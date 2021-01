Vettel elárulta, meddig tervez még a Forma-1-ben versenyezni

Sebastian Vettel 33 évesen még nem számít idősnek, mégsem készülhetünk arra, hogy akár még tíz évig láthatjuk őt versenyezni a Forma-1-ben.

Sebastian Vettel nem tekint akkora váltásként a Ferraritól az Aston Martinhoz szerződésére, mint azt sokan kívülről gondolnák. A négyszeres világbajnok eddigi F1-es pályafutása nagy részét két csapatnál töltötte, legutóbb hat szezont húzott le a Ferrarinál, a maranellóiaktól történt elküldéséről pedig azt mondta, nem szeretné megérteni az amögött húzódó okokat. A 33 esztendős versenyző emellett beszélt arról is, hogy menny ideig tervez még a Forma-1-ben lenni, illetve arról, hogy miként tekint arra, hogy nem sikerült a nagy álma, azaz nem lett világbajnok a Ferrarival.

A tavalyi szezon elején mindenki arra számított, hogy Vettel és Charles Leclerc párosa akár még évekig megmaradhat a Ferrarinál, a Scuderia csapatfőnöke azonban májusban felhívta Vettelt, és közölte vele, hogy nem hosszabbítják meg az év végén lejáró szerződését. A négyszeres világbajnokot ez bevallottan váratlanul érte, hiszen semmi nem utalt arra korábban, hogy meg akarnának válni tőle. Elmondása szerint akkoriban "összezavarta" a döntés, amelynek miértjeire az azóta eltelt nyolc hónapban sem kapott választ, de nem is nagyon foglalkozik ezzel.

Hogy őszinte legyek, nem kell megértenem a Ferrari döntését, mert az nem változtatna semmin – nyilatkozta a RACER-nek. – Nem így tekintek erre és nem így dolgozom. Rendben van, hogy így döntöttek, teljes mértékben elfogadom. Amikor Mattia közölte velem a döntést a telefonban, egyértelmű volt. Nem próbáltam meg visszavágni, vagy meggyőzni őt. Egyáltalán nem."

Nagy álma volt, hogy példaképe és barátja, Michael Schumacher nyomdokaiba lépve ő is világbajnok legyen a maranellóiakkal.

Noha ez már soha nem fog megvalósulni, nem érzi úgy, hogy ez a kudarc élete végéig el fogja kísérni.

„A világbajnoki cím volt a nagy cél, úgyhogy nyilván ez hiányzik, de biztos vagyok benne, hogy nem leszek frusztrált miatta az egész hátralevő életemben. Szerintem minden okkal történik, a jó és a rossz dolgok is. Az utóbbi hat évben a pályán nyújtott teljesítménnyel és a többi dologgal kapcsolatban sokat tanultam. Szerintem ez segíteni fog a hátralevő utamon a Forma-1-ben és azon kívül is magammal és más emberekkel kapcsolatban. Egyértelműen meg vagyok győződve arról, hogy gazdagabban távozom, mint ahogyan érkeztem, és most nem a pénzre vagy a győzelmek számára gondolok, hanem a tapasztalatokra és az olyan dolgokra, amik segíteni fognak a jövőben."

Vettel a Ferrari döntése után hónapokig mérlegelte, hogy mi legyen a következő lépés a karrierjében. „Nagyon is úgy gondolom, hogy ha egy ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik. Nyilván beletelt egy kis időbe és sok kérdést vetett fel, hogy eldöntsem, melyik ajtót akarom kinyitni. Nem mintha az összes csapat közül választhattam volna, inkább abból a szempontból mondom, hogy mihez akarok kezdeni, a Forma-1-ben akarok-e maradni vagy nem. Aztán nyilván meghoztam a döntést és kinyitottam az ajtót."

Ez az ajtó az Aston Martiné volt, ahol Vettel az idei szezontól versenyez. Noha pályafutása nagy részét a Red Bullnál és a Ferrarinál töltötte (mindkét csapatban 6 évet húzott le), úgy érzi, nem lesz neki nagy váltás a silverstone-i gárdához igazolás. „Szerintem nem lesz akkora váltás. Szerintem kiváltság, legalábbis én annak látom, hogy mindig úgy alakítottam a dolgokat, ahogyan én akartam. Persze vannak hozzám közel álló emberek, akik segítenek, ne értsenek félre, de soha nem babusgattak. Én ezt kiváltságnak látom. Én tudom irányítani a saját életem, tudom, hogy mire figyeljek és a többi. Nincs szükségem arra, hogy mások fogják a kezem."

Úgyhogy szerintem nem lesz problémám a váltással. Ez így volt a red bullos és a ferraris napok kezdetén is. Természetesen a Red Bull esetében mindez a junior csapat szárnyai alól történt meg, amelyben felnőttem, de azon belül mindig szabadon hozhattam meg a saját döntéseimet. Visszatekintve ezt kiváltságnak érzem."