Grosjean a kórházból: A glória nélkül nem élnék

Köszönetet mondott a kórházból Romain Grosjean a Forma-1 biztonsági fejlesztéseiért és az orvosi stábnak is. Hatalmas balesete után jókedélyű, de az éjszakát biztosan bent tölti.

Óriási balesetet élt túl Romain Grosjean a Forma-1-es Bahreini Nagydíj első körében, a Haas versenyzője összeütközött Danyiil Kvjat autójával, majd 220 km/h feletti sebességgel átszakította a szalagkorlátot, az autója kettétört, és lángra kapott. Lélekjelenlétének és a helyszínre érkező mentők segítségének köszönhetően kisebb égési sérülésekkel átvészelte a bajt.

Grosjeant rögtön megvizsgálták, majd az ilyenkor szokásos protokoll szerint először a pálya orvosi központjába, majd helikopterrel a kijelölt kórházba szállították, ahol az éjszakát biztosan el kell töltenie. A francia pilótát meglátogatta Jean Todt, az FIA elnöke is, az ellenfelei aggódtak érte, többen is üzentek neki. A Haas versenyzője az Instagramon rövid videoüzenetben szólt követőihez.

„Üdv mindenkinek! Csak azt szeretném mondani, hogy rendben vagyok, nagyjából. Köszönöm szépen mindenkinek az üzeneteket! Néhány évvel ezelőtt nem támogattam a glóriát, de már úgy gondolom, hogy ez a legnagyszerűbb dolog, amit megvalósítottunk a Forma-1-ben, enélkül ma nem szólhatnék hozzátok. Köszönöm a teljes orvosi személyzetnek a pályán és a kórházban is! Remélhetőleg, hamarosan írhatok néhány üzenetet nektek, hogy beszámoljak arról, miként mennek a dolgok.”

Grosjean a látványa miatt sokat bírált bukókeretre utal glóriaként, a sportág hagyományait tisztelő versenyzők közül többen is ellenezték a fejvédő szerkezet 2018-as bevezetését, de már több esetben, köztük a vasárnap rendezett Bahreini Nagydíjon is bebizonyosodott, hogy a vaskos alkatrész valóban életmentő lehet. Erre Ross Brawn, az F1 sportért felelős ügyvezetője is rámutatott.