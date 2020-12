Vettel: Nem az én döntésem volt, hogy Pérezt el kell küldeni

A Ferraritól az Aston Martinhoz szegődő Sebastian Vettel szerint nem okozott feszültséget Sergio Pérez és közte az, hogy a mexikói pilótát hét év után elküldték a csapatától és őt igazolták le a helyére. Vettel ismét méltatta eddigi csapattársát, Charles Leclerc-t.

Hét év után elhagyta a jövőre Aston Martin néven versenyző Racing Pointot a Szahíri Nagydíj győztese, Sergio Pérez és a Ferrarinál eltöltött hat szezon után Sebastian Vettel érkezik a helyére. A pilótacsere az idei szezon egyik központi témája volt, mert Pérez az aláírt szerződése miatt nem számított arra, hogy mennie kell és a Red Bull végül csak a szezon után szerződtette le őt.

Pérez és a Racing Point között a bejelentés után kialakult némi feszültség, de végül a felek ismét összefogtak, így a mexikói pilóta méltósággal és futamgyőzelemmel búcsúzott a csapatától, ellentétben Vettellel, aki nem sok örömet és sikert lelt az idei év során a Ferrarival. A két pilóta a nyilvánvalóan kényelmetlen helyzet ellenére méltatta egymást, Pérez elismerte ellenfele eddigi eredményeit, Vettel pedig a svájci Blicknek elárulta, gratulált Péreznek a bahreini győzelméhez, és tagadta, hogy feszültség lett volna köztük azért, mert őrségváltás történik.

Ez nem az én döntésem volt – utalt Pérez elküldésére. – Nagyon jól kijövök Checóval. A bahreini győzelme után koccintottunk együtt, még sisakot is cseréltünk. Örültem a sikerének, mert az első győzelem mindig különleges. Nekem is az volt Monzában a Toro Rossóval 2008-ban” – mondta a négyszeres világbajnok, aki úgy vélte, „nem szabad hagyni, hogy egy ilyen pilóta kicsússzon az ember kezei közül.”

Vettelt májusban tájékoztatta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését, utána hetekig kérdéses volt, hogy folytatja-e a pályafutását, és ha igen, akkor hol. Elmondta, bő egy évtizede a Forma-1 áll az élete középpontjában, de ennél fontosabb dolgok is szerepet játszanak a számára.

„Ettől függetlenül arra a következtetésre jutottam, hogy valami még mindig szunnyad bennem, ekkor kerültem kapcsolatba az új Aston Martin-csapattal.”

A négyszeres világbajnok a távozása apropóján volt csapattársával, Charles Leclerc-rel is sisakot cserélt, a fejvédőre írt személyes üzenetében a monacói pilótát a legnagyobb tehetségnek nevezte, akivel eddig egy csapatban versenyzett. Vettel ezt megerősítette az interjúban is, amikor arról kérdezték, hogy a Ferrarinál töltött időszak miként formálta őt.