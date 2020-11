Vettel: Leclerc még Verstappennél is nagyobb sztár lesz

Méltatta csapattársát Sebastian Vettel a Török Nagydíj során, úgy vélte, Charles Leclerc már a bemutatkozó évében is megmutatta a tehetségét és a jövőben még jobb versenyző lesz.

A Ferrari versenyzőinek rivalizálása határozza meg az istálló működését, mióta az ifjú Charles Leclerc lett az év végén távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársa. Leclerc mindkét évben legyőzi rutinos ellenfelét, akivel annak ellenére is nagyon tisztelik egymást, hogy többször össze is ütköztek.

Leclerc a Török Nagydíj utolsó méterein alulmaradt Vettellel szemben, alaposan fel is bosszantotta magát azon, hogy hibázott, ezért lecsúszott a dobogóról, de a négyszeres világbajnok szerint a monacói pilóta egész pályafutását tekintve ez csupán elhanyagolható epizód lesz, és úgy vélte, csapattársa még a szupertehetségnek tartott Max Verstappenen is túltesz.

„Szerintem Charles talán a jövő legnagyobb sztárja, még Maxnál is kiemelkedőbb – nyilatkozta a Sky Italiának. – Jól szerepel, ezúttal nem boldog, de tíz év múlva nem számít majd, hogy most megszerezte-e ezt a dobogós helyet vagy sem.”

Vettel az isztambuli hétvége előtt rendezett sajtótájékoztatón kijelentette, neki Leclerc-rel ellentétesen alakul az éve, ezért elismerte, nem lehet elégedett, de méltatta a csapattársa által végzett munkát.

„Rendszeresen kisajtolja az autóból a maximumot. Vannak területek, ahol javult, de már az első évében mély benyomást tett a Saubernél, aztán tavaly is. Nem hiszem, hogy csak idén vezet éretten és jó formában.”

A pontverseny 5. helyén álló fiatal elmondta, az idei, nehéz időszak során akkor is próbált fejlődni, amikor nem küzdhetett a dobogós helyekért, valamint úgy érzi, türelmesebb lett.