Lehet, hogy Vettel megússza a rózsaszín Aston Martint?

A rózsaszín és a zöld a legkevésbé sem illik össze. Igaz ez akkor is, ha egy Forma-1-es autó festéséről van szó, ám a jelek szerint nem is biztos, hogy látni fogjuk jövőre ezt a színösszeállítást, a sportágba visszatérő Aston Martin ugyanis főszponzort válthat.

Az Aston Martin jövőre visszatér a Forma-1-be, a brit sportautógyártó érkezésével pedig várhatóan újra megjelenik a brit versenyzöld is. A kérdés már csak az, hogy vegyül-e némi rózsaszín is mellé, vagy esetleg inkább kék lesz a kiegészítő szín. A Motorsport-Total.com információi szerint utóbbira van nagyobb esély, az istálló ugyanis új főszponzorral tárgyal, amely a rózsaszín festéshez ragaszkodó BWT-t válthatja.

A Forma-1 2021-es, előzetes nevezési listáján a csapat Aston Martin BWT F1 Team néven szerepel, de ez csak tájékoztató jellegű, a későbbiek során is van lehetőség ennek módosítására.

Otmar Szafnauer, a hamarosan Aston Martinná átvedlő Racing Point csapatfőnöke a szezonzárón nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen lesz a csapat jövő évi festése, Lawrence Stroll, az istállót tulajdonló konzorcium vezetője a Motorsport-Total.com-nak azonban elmondta, hogy brit versenyzöldben fognak menni, illetve lehetséges, hogy a kék szín is megjelenik. Na de hol marad a rózsaszín?

A Racing Point (korábban Force India) autói a 2017-es szezon óta rózsaszínben pompáznak, ettől az évtől lett ugyanis a gárda főszponzora az osztrák BWT. A cég azelőtt a Mercedest szerette volna szponzorálni, és a hírek szerint évi 50 millió eurót sem sajnált volna egy félig-meddig rózsaszín Ezüstnyílért, Stuttgartban azonban hallani sem akartak erről, a BWT pedig nem érte be kevesebbel. Könnyen lehet, hogy most is ez a helyzet, korábbi bokszutcai pletykák szerint ugyanis visszadobták az első jövő évi látványterveket, mert azokon túl kevés volt a rózsaszín.

Az is előfordulhat, hogy a Mercedeshez hasonlóan az Aston Martin sem fog kompromisszumot kötni, a német szaklap ugyanis úgy tudja, hogy az amerikai Cognizant nevű céggel folytatnak előrehaladott tárgyalásokat egy főszponzori megállapodásról. Az IT-szolgáltatásokat nyújtó vállalatot 1994-ben alapították, jelenleg világszerte közel 300 ezer embert foglalkoztat, nagy részüket az indiai Csennaiban.

Visszautasították Mazepin vádjait

Nem csak az új főszponzor esetleges érkezése az említésre méltó fejlemény a csapat körül, hanem az is, hogy a londoni Legfelsőbb Bíróság elutasította Dmitrij Mazepin, a jövőre a Haas-istálló színeiben bemutatkozó Nyikita Mazepin apjának keresetét. Az orosz milliárdos az Uralkali nevű vegyipari vállalatán keresztül perelte be a Force India eszközeinek 2018-as értékesítését lebonyolító FRP Advisory nevű céget, mivel szerinte nem volt „fair" a csődeljárás folyamata.

Mazepin vádjai között szerepel, hogy az FRP Advisory hamisan állította, hogy a legkedvezőbb ajánlat alapján választják majd ki azt a céget, amely megvásárolhatja a Force Indiát, valamint azt is, hogy az ajánlattételi folyamat minden ajánlattevő között egyenlő feltételek mellett zajlik le.

Az Uralkali ezen kívül azt is állította, hogy az FRP hanyag volt az ajánlattételi folyamat során, és kötelezettségszegést hajtott végre azzal, hogy bizalmas információkat közölt a végül a csapatot sikeresen megvásárló konzorcium élén álló Lawrence Stroll-lal.

A Legfelsőbb Bíróság bírája azonban egyik vádpontot sem tartotta megalapozottnak, és visszautasította az Uralkali keresetét, amely ezután közleményben tudatta, hogy nem hagyja annyiban az ügyet és szándékában áll fellebbezni az ítélet ellen.