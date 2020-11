Hamilton meglepődve fogadta, hogy veszélybe kerülhet évi több tízmillió dolláros fizetése

Lewis Hamilton nem is hallott arról, hogy a Forma-1 vezetői és a csapatok egyhangúan támogatták azt a tervezetet, amely 2023-tól többek között a versenyzők fizetését is korlátozná. A hatszoros világbajnok szeretné, ha ők is beleszólhatnának mindebbe.

Az F1 Commission Portugál Nagydíj utáni ülésén egyhangú támogatottságot kapott az a terv, amely 2023-tól a pilóták és a három legjobban fizetett csapattag fizetését is bevonná a jövőre bevezetésre kerülő költségplafonba. A tervezet szerint a csapatok két versenyzőjének együttes bére nem haladhatná meg az évi 30 millió dollárt. Ez nyilván nem mindenkit érintene, a mezőny legjobban kereső pilótájaként Lewis Hamiltont azonban igen. A hatszoros világbajnok meglepődött, amikor megemlítették neki, hogy mi várhat rá.

„Még csak nem is tudtam róla, hogy ezt is megvitatták. Szerintem versenyzői szempontból nézve ez meglepetés nekünk – felelte Hamilton a pilótákra is vonatkozó költségplafon várható bevezetésére. – Nyilván hallottunk már az ötletről, azt hiszem tavaly a Francia Nagydíj alatt, de azóta most hallom először."

Hamilton ezután elmondta, hogy szerinte az erről szóló megbeszélésekbe a versenyzőket, illetve az érdekvédelmi szervezetüket (GPDA) is be kellene vonni.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is hasonlóan vélekedik. Az osztrák üzletember kifejtette, hogy más sztársportolókkal ellentétben az F1-es pilóták jobban korlátozva vannak abban, hogy személyes szponzoraik legyenek, így nagyobb mértékben támaszkodnak a munkaadójuktól kapott fizetésre.

„Nagyon érdekes lesz egy asztalhoz ülni a versenyzők képviselőivel és magukkal a pilótákkal, hogy megnézzük, miként legyünk egységesek hosszú távon, hogy mindenki profitálhasson a Forma-1 növekedéséből anélkül, hogy akárcsak az amerikai sportokban, közben ne csökkenjen a pilóták jövőbeli bevétele" – mondta a csapatfőnök.

Hamilton jelenlegi éves fizetését 40 millió dollárra becsülik, ez az összeg pedig már önmagában magasabb, mint amennyit 2023-tól mindkét pilóta bérezésére el lehet majd költeni. Wolff ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a Forma-1 lehetővé tegye, hogy megfizessék a pilótákat, mivel más sportágak sztárjai is sokat keresnek.

„A Forma-1-es csapatoknak annak érdekében, hogy hosszú távon fenntarthatóak és vonzóak legyenek, mint sport franchise, profitot kell termelniük, mint minden más cégnek. Ezt mindannyiunknak el kell érni. Másfelől világos, hogy a Forma-1-es pilóták a világ legjobbjai, és ennek megfelelően magas kell legyen a fizetésük, mint bármely másik sportágban szereplő sztárnak" – szögezte le Hamilton főnöke.