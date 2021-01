Leclerc a vezér, de a Ferrari egyelőre nem állítja be mögé Sainzot

Noha korábban Charles Leclerc-t nevezte meg a Ferrari vezérének, a csapatfőnök hangsúlyozza, Carlos Sainz a monacóival egyenlő feltételeket fog kapni. Legalábbis a szezon elején.

Sebastian Vettel távozásával akár az is lehetne a helyzet a Ferrarinál, hogy Charles Leclerc egyértelmű vezérré lép elő, a maranellóiak pedig a fiatal monacói mögé felsorakozva igyekeznek majd visszazárkózni az élmezőnybe. Noha vannak arra utaló jelek, hogy ez így lesz, Mattia Binotto, a Scuderia csapatfőnöke állítja: nincs csapatsorrend, a Vettel helyére érkező Carlos Sainz mindenben egyenlő feltételeket kap és a pályán is megküzdhet Leclerc-rel.

Jóllehet, az utóbbi két évben Leclerc-nek egy négyszeres világbajnok volt a csapattársa, már tavaly és tavalyelőtt is ő vitte a hátán a csapatot. Binotto a Beyond the Grid podcastban ki is jelentette róla, hogy „a személyében van egy egyértelmű vezérünk a pályán."

Amikor Tom Clarkson, a podcast házigazdája a Ferrari 90-es évek közepi újjáépítésével állította párhuzamba a mostani időszakot, Binotto egyetértett abban, hogy vannak hasonlóságok, Michael Schumacher és Leclerc összevetésében pedig elmondta, hogy „Michael már vezér volt, Charles pedig most fejlődik azzá." „Fejlődnie kell, mint a csapat vezére, mert a Ferrari jövőbeni sikere valamilyen módon attól is függ, hogy miként fog vezetőként viselkedni" – nyilatkozta a svájci olasz.

Binotto Sainz Ferrarihoz csatlakozása után ugyanakkor már azt igyekezett hangsúlyozni, hogy mindkét pilóta egyenlő. Nincs beleírva Charles szerződésébe, hogy ő a vezér. Mindketten szabadon csatázhatnak majd a másikkal a pályán. Fontos, hogy ne ütközzenek össze, ez világos, de a szezon elején egyértelmű, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek."

Hogy a szezon későbbi részében mi lesz, arról Binotto azt mondta, hogy amennyiben „az egyik pilóta egyértelműen előnyben lesz és elérhet egy olyan célt, ami a másiknak már nem lehetséges, akkor nyíltan megbeszéljük velük a helyzetet, és megnézzük, hogyan segítsük egymást úgy, hogy az a csapatnak jó legyen.”

A Ferrarinak tehát egyértelműen fontos lesz, hogy Sainz is a lehető legjobb eredményeket érje el, és több pontot gyűjtsön, mint tavaly Sebastian Vettel, aki a vörösök 2020-as termésének alig több, mint negyedét tudta csak szállítani. Fontos, hogy két olyan versenyzőnk legyen, akik jól teljesítenek a versenyeken annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot szerezzük a konstruktőri pontversenyben. És ha a konstruktőri pontversenyben jól fogunk szerepelni, az azt jelenti, hogy a két pilótánk az egyéni küzdelemben is jól áll. Remélem és biztos vagyok benne, hogy Carlos segíteni fog minket ebben."

Binotto ezután méltatta a 2020-ban sokat fejlődő Sainzot, és elmondta, szeretnének profitálni a spanyol pilóta sokrétű, korábban a Toro Rossónál, a Renault-nál és a McLarennél szerzett tapasztalataiból. „Gyors és nagyon erős pilóta. Ha megnézzük a 2020-as idényét, nagyon erős szezont futott. Gyorsabb lett az időmérőkön, miközben az elmúlt idényekben ezen a téren nem volt ennyire erős. De 2020-ban itt is nagyon jól teljesített. A versenyeken nagyon erős. Ő egyike azon pilótáknak, akik általában befejezik a futamokat és javítanak az időmérőn megszerzett helyezésükhöz képest."

„Már sok idényt eltöltött más csapatoknál, megtapasztalt különböző metódusokat a mérnökökkel való munka és az autóbeállítás terén, úgyhogy egyértelműen másfajta tapasztalattal érkezik. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy ahol csak lehetséges, tanuljunk ezekből."

„Arra számítok, hogy remek csapattársa lesz Charles-nak, szerintem nagyon jól ki fognak jönni. Arra számítok, hogy keményen dolgozó vezér lesz, aki fejleszti a csapatot, amely ezáltal erősebbé válik. Ehhez pedig szerintem nem kell 2022-ig várnunk, szerintem már 2021-ben profitálni fogunk abból, hogy csatlakozott hozzánk."