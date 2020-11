Vettel és több pilóta felháborodott az F1 legutóbbi halálos balesetét idéző jeleneteken

Sebastian Vettel nem tudja tolerálni a Forma-1 versenyigazgatójának buta döntését, amellyel olyan helyzetet teremtett, amilyenben 2014-ben Jules Bianchi életét vesztette. Több pilóta is értetlenül állt a történtek előtt.

A Forma-1 legutóbbi halálos balestét idéző jelenetek játszódtak le a Török Nagydíj időmérője alatt, amikor a kvalifikáció második szakaszának elején úgy köröztek az autók a pályán, hogy a nyolcas kanyar bukóterében egy munkagép mentette Nicholas Latifi Williamsét. A 2014-es Japán Nagydíjon a vizes aszfalton megcsúszó, majd egy bukótérben mentést végző daruval ütköző, súlyos fejsérüléseibe később belehaló Jules Bianchi esete óta az FIA kínosan ügyel rá, hogy elkerülje a hasonló szituációkat, nem utolsó sorban a virtuális biztonsági autót is ezért kezdték el alkalmazni. Michael Masi versenyigazgató ezúttal azonban több versenyző szerint is nagy butaságot csinált.

Manapság a legtöbb esetben olyannyira a biztonság az elsődleges, hogy sokszor még talán túlbiztosítottnak is tűnhet egy-egy helyzet. Például a Török Nagydíjon Antonio Giovinazzi, Imolában pedig Esteban Ocon autójának mentésénél is úgy léptették érvénybe a VSC-fázist, hogy az adott versenyző a szalagkorlát megnyitásához parkolt le, azaz a pálya mellett szolgálatot teljesítőknek nem volt más dolga, mint egyszerűen biztonságos helyre kitolni a kocsit.

Ezzel szemben az Emilia Romagna Nagydíjon a versenyigazgató zöld jelzést adott a lekörözötteknek a körük visszavételéhez úgy, hogy közben a pályamunkások az aszfaltot takarították,

Isztambulban pedig újabb nehezen magyarázható döntést hozott, amikor úgy indította el a Q2-t, hogy a nyolcas kanyar bukóterében még Latifi autóját mentették. Több pilóta is értetlenül állt a történtek előtt.

„A daru még a bukótérben volt, amikor mi már a pályán mentünk. Ez nem volt valami jó. Azt gondolom, hogy a sötétedés miatt siettek, ez azonban buta dolog volt. Biztos vagyok benne, hogy várhattunk volna még öt percet" – nyilatkozta utólag Daniel Ricciardo, utalva arra, hogy helyi idő szerint 17 óra 45 perckor ment le a nap, a 15 órakor kezdődő időmérőt pedig akkorra már két piros zászlós megszakítás is megcsúsztatta, így félő volt, hogy újabb késlekedés esetén túl rosszak lesznek a látási viszonyok a befejezéshez.

Alex Albon szerint is a sötétedéstől való félelem állhatott a háttérben. „Szerintem a versenyirányítás rosszul mérte fel a helyzetet, mert kizárt dolog, hogy szándékosan tették ezt. Nehéz volt megérteni a döntést, mert a daru még a pályán szállította Latifi autóját, mi pedig megkaptuk a zöld jelzést, hogy kimehetünk a bokszutca végére. Öt perces figyelmeztetésre számítottam, de közben azt jelezték, hogy egy perc múlva kezdődik a Q2. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy bizonyára gyorsan kimentették az autót, de nyilvánvaló, hogy erre nem volt elég idejük. Meglepett a zöld jelzés. Nem tudom, hogy mire fel volt a nagy sietség, gondolom a látási viszonyok miatt aggódtak, ezzel együtt szerintem ilyesminek nem kellene történnie. Eléggé meglepett."

A legjobban Sebastian Vettelt háborították fel a történtek. A négyszeres világbajnok szerint elfogadhatatlan döntés született. Mindannyian emberek vagyunk és követünk el hibákat, ezt a hibát azonban egyáltalán nem tudom tolerálni – nyilatkozta, majd mindenkit biztosított róla, hogy beszélni fognak erről Michael Masi versenyigazgatóval. – Mindannyian tudunk a dologról és biztos vagyok benne, hogy a jövőben ilyesmi nem fog előfordulni. Beszélni fogunk erről és nyilvánosságra fogjuk hozni a történtek okait."

A 2014-ben Szuzukában Bianchi személyében gyerekkori barátját elveszítő Charles Leclerc szintén úgy vélte, hogy nem kerülhetnének ilyen helyzetbe. „Szerintem mindannyiunknak sokkoló volt látni ezt, valószínűleg beszélni fogunk róla a következő versenyzői eligazításon, hogy elkerüljük az ilyen szituációkat. Nincs szükség megemlíteni, hogy a múltban mi történt ilyen helyzetben. Az ilyesminek nem szabadna megtörténnie, biztosra kell mennünk, hogy többet nem is fog."

Michael Masi versenyigazgató a történtek után azzal a magyarázattal szolgált, hogy „olyan biztosítékokat kaptunk, hogy tiszta lesz a pálya, mire az autók odaérnek." „Akkor engedtük ki az autókat a bokszutcából, amikor a mentést végző jármű a menekülőút felé haladt. Azután tettük ezt, hogy a pályabírók főnökétől azt az információt kaptuk, hogy a jármű már nem lesz a bukótérben, mire a kivezető körükön levő autók elérik a nyolcas kanyart, ahol a mentés zajlott" – mondta a versenyigazgató.

Masi hangsúlyozta, hogy „mindig a biztonság lesz a legfontosabb" az FIA-nak, tekintve azonban, hogy a pálya még lassú tempónál is rendkívül csúszós volt, amit a nyolcas kanyar felé haladó autók fedélzeti kameráján látható többszöri megcsúszások is jól mutatnak, több mint veszélyes volt nem megvárni, hogy a daru elhagyja a pályát. Masi szerint azonban „egyébként is dupla sárga zászlós jelzés volt érvényben" , „ráadásul kivezető körről volt szó."