülésekor, most is azt várják tőle, hogy győzelemre vezesse a csapatot. Vettel szerint azonban nem lehet összehasonlítani a két kezdetet.

„Papíron bizonyára vannak dolgok, amelyek hasonlónak tűnnek, de a helyzet szerintem már most is más – nyilatkozta a négyszeres világbajnok az F1-insider.com-nak. – Különösen amiatt, mert most más szakaszában tartok a karrieremnek. Most jobb helyzetben vagyok, sokkal több a tapasztalatom, tisztább képet tudok alkotni. Emiatt nem lehet összehasonlítani a két kezdetet. Akkoriban nem volt meg az a tudásom, ami ma megvan, úgyhogy a megközelítésem teljesen más."

Abból a szempontból viszont hasonló lehet az Aston Martinhoz igazolás a Red Bullnál töltött évekhez, hogy Vettel a Ferrari átpolitizált közege után ismét nyugodtabb légkörbe kerülhet.

„Minden a tiszteletről és arról szól, ahogyan összetartunk. Mindenkinek értékeljük a tehetségét és nem mutogatunk ujjal senkire – vázolta fel a csapat filozófiáját Otmar Szafnauer csapatfőnök. – Arra bátorítjuk az embereket, hogy tanuljanak a hibáikból. Mindannyian egy irányba húzunk és jó légkört teremtünk, olyan kultúrát, amelyben nem hibáztatjuk azt, aki hibát követ el. Ez vonatkozik a versenyzőkre is. Sebnek tetszeni fog ez, és biztos vagyok benne, hogy ki fog virágozni."