Zak Brown, a McLaren ügyvezető igazgatója érdekes részleteket osztott meg Carlos Sainz Ferrarihoz szerződéséről. Az amerikai üzletember szavaiból megtudhattuk, mi minden kellett ahhoz, hogy a spanyol pilóta elhagyhassa jelenlegi csapatát, és jövőre elfoglalhassa Sebastian Vettel helyét.

A koronavírus miatti Forma-1-es kényszerszünet kétségtelenül legnagyobb híre volt a Ferrari körüli pilótamozgások májusi bejelentése, azaz Sebastian Vettel év végi távozása, és Carlos Sainz McLarentől való érkezése. A spanyol pilóta két közös szezon után hagyja el a wokingiakat, akiknek ügyvezető igazgatója most elárulta, hogy Daniel Ricciardo elérhetővé válása is kellett ahhoz, hogy Sainz a Ferrarihoz szerződhessen, ha ugyanis az ausztrál maradni akart volna a Renault-nál, ők nem engedték volna el jelenlegi versenyzőjüket Maranellóba.

„Megtarthattuk volna. A megegyezésünk alapján megakadályozhattuk volna az átigazolását, mivel opciós jogunk volt rá – nyilatkozta Zak Brown ügyvezető igazgató a Beyond the Grid podcastban Sainz elengedéséről. – Danielt néhány éve már szerettük volna leszerződtetni, úgyhogy ő mindig jó helyen szerepelt a listánkon, ezért amikor Andreas [Seidl, a McLaren csapatfőnöke] csatlakozott az istállóhoz, kapcsolatban maradtunk Daniellel."

„Elkezdődött vele egy párbeszéd, mi pedig úgy éreztük, hogy nem boldog a jelenlegi helyén. Úgyhogy inkább a csillagok együttállásáról volt szó abban az értelemben, hogy mi fel akartuk mérni a lehetőségeinket Daniellel, Carlos pedig ugyanezt akarta tenni a Ferrarival. Mondhattunk volna nemet, de érdeklődtünk Daniel iránt, ezért úgy voltunk vele, hogy »ha meg tudjuk szerezni Danielt, Carlos pedig át tud igazolni a Ferrarihoz, az mindenkinek jó lesz.«

Ricciardo Sainzhoz hasonlóan a 2018-as szezon után váltott csapatot, neki azonban jóval kevésbé jött ez be (legalábbis elsőre úgy tűnt), mint a spanyolnak, ezért is volt nyitott arra, hogy már egy Renault-nál töltött év után máshová kacsintgasson. Soha nem engedtük volna el Carlost, ha nem éreztük volna úgy, hogy megszerezhetjük Danielt – jelentette ki Brown. – Amikor úgy véltük, hogy most van itt a lehetőség, akkor azt mondtuk, »gyerünk, nézzük meg, hogy lehetséges-e«. Kitűztünk egy dátumot, amikor újra beszélünk, majd kiderült, hogy megszerezhetjük Danielt, a Ferrari pedig akarja Carlost, úgyhogy azt mondtuk, »nagyszerű, akkor vágjunk bele!«"

Valószínűleg soha nem tudjuk meg az igazat, de érdekes eljátszani azzal a gondolattal, hogy

amennyiben Ricciardo sikeresebb szezont fut tavaly a Renault-val, és nem akar csapatot váltani, úgy Sebastian Vettel akár maradhatott volna még legalább egy szezont Maranellóban,

hiszen a Scuderia sem tudta volna 2021-re leigazolni a helyére Sainzot.

Brown egyébként annak is örül, hogy Sainz és a McLaren jó kapcsolata töretlen, hiszen így egyik fél sem égeti fel a hidat maga mögött, ami a jövőben akár előnyös is lehet. „Nagyszerű, hogy ilyen módon válunk el, mert soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. A legnagyobb a harmónia a csapaton belül, Carlos és mi is mindent beleadunk. Amikor az ember megnézi Sebastian Vettel és a Ferrari, vagy Sergio Pérez és a Racing Point szakítását, vagy akár Danielét a Renault-val, azoknál nem sok harmóniát lát" – szúrt oda Brown a riválisoknak.

Ricciardo nem bánta meg a döntést

Míg a tavalyi idénye nagyon rosszul alakult, addig a Renault idei szezonja már sokkal biztatóbb, miközben Andreas Seidl saját bevallása szerint a McLaren csupán a mezőny negyede-ötödik leggyorsabb autója, azaz a Mercedes, a Red Bull és a Racing Point mögött maximum egy szinten van a Renault-val, de bizonyos pályákon még lassabb is. Ricciardo saját bevallása szerint azonban a fejlődés ellenére nem bánta meg, hogy már az idei szezon előtt elkötelezte magát a McLaren mellett.

„Nyilván nem akarok tiszteletlen lenni a Renault-val, de nem, nem bántam meg. Hogy boldog vagyok-e látva a fejlődésünket? Abszolút! És tudja, az is jó, ha ez azt jelenti, hogy jövőre ott lesz ellenfélnek a Renault, amely űzi előre a McLarent. Szerintem ez mindenkinek jó lenne. Úgyhogy nem, nem bántam meg."

„Elöl akarok versenyezni, a Forma-1-ben pedig minden futam fontos. Úgyhogy minél többször kapok erre esélyt, annál jobb. Örülök, hogy előrelépünk, és a részesének is érzem magam, ami fontos nekem és a versenyzőként való fejlődésemnek. A csapat semmiből sem zárt ki, szimulátorozok meg minden, úgyhogy igazán jó velük dolgozni. Tudom, hogy néhányuknak keserédes, hogy nem folytatom velük ezután az év után, de az utolsó napig mindent bele fogok adni."