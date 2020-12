Jól áll a tőzsdén, Montezemolo mégis aggódik a Ferrari jövője miatt

A Ferrari korábbi elnöke, Luca di Montezemolo szerint eddig nem keresték Maranellóból, hogy térjen vissza a vállalat élére. Reméli, hogy alkalmas utódot választanak a lemondott Louis Camilleri helyére, de szerinte az ideális jelölt nem áll rendelkezésre.

A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt váratlanul lemondott a Ferrari vezérigazgatója, Louis Camilleri, a feladatait pedig átmeneti jelleggel a vállalat elnöke, John Elkann vette át. A korábbi cégvezető irányítása alatt a Ferrari részvényárfolyamai jelentősen erősödtek, a csapat viszont története egyik leggyengébb szezonját teljesítette a Forma-1-ben.

Laurent Mekies sportigazgató méltatta Camillerit, aki szerinte mindent megtett a csapat felvirágoztatása érdekében, az olasz sajtóban viszont olyan pletykák is elterjedtek, hogy a koronavírus szövődményei mellett Camilleri és Elkann nézeteltérése is szerepet játszott az egyiptomi-máltai üzletember lemondásában.

A Ferrarit az alapító Enzo Ferrari után a Scuderia egykori sportigazgatója, Luca di Montezemolo irányította az Agnelli-család megbízásából (az ő leszármazottjuk Elkann is), de 2014-ben leváltotta őt a néhai Sergio Marchionne, aki 2018-ban bekövetkezett haláláig gyakorolta a hatalmat. Elkann és Camilleri ekkor vette át az irányítást, és úgy tűnik, a 73 éves üzletembernek már nem osztanak lapot.

„Hogy lehetséges-e a visszatérésem a Ferrarihoz? Erről nem engem kell megkérdezni, engem senki sem keresett meg. Szerintem tudom, mi okozza a problémákat és meg is tudom oldani őket. Tisztában vagyok azzal, hogy mit kell gyorsan rendbe tenni” – nyilatkozta Montezemolo a RAI-nak.

Az olasz veterán számára mindig is presztízskérdés volt a Scuderia jó F1-es szereplése, részben azért is, mert pályafutása során különböző ipari szövetségekben, közpolitikai szervezetekben, sportvállalkozásokban és más vállalatok vezetésében is érdekelt volt, most viszont szomorúan látja, hogy a Ferrari jelenlegi menedzsmentjének fontosabb a tőzsdei szereplés a Forma-1-nél.

„Nagyon sajnálatos, hogy ilyen gyenge a Ferrari és kiszorult a legjobb helyekről, ez aggasztó a számomra, mert a csapat igen nehéz időket él. Nagyon más most a csapat, mint az enyém volt, nagy figyelmet fordít a tőzsdére, és a legyártott autók száma valóban emelkedett, de most először van olyan vezetés, ami nem ért a Forma-1-hez.”

A helyi sajtóban több név is felmerült Camilleri lehetséges utódjaként, de elsősorban nem olyan emberek, akik a versenyzés világából érkeznének. Montezemolo szerint viszont ebbe az irányba kellene megkezdeni a keresést, és a pletykákkal összhangban ő is úgy gondolja, hogy a Forma-1 elnök-vezérigazgatói székébe készülő Stefano Domenicali lenne a legalkalmasabb utód.

„Camilleri lemondása után remélem, hogy jól választanak vezérigazgatót, mert a csapatnak erősebbé kell válnia. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de szerintem lett volna egy tökéletes jelölt a Ferrari irányítására: Stefano Domenicaliról beszélek. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó munkát végez majd az új szerepkörében” – jelentette ki.