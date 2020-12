Hatalmasat spórol a Ferrari az idei szenvedésén

Kevés pozitívumot lehet elmondani arról, ha egy csapat gyengén szerepel, de a rengeteg árnyoldal mellett akadnak előnyei is egy rossz évnek. A Ferrari jelentős összeget megspórol a nevezési díjon, de nem csak ők fizetnek kevesebbet, így az FIA összességében igen rosszul jár.

Alaposan megcsappan idén a Forma-1-es csapatok bevétele a koronavírus miatt lerövidített és nézők nélkül megrendezett szezon miatt, de némi előnye is van a helyzetnek, mert legalább a jövő évi nevezési díjon spórolhatnak akár dollármilliókat is, így összességében az FIA jár nagyon rosszul, ami a korábbiaknál sokkal kevesebb pénzt tud beszedni az istállóktól.

A szövetség minden istállótól elvár 556.509 dollárnyi alapdíjat, majd minden egyes pont után 5.563 dollárt, kivéve a konstruktőri világbajnokot, nekik 6.677 dollárba kerül egy pont. Idén viszont csak 17 nagydíjat rendeztek és ennek köszönhetően kevesebb pontot lehetett szerezni, így a Mercedes a tavalyi 5,49 millió dollárnál jóval kevesebbet, 4.382.430 dollárt utal át, mert 739 helyett csak 573 pontot gyűjtöttek.

A világbajnok istálló esetében csak a pontok száma okoz eltérést, de a legendás Ferrarinál a helyezés is alaposan befolyásolja az összeget, hiszen a Scuderia tavaly 504 pontot szerzett, idén viszont csak 131-et, így 3.360.261 dollár helyett csupán 1.285.262 dollárt kell befizetniük, ami még egy ilyen nagy csapatnál is feltűnő különbség.

A koronavírus miatti gazdasági nehézségek végül az FIA-nál is lecsapódnak, mert a nevezési díj összefüggésben van a megszerzett pontokkal, amit meghatároz a nagydíjak száma is, ezért nem meglepő, hogy az F1-es nevezési díjból befolyó összbevétel is legalább 2,8 millió dollárral csökkent.