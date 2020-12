Nem Mick Schumacher lesz a legjobb F1-es újonc jövőre?

Korábbi csapatfőnöke szerint a jövőre a Forma-1-ben az Alpha Tauri színeiben bemutatkozó Cunoda Juki más szintet képvisel, mint a szintén az F2-ből érkező Mick Schumacher és Nyikita Mazepin.

Jövőre három újoncot avat a Forma-1, ráadásul mindhárman a Forma-2-ből lépnek fel a királykategóriába. A Haasnál az F2-es bajnoki címet megnyerő Mick Schumacher, valamint a pontverseny ötödik helyén végző Nyikita Mazepin kap lehetőséget, míg az Alpha Tauriban az utánpótlásszéria idei bronzérmese, a Red Bull-támogatott Cunoda Juki mutatkozhat be. Hármójuk közül már csak a rendelkezésére álló technika miatt is a 20 esztendős japánnak lesz a legjobb esélye jó eredmény elérésére, korábbi főnöke szerint azonban versenyzőként is sokkal jobb a másik két debütánsnál.

Cunoda két éve, a japán Forma-4 bajnokaként érkezett Európába, hogy 2019-ben az összetett 9. helyén végezzen az FIA F3-as sorozatában. Ezt követően az idei évre feljebb lépett az F2-be, ahol a Carlin Motorsporttal három versenyt nyert. Az istállót tulajdonló Trevor Carlint pedig egyenesen lenyűgözte. „Már nagyon hamar láthattuk a képességeit, a hozzáállását, a munkamorálját és minden ilyesmit. Fantasztikus számára ilyen gyorsan eljutni a Forma-1-be – nyilatkozta a Expressnek az 57 esztendős csapattulajdonos. – Remélem, megkapja az időt a beilleszkedésre és a tanulásra, mert nagyon komplex dolog az F1-ben versenyezni az autók és az azokat körülvevő technikai oldal miatt. Szerintem ha megkapja az időt, akkor fantasztikus lesz, nagyon izgalmas a Forma-1-nek."

Noha a pontversenyben Schumacher mögött végzett, Cunoda többször nyert, több pole pozíciót szerzett és több leggyorsabb kört ért el az idén a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiánál, ami sokat elmond a képességeiről. Carlin szerint pedig a japán nem csupán jó, hanem a három bemutatkozó közül egyenesen a legjobb. „Szerintem Mick jó gyerek és jó pilóta, de véleményem szerint Juki más szintet képvisel. Ő magasan a legjobb F2-es pilóta, aki az idei mezőnyből fellép az F1-be" – jelentette ki.